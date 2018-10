MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf am Aktienmarkt nach Wall-Street-Absturz

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte stürzen am Donnerstag ab und folgen damit den überaus negativen Vorgaben der Wall Street. Der US-Aktienterminmarkt deutet zudem weitere Verluste der Wall Street im Tagesverlauf an. Taiwan und Neuseeland erleben den größten Tagesverlust seit 2008. In den USA verbuchte der Aktienmarkt den höchsten Einbruch seit Februar. Händler verweisen auf das für Aktien extrem ungünstige Börsenumfeld. Während die globalen Wachstumsprognosen für die Konjunktur sinken, steigen die Zinsen. Gleichzeitig erwarten immer mehr Analysten eine schwache und von den Handelskonflikten geprägte Berichtssaison der Unternehmen. Dazu gesellen sich kritisch aufgenommene Aussagen von US-Präsident Donald Trump .

Trump gießt Öl ins Feuer

Der US-Präsident hat die US-Notenbank wegen ihrer Zinspolitik scharf kritisiert. Die Fed sei "verrückt geworden", sagte Trump. Er warf der unabhängigen Zentralbank vor, die Leitzinsen zu schnell anzuheben. "Ich denke, die Fed macht einen Fehler", sagte Trump. Steigende Marktzinsen schmälern die relative Attraktivität von Aktien und erschweren überdies die Unternehmensfinanzierung.

Erst am Mittwoch warnte der Internationale Währungsfond (IWF) vor zunehmenden Risiken. Die geldpolitische Straffung in den USA stelle demnach die globale Finanzstabilität auf die Probe. Der stärkere Dollar und die höheren US-Zinsen hätten die Kreditaufnahme für Schwellenländer verteuert. Sollte sich der Druck auf die Schwellenländer ausweiten und verstärken, nähmen die Risiken für die Finanzstabilität deutlich zu, warnte der IWF.

Mit ausgelöst wurde die seit Tagen anhaltende Abwärtsbewegung durch die gestiegenen Anleiherenditen und dies in einem wirtschaftlichen Umfeld mit zunehmenden Unsicherheiten für das globale Wirtschaftswachstum. Insbesondere der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet seit Monaten die Aktienmärkte weltweit. Zuletzt hatte der IWF am Dienstag vor diesem Hintergrund seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum gesenkt.

Aktienmärkte brechen auf breiter Front ein

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien brechen vor diesem Hintergrund auf breiter Front ein. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 4,3 Prozent auf 22.591 Punkte. Zusätzliche belastet wird der Index von steigenden Yen-Kursen. Angesichts der panikartigen Verkäufe am Aktienmarkt steuern Anleger die vermeintliche Sicherheit des Yen an. Der Dollar kostet aktuell 112,16 Yen. Zur gleichen Zeit am Vortag notierte er noch bei 113,08 Yen.

In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 3,7 Prozent. Die Aktien des Index-Schwergewichts Tencent knicken hier um 7,5 Prozent ein - belastet vom Absturz der US-Technologiewerte. Noch schlimmer trifft es den Schanghai-Composite mit einem Einbruch um 4,3 Prozent. An der Börse in Südkorea verliert der Kospi 3,5 Prozent. Auch am Ölmarkt geht es derweil nach unten. Hier belasten die aufkommenden Konjunktursorgen.

Unter den Einzelwerten sind Brilliance in Hongkong ausgesetzt. Der deutsche Automobilhersteller BMW erhöht seinen Anteil am chinesischen Konzern auf 75 von zuvor 50 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- %

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.903,70 -2,42%

Nikkei-225 (Tokio) 22.499,09 -4,28%

Kospi (Seoul) 2.150,57 -3,50%

Schanghai-Comp. 2.607,44 -4,34%

Hang-Seng (Hongk.) 25.207,03 -3,76%

Straits-Times (Sing.) 3.048,71 -2,64%

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.25 Uhr

EUR/USD 1,1565 +0,3% 1,1527 1,1492

EUR/JPY 129,81 +0,3% 129,41 130,04

EUR/GBP 0,8745 +0,1% 0,8733 0,8733

GBP/USD 1,3225 +0,2% 1,3199 1,3160

USD/JPY 112,24 -0,0% 112,27 113,13

USD/KRW 1143,20 +0,0% 1143,19 1135,55

USD/CNY 6,9314 +0,1% 6,9242 6,9193

USD/CNH 6,9393 +0,2% 6,9268 6,9249

USD/HKD 7,8374 +0,0% 7,8371 7,8375

AUD/USD 0,7074 +0,3% 0,7057 0,7105

NZD/USD 0,6477 +0,2% 0,6462 0,6467

Bitcoin

BTC/USD 6.311,32 -4,1% 6.578,58 6.559,79

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD

Brent/ICE 81,62 83,09 -1,8% -1,47

WTI/Nymex 71,94 73,17 -1,7% -1,23

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold (Spot) 1.192,98 1.194,84 -0,2% -1,86

Silber (Spot) 14,29 14,29 -0,1% -0,01

Platin (Spot) 815,45 825,00 -1,2% -9,55

===

