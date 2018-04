MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Finanz- und Technologiewerte gesucht

Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer positiven Tendenz haben die Aktienmärkte in Asien den Handel am Montag beendet. Allerdings seien die Umsätze aufgrund der vielen Feiertage in der Region recht gering geblieben. Gesucht waren vor allem die Finanz- und Technologiewerte. Konjunkturdaten aus China hatten dagegen kaum Auswirkungen auf das Handelsgeschehen. Zudem habe im Vorfeld der für diese Woche geplanten Handelsgespräche zwischen Washington und Peking Zurückhaltung geherrscht, hieß es von einem Teilnehmer.

In Schanghai und Tokio fand aufgrund von Feiertagen kein Handel statt. Auch am Dienstag, den 1. Mai, wird unter den größeren Börsen der Region lediglich in Sydney und Tokio gehandelt. An den anderen Aktienmärkten der Region ruht das Geschäft dagegen weitgehend wegen des Maifeiertags. In Tokio findet auch am Donnerstag und Freitag kein Handel statt.

In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index im späten Geschäft um 1,5 Prozent nach oben. Für den Strait-Times-Index in Singapur stand ein Plus von 1,3 Prozent zu Buche. Angeführt wurden die Gewinnerlisten hier vor allem von den Banken- und Finanzwerten. Die chinesische Zentralbank hatte am Freitag erklärt, dass den Banken und Vermögensverwaltern ein längerer Zeitraum eingeräumt wird, um neue Regularien zur Eindämmung der risikoreichen Kreditvergabe im Finanzsystem einzuhalten.

Für die Aktien von HSBC ging es in Hongkong um 1,5 Prozent aufwärts. In Singapur stiegen DBS um 3,2 Prozent, United Overseas Bank kletterten um 2,9 Prozent und Oversea-Chinese Banking erhöhten sich um 1,8 Prozent. Die beiden letztgenannten Werte markierten im Verlauf neue Jahreshochs.

Technologiewerte mit deutlicher Erholung

Kräftig nach oben ging es auch mit den zuletzt gebeutelten Technologiewerten. Hier waren vor allem die Aktien von Smartphone-Zulieferern gesucht. Händler sprachen von einer kräftigen Erholung nach den jüngsten negativen Aussagen von Hynix und Taiwan Semiconductor. Diese hatten mit ihren Zahlen enttäuscht und sich zudem skeptisch in Bezug auf die weitere Entwicklung des Sektors geäußert. Die Aktien von Sunny Optical legten im späten Geschäft in Hongkong um 3,8 Prozent zu, für die Papiere von AAC Technologies ging es um 1,2 Prozent nach oben. Die Aktien von Taiwan Semiconductor legten um weitere 1,6 Prozent zu, Hon Hai gewannen 1,7 Prozent.

Der Kospi in Seoul, der mit einem Plus von 0,9 Prozent schloss, wurde unter anderem von den kräftigen Gewinnen bei den Stahlwerten angetrieben. Die Stahlhersteller berichteten von einer stark erhöhten Nachfrage im Vorfeld der Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium durch die USA. Eine entsprechende Regelung soll am Dienstag in Kraft treten. Allerdings könnte US-Präsident Donald Trump derzeit geltende Ausnahmen für einzelne Regionen noch verlängern. Die Aktie von Posco legte um 6,1 Prozent zu.

Ein Kursplus von 26,2 Prozent verzeichnete die Aktie von Hyundai Engineering & Construction, die damit auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren kletterte. Das Unternehmen teilte mit, dass eine Reihe ausländischer Aufträge starke Quartalszahlen zur Folge haben könnten.

In Sydney legte der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent zu. Damit verbuchte der Index den ersten Monat in diesem Jahr ein Plus. Es war zudem das stärkste Monatsplus seit Oktober. Gesucht waren vor allem die Banken- und Finanzwerte, während die Rohstoffwerte eine uneinheitliche Tendenz zeigten. So stiegen die Papiere von Rio Tinto um 0,3 Prozent, während BHP Billiton um 0,5 Prozent nachgaben.

China-Daten bewegen kaum

Nur wenig Einfluss auf das Handelsgeschehen haben neue Konjunkturdaten aus China, zumal an der Börse in Schanghai kein Handel stattfand. Die Industrieaktivität in China hat sich im April leicht abgeschwächt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank auf 51,4 Punkte von 51,5 im März, wie das Nationale Statistikbüro mitteilte. Damit lag der Index aber knapp über den Erwartungen der Ökonomen, die mit 51,3 gerechnet hatten. Trotz des Rückgangs liegt der Index nunmehr seit 21 Monaten oberhalb der Wachstumsschwelle von 50.

Der ebenfalls am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg auf 54,8 von 54,6 Punkte im März.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.982,70 +0,49% -1,36% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 2.515,38 +0,92% +1,94% 08:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Shenzhen A-Aktien FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 30.802,51 +1,72% +1,04% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.657,88 +0,99% +0,14% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.623,98 +1,31% +5,12% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.868,23 +0,26% +3,71% 11:00

BSE (Mumbai) 35.202,25 +0,67% +4,11% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2112 -0,1% 1,2126 1,2078 +0,8%

EUR/JPY 132,34 +0,0% 132,29 132,11 -2,2%

EUR/GBP 0,8808 +0,0% 0,8804 0,8700 -0,9%

GBP/USD 1,3752 -0,2% 1,3774 1,3882 +1,7%

USD/JPY 109,26 +0,2% 109,09 109,39 -3,0%

USD/KRW 1068,60 +0,1% 1067,78 1077,18 +0,1%

USD/CNY 6,3332 0% 6,3332 6,3407 -2,7%

USD/CNH 6,3182 -0,0% 6,3195 6,3357 -3,0%

USD/HKD 7,8487 +0,0% 7,8475 7,8484 +0,5%

AUD/USD 0,7553 -0,3% 0,7577 0,7545 -3,4%

NZD/USD 0,7063 -0,3% 0,7084 0,7047 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.261,72 -1,0% 9.359,09 9.233,45 -32,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,45 68,10 -1,0% -0,65 +12,3%

Brent/ICE 73,83 74,64 -1,1% -0,81 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.317,60 1.323,52 -0,4% -5,92 +1,1%

Silber (Spot) 16,43 16,53 -0,6% -0,10 -3,0%

Platin (Spot) 905,95 914,45 -0,9% -8,50 -2,5%

Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,1% +0,00 -8,0%

===

