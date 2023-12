MÄRKTE ASIEN/Behauptet vor wichtigem US-Preisindex - Tencent stürzen ab

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien geht es im Handelsverlauf am Freitag meist ganz leicht nach oben. Festere Vorgaben der Wall Street werden damit nur zum Teil umgesetzt, wohl auch, weil es an den US-Börsen am Mittwoch deutlicher nach unten gegangen war, an den asiatischen Börsen darauf aber nur moderat. In Sydney wurde der Handelstag fast unverändert bereits beendet.

In Tokio liegt der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent höher bei 33.176 Punkten, er wird etwas zurückgehalten vom weiter anziehenden Yen. Der Dollar kostet 142,53 Yen, verglichen mit knapp 143 zur gleichen Zeit am Donnerstag. In Seoul geht es um 0,2 und in Schanghai um 0,4 Prozent nach oben.

Hongkong (-1,5%) tendiert schwach, stark belastet vom Kurseinbruch des Technologieschwergewichts Tencent. Der Kurs sackt im Verlauf um gut 11 Prozent ab, nachdem Peking einen neuen Regulierungsentwurf für Online-Spiele präsentiert hat. Der Technologie-Branchenindex verliert 3,3 Prozent.

Übergeordnet heißt es, dass man auf Preisdaten aus den USA warte. Dort steht am Mittag der Preisindex der persönlichen Ausgaben auf dem Terminkalender. Das Preismaß gilt als eines der von der US-Notenbank am stärksten beachteten zur Beurteilung der Inflation. Nachdem die Spekulation auf 2024 deutlich sinkende Zinsen den Zinsprognosen der US-Notenbank enteilt ist, könnte eine deutlichere Abweichung des PCE-Preisindex für stärkere Bewegungen sorgen - insbesondere wenn er höher ausfallen sollte als erwartet. Die Prognose lautet auf ein Plus von 0,1 Prozent zum Vormonat bzw. 3,3 Prozent zum Vorjahr.

In Sydney knickten Core Lithium um 21 Prozent ein. Der Lithiumförderer will seine Aktivitäten als Reaktion auf die niedrigeren Preise für das Batteriemetall möglicherweise einschränken. Core teilte mit, dass die Preise für das Lithium-Mineral Spodumen seit Ende Oktober um mehr als 40 Prozent gefallen seien, was das Unternehmen zu einer strategischen Überprüfung zwinge. Man befinde sich bereits in Gesprächen mit Auftragnehmern und Zulieferern.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.508,70 +0,1% +6,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.175,76 +0,1% +29,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.607,89 +0,3% +16,6% 07:00

Schanghai-Comp. 2.920,16 +0,0% -5,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -1,5% -16,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.139,14 +0,9% -4,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.453,20 -0,2% -2,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:17 % YTD

EUR/USD 1,0998 -0,1% 1,1007 1,0949 +2,7%

EUR/JPY 156,76 +0,1% 156,57 156,75 +11,7%

EUR/GBP 0,8671 -0,1% 0,8676 0,8662 -2,0%

GBP/USD 1,2683 +0,0% 1,2683 1,2641 +4,9%

USD/JPY 142,51 +0,2% 142,20 143,17 +8,7%

USD/KRW 1.301,45 +0,2% 1.298,38 1.305,39 +3,1%

USD/CNY 7,1005 +0,2% 7,0882 7,1455 +2,9%

USD/CNH 7,1578 +0,2% 7,1438 7,1477 +3,3%

USD/HKD 7,8096 +0,0% 7,8096 7,8063 0%

AUD/USD 0,6778 -0,3% 0,6796 0,6745 -0,5%

NZD/USD 0,6284 -0,1% 0,6292 0,6243 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 44.139,16 +0,4% 43.958,32 43.831,60 +165,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,49 73,89 +0,8% +0,60 -2,4%

Brent/ICE 80,04 79,39 +0,8% +0,65 -1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.048,89 2.046,07 +0,1% +2,82 +12,3%

Silber (Spot) 24,41 24,48 -0,3% -0,06 +1,9%

Platin (Spot) 967,50 968,00 -0,1% -0,50 -9,4%

Kupfer-Future 3,92 3,92 +0,0% +0,00 +3,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2023 00:39 ET (05:39 GMT)