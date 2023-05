MÄRKTE ASIEN/Behauptet - Quartalszahlen bewegen nur Einzelwerte

Aktien in diesem Artikel

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Sehr bewegungsarm haben sich die Börsenindizes in Ostasien am Donnerstag gezeigt, wobei es bei Einzelwerten durchaus starke Kursbewegungen gab. In Tokio trat der Nikkei-225 auf der Stelle und schloss mit 29.132 Punkten.

Die US-Preisdaten für April vom Vortag, die der US-Notenbank tendenziell Spielraum für eine Zinserhöhungspause im Kampf gegen die Inflation geben, wirkten zwar stützend, für einen kräftigeren Aufwärtsimpuls sorgten sie aber nicht - auch weil sich die Kerninflation beharrlich hoch zeigte. Ähnlich verhielt es sich mit in China im April weniger stark als erwartet gestiegenen Verbraucherpreisen. Dort sank die Inflationsrate sogar auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren. Das könnte der dortigen Notenbank eine expansivere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur erlauben.

In Tokio habe der im Vergleich zum Vortag deutlich festere Yen etwas gebremst, hieß es. Hintergrund war der nach den US-Preisdaten schwächelnde Dollar. Er kostete zuletzt 134,20 Yen, rund 1 Yen weniger als zur gleichen Vortageszeit. In Seoul (-0,2%) habe die Senkung der BIP-Wachstumsprognose für 2023 durch die staatliche Denkfabrik Korea Development Institute etwas auf die Stimmung gedrückt, hieß es.

Bei Einzelwerten machten weiter Quartalsberichte die Kurse. Das Pharmaunternehmen Kyowa Kirin hat seinen Gewinnausblick für 2023 gesenkt, der Kurs fiel um 13,0 Prozent. Sumitomo Metal Mining (-11,7%) warnte vor einem 74-prozentigen Gewinnrückgang im laufenden Geschäftsjahr. Fujifilm Holdings (+5,9%) profitierten dagegen von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des breit aufgestellten Technologieunternehmens. Panasonic gewannen nach den Geschäftszahlen und der Ankündigung eines über 30-prozentigen Nettogewinnanstiegs 6,0 Prozent, der Ölwert Inpex 1,2 Prozent.

Subaru gingen nach im späten Handelsverlauf vorgelegten Quartalszahlen knapp behauptet aus dem Tag, die Aktie des Bauunternehmens Shimizu büßte 2,1 Prozent ein.

E-mart brachen in Seoul um 9 Prozent ein, nachdem das Ergebnis im ersten Quartal die Erwartung verfehlt hatte. Die Aktie des Spieleunternehmens NCsoft fiel um weitere 3,8 Prozent nach den jüngsten schwachen Quartalszahlen.

In Sydney verteuerten sich Graincorp um 10,0 Prozent, nachdem der Rohstoffhändler den Gesamtjahresausblick angehoben hatte. Silver Lake gaben um 5,8 Prozent nach, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot für den rivalisierenden Goldförderer St. Barbara (+0,7%) in Details angepasst hatte. Die Bankaktie Westpac wurde ex Dividende gehandelt und ging 2,6 Prozent niedriger aus dem Tag.

