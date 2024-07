MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf im Technologiesektor

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Ausverkauf der Wall Street am Vorabend findet seinen Widerhall am Donnerstag an den asiatischen Börsen. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt der regionalen Börsen fort, die zuletzt immer nur von kurzen Zwischenerholungen auf Tagessicht unterbrochen worden ist. Insbesondere der Technologiesektor muss erneut Federn lassen, nachdem US-Sektorunternehmen mit ihren Geschäftszahlen nicht überzeugt hatten. Laut Händlern werden die KI-Hoffnungen nun immer kritischer hinterfragt. Wegen des Wirbelsturms Gaemi ruht der Handel in Taiwan erneut, auf den Philippinen gibt es Einschränkungen - unter anderem am Devisenmarkt. Damit geht der Ausverkauf bei Technologiewerten am taiwanischen Schwergewicht Taiwan Semiconductor Manufacturing erneut vorbei.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 führt mit Abgaben um 2,9 Prozent auf 38.035 Punkte die Liste der Verlierer in Asien an. Erneut kommt der Druck vom Devisenmarkt, wo der Yen den dritten Tag in Folge deutlich zulegt und so die Exportchancen der japanischen Wirtschaft schmälert. Einerseits profitiert der Yen von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Anlagehafen in Krisenzeiten, andererseits schießen sich Anleger offenbar auf Zinserhöhungen in Japan ein. Diese Spekulation belastet den Aktienmarkt auch direkt. Technologie- und Elektronikwerte werden in Japan verkauft. Renesas Electronics stürzen um 8,4 und Softbank um 6,6 Prozent ab.

In China stützen auch neuerliche Zinssenkungen kaum. Die People's Bank of China hat nach kurzfristigen nun auch mittelfristige Zinssätze reduziert, um der schwächelnden Wirtschaft des Landes einen Schub zu verpassen. Auch gute Umfragewerte für Kamala Harris im US-Präsidentschaftsrennen führen zu keinem Stimmungsumschwung. Denn Ex-Präsident Donald Trump gilt als extrem chinakritisch. Die Enttäuschung über ausgebliebene umfassende Stimuli zugunsten der lahmenden Konjunktur lässt den chinesischen Aktienmarkt die Februar-Tiefs testen. In Hongkong verliert der HSI 1,4 Prozent - belastet von Technologietiteln. Der Sektor büßt 1,7 Prozent ein. Auch im Kernland zählt der Technologiesektor zu den schwächsten - der Schanghai-Composite sinkt um 0,4 Prozent.

In Südkorea rutscht der technologielastige Kospi um 1,5 Prozent ab. Die südkoreanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal aufgrund des schleppenden privaten Verbrauchs und schwacher Unternehmensinvestitionen deutlich langsamer gewachsen als erwartet und hat nach einer soliden Erholung im Vorquartal an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wuchs im Zeitraum April-Juni im Jahresvergleich um 2,3 Prozent und damit langsamer als das revidierte Wachstum von 3,3 Prozent im Vorquartal. Selbst besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns SK Hynix stützen nicht, der Kurs bricht um 7,2 Prozent ein. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verliert 1,5 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.874,40 -1,1% +3,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.034,94 -2,9% +17,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.718,58 -1,5% +2,4% 08:00

Schanghai-Comp. 2.889,62 -0,4% -2,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.064,97 -1,4% +2,6% 10:00

Taiex (Taiwan) Kein Handel wegen Wirbelsturms

Straits-Times (Sing.) 3.434,07 -0,8% +6,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.616,70 -0,3% +11,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0840 -0,0% 1,0840 1,0831 -1,9%

EUR/JPY 165,34 -0,8% 166,67 167,52 +6,3%

EUR/GBP 0,8410 +0,1% 0,8398 0,8402 -3,1%

GBP/USD 1,2889 -0,2% 1,2909 1,2893 +1,3%

USD/JPY 152,52 -0,8% 153,75 154,66 +8,2%

USD/KRW 1.386,31 +0,2% 1.383,87 1.384,30 +6,8%

USD/CNY 7,1175 -0,1% 7,1242 7,1331 +0,3%

USD/CNH 7,2574 -0,1% 7,2667 7,2844 +2,0%

USD/HKD 7,8063 -0,0% 7,8087 7,8083 -0,0%

AUD/USD 0,6544 -0,6% 0,6581 0,6599 -3,9%

NZD/USD 0,5915 -0,3% 0,5931 0,5932 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 64.169,90 -2,3% 65.673,00 66.031,40 +47,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,95 77,59 -0,8% -0,64 +7,9%

Brent/ICE 81,07 81,71 -0,8% -0,64 +6,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.375,74 2.397,49 -0,9% -21,75 +15,2%

Silber (Spot) 27,91 29,03 -3,9% -1,12 +17,4%

Platin (Spot) 941,60 952,60 -1,2% -11,00 -5,1%

Kupfer-Future 4,06 4,11 -1,2% -0,05 +3,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

