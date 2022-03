MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf bei Aktien - Ölpreise haussieren

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Massiv steigende Ölpreise sorgen am Montag an den Aktienmärkten in Ostasien für nochmals zunehmenden Verkaufsdruck. Brentöl macht einen Satz um über 10 Prozent nach oben auf über 130 Dollar je Barrel und damit das höchste Niveau seit 2008. Hintergrund ist, dass die USA und die EU offenbar darüber diskutieren, den Bezug von Öl aus Russland zu verbieten, was die Ukraine schon länger fordert um den Druck auf Russland zu erhöhen, die Angriffe gegen die Ukraine zu beenden.

Es gebe "sehr aktive Diskussionen" zu dem Thema, sagte US-Außenminister Blinken dem US-Sender CNN. "Wir sprechen mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Idee eines Importverbots für russisches Öl zu erwägen." Dabei gehe es auch darum, "gleichzeitig dafür zu sorgen, dass auf den Weltmärkten noch genügend Ölvorräte vorhanden sind".

Derweil intensivieren sich die russischen Angriffe auf Ziele in der Ukraine und am Wochenende ist ein zweiter Versuch gescheitert, die Bewohner der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol in Sicherheit zu bringen.

Der Nikkei-Index in Tokio stürzt um 2,7 Prozent regelrecht ab auf 25.276 Punkte. In Hongkong geht es sogar um 3,0 Prozent nach unten, im Tagestief waren es auch schon 4 Prozent; an den anderen Plätzen zwischen 1,0 und 2,1 Prozent.

Dass die chinesischen Exporte und Importe im Februar jeweils stärker gestiegen sind als erwartet, spielt in diesem Umfeld ebenso praktisch keine Rolle, wie das Ziel Chinas, dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent zu erreichen. Es ist der niedrigste Wert seit 1991 und den Auswirkungen der Corona-Pandemie, Einbrüchen in der chinesischen Immobilienbranche und den Unsicherheiten geschuldet, die mit dem Ukraine-Krieg für die Weltwirtschaft verbunden sind.

Neben den Ölpreisen steigen auch die Preise anderer Rohstoffe wie Nickel oder Eisenerz wegen potenzieller Lieferausfälle aus Russland bzw. sich verlagernder Nachfrage nach Stahl.

Am Aktienmarkt fallen die Kurse auf breiter Front, abgesehen von Aktien aus der Ölbranche, die kräftig zulegen. Auch Rohstofftitel können sich dem scharfen Abwärtsdruck zum Teil entziehen. Gesucht sind hier vor allem auch Goldwerte wie in Sydney Newcrest (+5,2%).

Während nämlich Aktien verkauft werden, sind sichere Häfen weiter gesucht. Dazu gehört auch das Gold, dessen Preis um 0,7 Prozent weiter steigt auf gut 1.987,24 Dollar je Feinunze. Auf Dollarbasis wurde zwischenzeitlich auch schon die psychologisch bedeutsame 2.000er Marke geknackt. Gekauft werden auch die als vermeintlich sicher geltenden Anleihen.

Euro unter 1,09 Dollar

Am Devisenmarkt gelten der US-Dollar, der Yen und der Franken als sichere Häfen. Entsprechend steigt der Dollar-Index um weitere 0,2 Prozent. Der Euro ist weiter auf dem Weg nach unten und hat nach der 1,10er bereits auch die 1,09er Marke durchbrochen. Er kostet 1,0867 Dollar. Aufwärts - auch zum US-Dollar - geht es für die Währung des Rohstoffexporteurs Australien, den Austral-Dollar. Hintergrund sind die steigenden Rohstoffpreise.

