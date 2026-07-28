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MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf im Chipsektor hält mit SK Hynix-Zahlen an

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DOW JONES--Während sich an den asiatischen Aktienbörsen am Mittwoch meist schwächere Trends durchsetzen, bleibt es beim Ausverkauf im Halbleitersektor wie schon am Vortag. Der südkoreanische Kospi bricht erneut ein, Händler sprechen von panikartigen Verkäufen im Halbleitersektor. Wie schon am Vortag wächst die Skepsis, ob die enormen KI-Investitionen tatsächlich ausreichende Renditen erwirtschaften werden. Belastet werden die Börsen zudem von steigenden Ölpreisen, nachdem im Nahen Osten erneut Kämpfe und wechselseitige Attacken ausgebrochen sind. Der Iran hatte einen überraschenden Angriff mit ballistischen Raketen auf US-Streitkräfte in der Region gestartet - die USA schlugen zurück.

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Die Verunsicherung am Markt wird durch die am Abend anstehende Leitzinsentscheidung in den USA verschärft. Zwar dürfte die US-Notenbank das Zinsniveau bestätigen. Doch warnt CBA-Analystin Carol Kong: "Es gibt eine geringe Chance, dass die Mehrheit (des Offenmarktausschusses) für eine Anhebung der Zinsen stimmt." Falkenhafte Kommentare von der Fed nach der geldpolitischen Sitzung seien wahrscheinlich.

Höhere Zinsen wären auch für den Technologiesektor mit seinen hohen Kosten ein zusätzliches Problem. Mit den ohnehin bestehenden Zweifeln bricht der südkoreanische Kospi erneut ein - nach einem Vortagsabsturz von 11 Prozent nun um weitere 10,6 Prozent. Der Kurs des Chipriesen SK Hynix rauscht um weitere 18,5 Prozent südwärts, nachdem selbst ein Gewinnanstieg um das 13-fache im zweiten Quartal Anleger nicht zufrieden gestellt hat. Sowohl Umsatz als auch Betriebsgewinn lagen jedoch unter den Konsensprognosen. Die Papiere des Konkurrenten Samsung Electronics, der am Donnerstag berichten wird, stürzen um 11,5 Prozent ab.

Auch der technologielastige Taiex in Taiwan gibt über 4 Prozent nach. In Japan dreht der Markt im Verlauf ins Minus, der Nikkei-225 büßt nun 3 Prozent auf 60.492 Punkte ein. Händler sprechen von einer Verunsicherung wegen des Iran-Krieges und dem Ausverkauf im Halbleitersektor. In China beweist der Markt einmal mehr seine Eigenständigkeit und die Konzentration auf heimische Aspekte. Der HSI in Hongkong klettert um 1,4 Prozent, der Shanghai-Composite büßt magere 0,5 Prozent ein.

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Auch in Australien, wo Technologiewerte im Leitindex keine Rolle spielen, beweist der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 1 Prozent Stärke. Daten zu den australischen Verbraucherpreisen im zweiten Quartal fielen niedriger als gedacht aus. Sie stellten kein Alarmsignal für eine Zinserhöhung im August dar, urteilt IFM-Chefvolkswirt Alex Joiner. Gestützt wird der Markt von Rio Tinto (+4,4%). Der Bergbaukonzern hat seine Zwischendividende erhöht, nachdem der Gewinn im ersten Halbjahr um 47 Prozent gestiegen ist. Gestützt wurde das Ergebnis durch höhere Rohstoffpreise und eine gestiegene Produktion. Im Fahrwasser steigen BHP um 1,2 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.040,10 +1,0 +3,7 08:00

Nikkei-225 60.492,35 -3,.0 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.086,29 -0,4 +16,1 08:00

Kospi (Seoul) 5.384,92 -10,6 +27,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.657,66 +1,4 +0,1 10:00

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Shanghai-Composite 3.793,18 -0,5 -4,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.647,91 +0,6 +21,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.078,37 -0,9 -29,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.713,30 +0,1 +2,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1398 +0,1 1,1385 1,1370 -3,0

EUR/JPY 186,34 -0,1 186,56 186,19 +1,3

EUR/GBP 0,8571 +0,0 0,8568 0,8547 -1,7

USD/JPY 163,45 -0,2 163,82 163,73 +4,3

USD/KRW 1.445,40 -0,5 1.452,69 1.459,98 +0,3

USD/CNY 6,7703 -0,0 6,7710 6,7680 -3,2

USD/CNH 6,7714 +0,0 6,7701 6,7685 -2,9

USD/HKD 7,8430 +0,0 7,8407 7,8417 +0,8

AUD/USD 0,6948 -0,4 0,6973 0,6971 +4,1

NZD/USD 0,5786 0,0 0,5786 0,5772 +0,5

BTC/USD 63.808,22 -0,1 63.854,58 63.480,63 -27,2

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,03 +3,5 2,77 79,26

Brent/ICE 87,36 +3,9 3,27 84,09

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.025,28 -0,0 -1,84 4.027,12

Silber 57,42 +0,5 0,28 57,15

Platin 1.592,85 -0,8 -12,09 1.604,94

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 01:05 ET (05:05 GMT)

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