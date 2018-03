MÄRKTE ASIEN/Befürchtungen um Handelskrieg sorgen weiter für Druck

Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Sorgen vor einem drohenden Handelskrieg drücken am Donnerstag an den Aktienmärkten in Asien weiter auf das Sentiment. Allerdings können sich einzelne Börsen, wie Tokio und Hongkong, von deutlicheren Verlusten erholen und schaffen zwischenzeitlich sogar den Sprung ins Plus. Doch die Zurückhaltung überwiegt. Der Nikkei-225 zeigt sich aktuell unverändert bei 21.771 Punkten, nachdem er im frühen Handel 1 Prozent im Minus gelegen hatte.

Zunächst hatten die schwachen Vorgaben von der Wall Street, wo es den dritten Tag in Folge nach unten gegangen war, die Kurse belastet. Für die Erholung von den Tagestiefs in Tokio verweisen Teilnehmer auf einen zwischenzeitlich nachgebenden Yen. Der Dollar kletterte in der Spitze auf 106,32 Yen, liegt aktuell mit 105,95 Yen allerdings wieder in der Nähe seines Tagestiefs.

In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent, nachdem der Index im Verlauf ebenfalls schon 1,0 Prozent im Minus gelegen hatte. Der Schanghai-Composite gibt um 0,5 Prozent auf 3.275 Punkte nach. In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, reduzierte sich der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent.

Sorgen um Handelskrieg werden immer realer

Die schon seit Tagen schwelenden Befürchtungen vor einem globalen Handelskrieg nehmen in den Augen der Investoren immer konkretere Formen. Nachdem US-Präsident Donald Trump in der Vorwoche Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt hat und auch mit solchen Schritten für den Import von Autos droht, hat sich nun auch das US-Handelsministerium zu Wort gemeldet. So sollen US-Unternehmen, die versuchen, Zölle auf ihre Import-Lieferungen zu vermeiden, mit hohen Hürden konfrontiert werden.

Es bestehen auch Befürchtungen, dass die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China unter Druck geraten könnten. "Xi Jinping ist ein starker Mann und sein Verhalten gegenüber Gegnern und bei der Bekämpfung der Korruption in China zeigen, dass er nicht davor zurückschrecken wird, eine aggressive Haltung einzunehmen, wenn Trump China mit signifikanten Zöllen droht", sagt Stratege Vasu Menon von der OCBC Bank.

Sollten die Strafzölle auf Stahl und Aluminium begrenzt bleiben, dann dürfte die Reaktion aus Peking weniger aggressiv ausfallen, da dies lediglich geringe Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft habe, heißt es von der BNP Paribas.

Yen bleibt gesucht - Goldpreis legt zu

In den unsicheren Zeiten bleiben "sichere Häfen" wie Gold, Anleihen und auch der Yen gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt aktuell bei 2,81 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit über einem Monat. "Es gibt verstärkte Umschichtungen in Richtung Sicherheit, da wir in ziemlich turbulenten Zeiten leben", sagt ein Analyst. Die Märkte scheinen zu erkennen, dass "die US-Regierung selbst bereit ist, den Dollar schwächer werden zu lassen und ihn als Handelswaffe einzusetzen", sagte der Teilnehmer weiter.

Der Preis für die Feinunze Gold legt um 0,2 Prozent auf 1.326 Dollar zu. Allerdings seien die Blicke auch schon auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet, heißt es aus dem Handel. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen. Es wird mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet, was die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls weiter reduzierte.

Versicherer gesucht - Cathay Pacific weiter im Steigflug

Unter den Einzelwerten zeigen sich die chinesischen Versicherungswerte mit Kursaufschlägen. Sie hatten zuletzt mit der geplanten Zusammenlegung der Regulierungsbehörden für den Banken- und den Versicherungssektor zur Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) unter Druck gestanden. Die Aktien von Ping An erholen sich um 2,4 Prozent, für die Papiere von Tencent geht es um 0,5 Prozent aufwärts.

Für die Aktie von Cathay Pacific geht es um weitere 5,1 Prozent nach oben. Die Fluggesellschaft hatte am Vortag überraschend einen Gewinn vermeldet, was vor allem an der positiven Entwicklung im Frachtbereich und bei Premium-Kunden gelegen hatte. Außerdem verbesserte sich die Rendite im Fracht-Bereich, ein Indikator für die Profitabilität deutlich. Die Analysten von Jefferies haben in der Folge ihr Kursziel für die Aktie um 20 Prozent angehoben. Goldman Sachs nannte die Aussagen des Managements von Cathay "ermutigend" vor dem Hintergrund der Rendite-Entwicklung und der positiven Auswirkungen der Restrukturierung in diesem Jahr.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.920,80 -0,24% -2,38% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.771,43 -0,03% -4,36% 07:00

Kospi (Seoul) 2.495,45 +0,38% +1,13% 07:00

Schanghai-Comp. 3.275,48 -0,48% -0,98% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 31.415,41 -0,06% +5,44% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.522,38 -0,48% +4,03% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.852,34 -0,25% +3,35% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2373 +0,0% 1,2369 1,2370 +3,0%

EUR/JPY 131,09 -0,3% 131,53 131,90 -3,1%

EUR/GBP 0,8856 -0,0% 0,8858 0,8869 -0,4%

GBP/USD 1,3970 +0,0% 1,3964 1,3947 +3,3%

USD/JPY 105,95 -0,4% 106,33 106,63 -5,9%

USD/KRW 1065,55 +0,1% 1064,06 1063,49 -0,2%

USD/CNY 6,3130 -0,1% 6,3180 6,3165 -3,0%

USD/CNH 6,3099 +0,1% 6,3065 6,3139 -3,1%

USD/HKD 7,8414 +0,0% 7,8405 7,8417 +0,4%

AUD/USD 0,7868 -0,1% 0,7877 0,7880 +0,6%

NZD/USD 0,7323 +0,1% 0,7314 0,7325 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 7.859,46 -5,1% 8.277,73 9.155,23 -31,24

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,97 60,96 +0,0% 0,01 +0,9%

Brent/ICE 64,86 64,89 -0,0% -0,03 -1,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.326,15 1.323,85 +0,2% +2,30 +1,8%

Silber (Spot) 16,55 16,54 +0,1% +0,01 -2,3%

Platin (Spot) 962,00 961,35 +0,1% +0,65 +3,5%

Kupfer-Future 3,14 3,14 +0,1% +0,00 -4,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 02:18 ET (06:18 GMT)