MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Nikkei-225 erneut auf 30-Jahre-Hoch

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die neuerlichen Rekordvorgaben der Wall Street haben an den Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang für deutliche Gewinne gesorgt. So stieg der Nikkei-225 erstmals seit August 1990 wieder über die Marke von 28.000 Punkten. Vor allem die Hoffnungen auf eine kräftige Konjunkturerholung im Jahr 2021 habe die Märkte gestützt, hieß es. Dazu kam die Erwartung weiterer Konjunkturpakete in den USA, nachdem die Demokraten nun über die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus verfügen. Zudem werde unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden mit einer globalen Entspannung bei den Handelsbeziehungen gerechnet.

Am deutlichsten fiel das Plus in Seoul aus, wo es für den Kospi um 3,8 Prozent nach oben ging. Hier führten die Autowerte die Gewinnerliste an. Hyundai Motor schossen um 19 Prozent nach oben. Hintergrund war eine Mitteilung des Unternehmens, wonach man sich mit Apple in Gesprächen über eine Zusammenarbeit im Bereich fahrerloser elektrischer Fahrzeuge befindet. Für die Papiere von Zulieferer Hyundai Mobis ging es um 18 Prozent aufwärts. Bei den Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics stand ein Plus von 7,1 Prozent. Das Unternehmen hat einen gedämpften Ausblick für das vierte Quartal gegeben, der vom Markt jedoch erwartet worden war. Das Unternehmen geht nach ersten Berechnungen allerdings davon aus, den operativen Gewinn im Schlussquartal 2020 um ein Viertel gesteigert zu haben.

In Tokio legte der Nikkei-225 um 2,4 Prozent auf 28.139 Punkte zu und schloss damit erneut auf einem 30-Jahre-Hoch. Die Pandemie-Sorgen wurden in den Hintergrund gedrängt. Premierminister Yoshihide Suga hatte am Vortag für Tokio sowie drei weitere Präfekturen den Notstand ausgerufen. Dies wurde von den Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket verdrängt, hieß es. Zusätzliche Unterstützung für den Aktienmarkt lieferte der schwächere Yen. Der Dollar notierte bei 103,92 Yen nach 103,20 Yen zur gleichen Zeit am Vortag. Am Montag bleiben in Japan die Börsen wegen des Tags der Volljährigkeit geschlossen.

Vor allem Werte aus dem Technologie- und Finanzsektor verzeichneten Gewinne. So legten Tokyo Electron, Hersteller von Ausrüstung für die Chip-Industrie, um 3,9 Prozent zu, und Nomura Holdings stiegen um 2,5 Prozent. Die Titel von Bridgestone gewannen 6,0 Prozent. Das Unternehmen rechnet mit einem Erlös von etwa 200 Milliarden Yen aus dem Verkauf von Firestone Building Products. Die Aktien von Honda Motor schlossen nur mit einem Plus von 0,9 Prozent. Der Konzern muss im Januar offenbar auf die Montage von 4.000 Fahrzeugen verzichten, weil dafür benötigte Chips fehlen, berichtete die japanische Zeitung Nikkei unter Verweis auf ungenannte Quellen. Die Einschnitte bei der Produktion könnten in den kommenden Monaten noch größer werden, hieß es weiter.

Schanghai mit Gewinnmitnahmen leichter

Gegen den Trend ging es für den Schanghai-Composite um 0,2 Prozent auf 3.570 Punkte nach unten. Leichte Aufschläge zu Handelsbeginn konnten nicht verteidigt werden. N-Securities sprach von einer erhöhten Neigung zu Gewinnmitnahmen nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen. Dies habe vor allem die Sektoren Spirituosen und Technologie betroffen, deren Bewertungen in den vergangenen Tagen stark gestiegen seien.

Dagegen kletterte der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel um 1,1 Prozent. Hier stiegen die Aktien von Geely Auto um 18,7 Prozent. Der chinesische Autobauer wird einem Bericht zufolge mit dem Suchmaschinenbetreiber Baidu beim Bau eines Elektroautos kooperieren. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Die Titel des Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges and Clearing legten um 2,0 Prozent zu. Aufgrund zunehmender Restriktionen gegen das Listing von chinesischen Unternehmen in den USA werde mit vermehrten Zweitnotierungen in Hongkong gerechnet, hieß es.

In Sydney stieg der S&P/ASX um 0,7 Prozent. Vor allem die Finanz und Technologiewerte zeigten sich hier mit Kursgewinnen. Der Technologie-Sektor erhöhte sich um 2,5 Prozent und holte damit seine Wochenverluste wieder auf. Die vier großen Banken, Australia & New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, Westpac und National Australia Bank, gewannen zwischen 0,9 und 1,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.757,90 +0,68% +2,59% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.139,03 +2,36% +0,17% 07:00

Kospi (Seoul) 3.152,18 +3,82% +3,97% 07:00

Schanghai-Comp. 3.570,11 -0,17% +2,79% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.839,58 +1,06% +1,43% 09:00

Taiex (Taiwan) 15.463,95 +1,64% +4,96% 06:30

Straits-Times (Sing.) 2.978,06 +2,45% +2,22% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.599,42 -0,22% -1,49% 10:00

BSE (Mumbai) 48.563,55 +0,98% +1,45% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:50 % YTD

EUR/USD 1,2248 -0,1% 1,2266 1,2312 +0,3%

EUR/JPY 127,26 -0,1% 127,39 127,10 +0,9%

EUR/GBP 0,9018 -0,3% 0,9043 0,9063 +1,0%

GBP/USD 1,3583 +0,1% 1,3564 1,3584 -0,7%

USD/JPY 103,92 +0,1% 103,85 103,24 +0,7%

USD/KRW 1091,66 -0,2% 1094,04 1087,40 +0,6%

USD/CNY 6,4658 -0,2% 6,4770 6,4582 -0,9%

USD/CNH 6,4588 -0,2% 6,4693 6,4393 -0,7%

USD/HKD 7,7529 -0,0% 7,7537 7,7530 +0,0%

AUD/USD 0,7779 +0,2% 0,7763 0,7783 +1,0%

NZD/USD 0,7264 +0,1% 0,7254 0,7280 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 38.939,25 -1,9% 39.673,74 37.484,00 +34,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,25 50,83 +0,8% 0,42 +5,6%

Brent/ICE 54,89 54,38 +0,9% 0,51 +6,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.908,31 1.913,00 -0,2% -4,70 +0,6%

Silber (Spot) 26,97 27,18 -0,7% -0,20 +2,2%

Platin (Spot) 1.123,00 1.120,30 +0,2% +2,70 +4,9%

Kupfer-Future 3,72 3,70 +0,7% +0,02 +5,9%

===

