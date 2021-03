MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Kräftige Erholung in Seoul nach Verlustserie

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die nach dem jüngsten Höhenflug weiter sinkenden Renditen insbesondere am US-Anleihemarkt, sorgen am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien für Kaufbereitschaft. Als Treiber wirkt aber auch, dass im US-Senat das 1,9 Billionen schwere Maßnahmenpaket der neuen US-Regierung nun endgültig unter Dach und Fach gebracht wurde.

An den chinesischen Börsen ziehen die Indizes nach einem verhaltenen Start besonders stark an, ebenso legt der südkoreanische Kospi (+1,9%) kräftig zu, nachdem er an den fünf Tagen zuvor auch gefallen war. Einige Teilnehmer verweisen auch auf den 25-prozentigen Anstieg der Exporte an den ersten zehn März-Tagen im Vergleich zum Vorjahr - getrieben besonders von der Nachfrage nach Halbleitern und Autos. In Tokio legt der Nikkei-Index mit 0,5 Prozent auf 29.160 Punkte weniger stark zu, etwas gebremst vom zum Dollar zulegenden Yen.

Kurzfristig dürften stabile Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar zu erwarten sein und an den Aktienmärkten für Beruhigung sorgen, glauben die Analysten von Axi. Zugleich warnen sie aber auch vor einer möglicherweise restriktiveren Geldpolitik in China, nachdem auf dem Nationalen Volkskongress eine höhere Schuldenaufnahme und Grenzen für das staatliche Haushaltsdefizit Thema gewesen seien.

Unter den Einzelwerten legen in Seoul der Kurs des Chipherstellers SK Hynix um 3,7 Prozent und die Aktie des Batterieherstellers LG Chem um 3,3 Prozent zu. Samsung Electronics verteuern sich um 1,7 Prozent.

In Tokio liegen Softbank 1,3 Prozent im Plus, nachdem der südkoreanische Online-Versandhändler Coupang die Preisspanne seines milliardenschweren Börsengangs in New York angehoben hat. Der Vision Funds von Softbank hält rund 35 Prozent an Coupang. Cathay Pacific steigen in Hongkong am Tag nach Vorlage der erwartet negativ ausgefallenen Geschäftszahlen für 2020 um über 5 Prozent zu.

Schlussrally rettet Sydney nach schwachem Verlauf

Sydney hat den Tag dank einer Schlussrally kaum verändert beendet, nachdem es zwischenzeitlich um 1 Prozent nach unten gegangen war. Gebremst hätten insbesondere schwächere Kurse im Technologiesektor (-1,6%), für den es erneut negative Vorgaben aus den USA gegeben habe, so Händler. Einbußen verzeichneten aber auch Bankaktien, die zuletzt noch vom Anstieg der Renditen eher profitiert hatten. Qantas, Sydney Airport und Transurban legten dagegen zu, gestützt von angekündigten Hilfsmaßnahmen der Regierung für den Reisesektor.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.713,90 -0,00% +1,92% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.187,21 +0,52% +5,80% 07:00

Kospi (Seoul) 3.015,25 +1,93% +4,93% 07:00

Schanghai-Comp. 3.419,93 +1,85% -1,53% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.372,22 +1,61% +5,29% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.106,05 +0,85% +7,99% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.629,42 -0,63% +0,78% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:19 % YTD

EUR/USD 1,1927 +0,0% 1,1926 1,1879 -2,4%

EUR/JPY 129,62 +0,2% 129,31 129,27 +2,8%

EUR/GBP 0,8556 -0,0% 0,8560 0,8562 -4,2%

GBP/USD 1,3938 +0,0% 1,3932 1,3873 +1,9%

USD/JPY 108,69 +0,2% 108,43 108,83 +5,3%

USD/KRW 1136,42 -0,1% 1137,20 1141,45 +4,7%

USD/CNY 6,4989 -0,1% 6,5059 6,5069 -0,4%

USD/CNH 6,5032 +0,1% 6,4973 6,5127 +0,0%

USD/HKD 7,7603 -0,0% 7,7615 7,7633 +0,1%

AUD/USD 0,7747 +0,2% 0,7732 0,7686 +0,6%

NZD/USD 0,7204 +0,2% 0,7190 0,7151 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 55.379,25 -2,7% 56.931,21 54.032,75 +90,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,89 64,44 +0,7% 0,45 +33,3%

Brent/ICE 68,36 67,90 +0,7% 0,46 +32,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.733,88 1.726,60 +0,4% +7,28 -8,6%

Silber (Spot) 26,33 26,28 +0,2% +0,05 -0,3%

Platin (Spot) 1.219,48 1.206,23 +1,1% +13,25 +13,9%

Kupfer-Future 4,09 4,04 +1,2% +0,05 +16,2%

===

