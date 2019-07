MÄRKTE ASIEN/Aufwärts mit Hoffen auf neue Handelsgespräche

PEKING/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend aufwärts geht es mit den Aktien an den ostasiatischen und australischen Börsenplätzen am Mittwoch. Befeuert werden die Märkte neben den günstigen US-Vorgaben vor allem von frischer Zuversicht im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Denn aus den USA werden laut Wall-Street-Journal-Berichten Handelsbeauftragter Robert Lightizer und Finanzminister Steven Mnuchin am Montag nach Schanghai zu hochrangigen Handelsgesprächen fahren. Der Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Lawrence Kudlow, sagte, China sollte als Geste guten Willens darauf vorbereitet sein, mehr US-Agrarprodukte abzunehmen. Seitdem die Gespräche sich Anfang Mai festgefahren hatten, gab es keine persönlichen Verhandlungen mehr.

In Japan steigt der Nikkei um 0,5 Prozent auf 21.719 Punkte. Stärker aufwärts geht es an den chinesischen Börsen, wo der Schanghai-Composite 1,1 Prozent vorrückt und der HSI in Hongkong 0,9 Prozent.

Der australische Markt hat ein neues Zwölfmonatshoch erzielt, nachdem er den zweiten Tag in Folge auf breiter Front Kursgewinne erzielt hat. Vor allem die Bankenschwergewichte stützen den Index mit Gewinnen zwischen 0,3 und 1,6 Prozent, wobei der Telekomsektor die Branchen anführt.

Unter den Einzelwerten steigen in Japan Softbank um 0,7 Prozent, nach Berichten, denen zufolge Dish Networks Mobilfunk-Assets von T-Mobile US und Sprint in Höhe von 5 Milliarden Dollar erworben hat und damit der Weg zu der Megafusion beider US-Mobilfunkkonzerne frei wird. Softbank hält einen Anteil an Sprint.

In Korea fällt die Aktie des Apple-Zulieferers LG Display um 2,9 Prozent, nachdem der operative Verlust höher ausgefallen ist als erwartet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.770,50 +0,68% +19,91% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.719,48 +0,46% +8,52% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.730,41 +0,93% +9,69% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.380,79 +0,23% +9,40% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.656,48 +0,05% -2,08% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1145 -0,1% 1,1152 1,1185 -2,8%

EUR/JPY 120,53 -0,1% 120,70 120,98 -4,1%

EUR/GBP 0,8963 -0,0% 0,8965 0,8990 -0,4%

GBP/USD 1,2434 -0,0% 1,2439 1,2442 -2,4%

USD/JPY 108,16 -0,1% 108,23 108,15 -1,4%

USD/KRW 1177,45 -0,2% 1179,90 1179,09 +5,7%

USD/CNY 6,8822 +0,0% 6,8792 6,8828 +0,1%

USD/CNH 6,8835 -0,0% 6,8840 6,8832 +0,2%

USD/HKD 7,8125 +0,0% 7,8105 7,8089 -0,3%

AUD/USD 0,6982 -0,3% 0,7004 0,7022 -0,9%

NZD/USD 0,6697 -0,1% 0,6701 0,6734 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 9.584,53 -5,2% 10.111,75 10.023,50 +157,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,97 56,77 +0,4% 0,20 +19,1%

Brent/ICE 64,00 63,83 +0,3% 0,17 +15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.420,70 1.417,30 +0,2% +3,40 +10,8%

Silber (Spot) 16,45 16,40 +0,3% +0,05 +6,2%

Platin (Spot) 859,00 857,50 +0,2% +1,50 +7,9%

Kupfer-Future 2,70 2,70 +0,1% +0,00 +2,2%

===

