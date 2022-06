MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street - Technikaktien vorne

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach dem überwiegend von Verlusten geprägten Wochenverlauf ist es am Freitag an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien zu einer Erholung gekommen. Die Börsen schlossen sich damit der Aufwärtstendenz an der Wall Street an, wo stark sinkende Marktzinsen die Stimmung etwas entspannt hatten. Dahinter standen aber vor allem Rezessionssorgen, weil die Anleger deswegen Zuflucht in den vermeintlich sichereren Anleihen suchten. US-Notenbankchef Powell hatte derweil wiederholt, dass Inflationsbekämpfung durch höhere Zinsen weiter klar im Fokus stehe, eine Rezession deswegen aber nicht unvermeidlich sein müsse.

In Japan fielen unterdessen neue Preisdaten wie erwartet aus. Sie zeigen, dass das Land mit einer Preissteigerungsrate von 2,5 Prozent nach wie vor weit von den dramatischen Teuerungsraten anderswo entfernt ist, weshalb es sich die dortige Notenbank noch leistet, weiter einen ultraexpansiven Kurs zu fahren. Gleichwohl liegt die Preissteigerungsrate damit auch in Japan über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent, und zwar bereits den zweiten Monat in Folge. Der Yen zeigte sich davon aber wenig bewegt, nachdem er im Vortagsverlauf zum Dollar deutlich Boden gutgemacht hatte.

Der Nikkei-225-Index gewann 1,2 Prozent auf 26.492 Punkte. Am stärksten konnte sich Seoul (+2,3%) erholen, wo es zuvor aber auch die stärksten Verluste gegeben hatte. In Sydney ging es um 0,8 Prozent nach oben, wobei der Subindex der Technikaktien einen Satz um 6 Prozent machte.

Technikaktien in Hongkong erneut sehr fest

Der Schanghai-Composite gewann 1,0 und der HSI in Hongkong im Späthandel sogar 2,3 Prozent. Erneut führten dort die schwer gebeutelten zinsempfindlichen Technikaktien (+4,2%) die Erholung an. Sie bekamen zuletzt Rückenwind von Signalen Pekings, dass die Regulierungen im Techniksektor gelockert werden könnten. Alibaba legten um über 6 Prozent zu.

Daneben wurde die Stimmung an den chinesischen Plätzen gestützt davon, dass die Regierung der Wirtschaft mit stimulierenden Maßnahmen wie Infrastrukturinvestitionen unter die Arme greifen will. Am Vortag hatte Präsident Xi Jinping zudem betont, weiter das Wachstumsziel von 5,5 Prozent im laufenden Jahr zu verfolgen. Central China Securities verwies außerdem darauf, dass die Neuinfektionen von Covid-19-Fällen unter Kontrolle schienen und sich die Wiederaufnahme der Produktion in einigen Landesteilen deswegen beschleunige. Der Yuan setzte seine Aufwärtsbewegung zum Dollar fort.

Wieder Stimmungsdämpfer bei Toyota

Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für Toyota (-0,7%) erneut moderat nach unten. Der Autobauer muss wegen Sicherheitsrisiken seinen neuen batteriebetriebenen SUV zurückrufen. Am Vortag hatte die Aktie bereits unter einer gedrosselten Produktion gelitten.

In Schanghai waren Aktien von Haushaltsgroßgeräteherstellern gesucht, nachdem ein E-Commerce-Shopping-Festival am 18. Juni starke Umsätze hervorgebracht hatte. Hangzhou Robam Appliances legten um 6,5 und Aupu Home um 4,4 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.578,70 +0,8% -11,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.491,97 +1,2% -9,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.366,60 +2,3% -20,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.349,75 +0,9% -8,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.720,80 +2,1% -9,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 15.303,32 +0,8% -16,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.104,62 +0,4% -1,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.439,48 +0,6% -8,7% 11:00

BSE (Mumbai) 52.686,74 +0,8% -9,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 11:39 % YTD

EUR/USD 1,0535 +0,1% 1,0522 1,0513 -7,4%

EUR/JPY 141,73 -0,2% 141,99 142,33 +8,3%

EUR/GBP 0,8585 +0,0% 0,8582 0,8610 +2,2%

GBP/USD 1,2268 +0,1% 1,2260 1,2208 -9,3%

USD/JPY 134,53 -0,3% 134,95 135,40 +16,9%

USD/KRW 1.298,46 -0,1% 1.299,62 1.305,04 +9,2%

USD/CNY 6,6967 -0,0% 6,6985 6,7115 +5,4%

USD/CNH 6,6942 -0,1% 6,6994 6,7127 +5,4%

USD/HKD 7,8493 -0,0% 7,8495 7,8492 +0,7%

AUD/USD 0,6909 +0,2% 0,6897 0,6888 -4,9%

NZD/USD 0,6297 +0,3% 0,6333 0,6255 -7,8%

Bitcoin

BTC/USD 20.818,20 +0,7% 20.675,24 20.493,24 -55,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,53 104,27 +0,2% 0,26 +44,8%

Brent/ICE 110,11 110,05 +0,1% 0,06 +46,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 135,35 131,40 +1,5% 2,00 +52,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,61 1.822,80 -0,0% -0,19 -0,4%

Silber (Spot) 20,93 20,96 -0,2% -0,03 -10,2%

Platin (Spot) 915,50 911,03 +0,5% +4,48 -5,7%

Kupfer-Future 3,75 3,74 +0,2% +0,01 -15,7%

