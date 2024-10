MÄRKTE ASIEN/Berg- und Talfahrt in Tokio - Gewinnmitnahmen in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auch am Donnerstag ist es an den Börsen in Ostasien und Australien sehr uneinheitlich zugegangen. Anders als am Vortag ging es diesmal aber in Tokio nach oben und in Hongkong nach unten. Weiter nicht gehandelt wurde im Rahmen der "Goldenen Woche" in Schanghai. Auch in Seoul pausierte das Geschäft. Dort wurde der Gründungstag gefeiert.

In Tokio führte die jüngste Berg- und Talfahrt wieder nach oben, in Hongkong werden nach der Hausse der vergangenen Handelstage Gewinne mitgenommen. Der HSI lag im Späthandel 1,2 Prozent zurück, wurde im Verlauf aber schon deutlich niedriger gesehen. Der Nikkei-Index in Tokio legte dagegen um 2,0 Prozent auf 38.552 Punkte zu. Am Montag war er stark gefallen, am Dienstag hatte er sich kräftig erholt und am Mittwoch dann wieder deutlich nachgegeben.

Unterstützung kam vom Yen. Er hat sich im Vergleich zum Vortag stark abgeschwächt von rund 143,80 auf zuletzt 146,55 je Dollar. Auslöser waren Aussagen des neuen Premierministers Ishiba, wonach die Wirtschaft in Japan noch nicht bereit sei für eine weitere Zinserhöhung . In die gleiche Kerbe schlug dann auch noch der Notenbanker Asahi Noguchi. Er sieht angesichts der langen Deflationsgeschichte Japans die Notwendigkeit, dass die Zentralbank einen akkommodierenden geldpolitischen Kurs beibehält und spricht sich für geduldiges Vorgehen aus. Die japanischen Verbraucher seien wahrscheinlich noch nicht davon überzeugt, dass die Preise weiter steigen werden, sagte er und verwies auf die anhaltende Konsumzurückhaltung.

Ein niedrigerer Yen-Kurs verbilligt die Exporte japanischer Unternehmen in Dollar und erhöht die im Ausland erzielten und zurück in Yen transferierten Gewinne.

In Sydney, wo der Markt meist mehr der Vorgabe der Wall Street folgt, tat er genau dies auch am Donnerstag. Der S&P/ASX (+0,1%) bewegte sich kaum vom Fleck, nachdem die US-Indizes behauptet tendiert hatten.

Unter den Einzelwerten wurden in Hongkong nach den explosionsartigen Kurssteigerungen Gewinne insbesondere bei Aktien aus dem Immobiliensektor mitgenommen. Sie hatten besonders von dem Unterstützungspaket von Notenbank und Politik für die lahmende chinesische Konjunktur profitiert. Longfor lagen zuletzt knapp 8 Prozent zurück, Country Garden Services 3,9 Prozent. China Vanke (+4,8%) drehten dagegen im Handelsverlauf doch wieder ins Plus, nachdem die Aktie allein am Vortag um rund 60 Prozent nach oben geschossen war.

Abgegeben wurden auch Autoaktien wie BYD (-0,5%) oder Li Auto (-3,5%), wobei auch hier im Verlauf des Tages anfangs deutlichere Verluste verringert wurden. Kasse wurde auch bei Technologieaktien gemacht. Deren Subindex büßte 2,6 Prozent ein.

In Tokio legten Aktien exportintensiver Unternehmen besonders zu. Dazu gehören Autotitel und Technologiepapiere. Unter anderen stiegen Toyota um 1,2, Nissan um 2,1 und Mazda um 3,5 Prozent zu, Die Halbleiteraktien Advantest und Toyko Electron verteuerten sich um 4,7 bzw. 2,7 Prozent. Sie folgten festen Branchenwerten an der Wall Street, sagen Händler.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.205,20 +0,1% +8,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.552,06 +2,0% +13,0% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag -3,5%

Schanghai-Comp. Feiertag +12,2%

Hang-Seng (Hongk.) 22.183,93 -1,2% +31,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.390,39 0% +24,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.586,92 +0,1% +10,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.634,82 -0,3% +12,7% 11:00

BSE (Mumbai) 83.312,02 -1,1% +15,3% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:12 % YTD

EUR/USD 1,1037 -0,1% 1,1048 1,1065 -0,1%

EUR/JPY 161,86 +0,1% 161,71 159,36 +4,0%

EUR/GBP 0,8372 +0,6% 0,8325 0,8323 -3,5%

GBP/USD 1,3184 -0,7% 1,3271 1,3296 +3,6%

USD/JPY 146,67 +0,2% 146,38 143,98 +4,1%

USD/KRW 1.331,55 +0,5% 1.325,08 1.319,45 +2,6%

USD/CNY 7,0460 +0,0% 7,0425 7,0300 -0,8%

USD/CNH 7,0398 +0,0% 7,0366 7,0197 +2,0%

USD/HKD 7,7647 +0,0% 7,7628 7,7659 -0,6%

AUD/USD 0,6874 -0,1% 0,6884 0,6896 +1,0%

NZD/USD 0,6244 -0,3% 0,6263 0,6290 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 61.278,80 +0,7% 60.830,35 61.621,60 +40,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,17 70,1 +1,5% +1,07 +0,7%

Brent/ICE 74,91 73,90 +1,4% +1,01 -0,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.656,08 2.658,76 -0,1% -2,68 +28,8%

Silber (Spot) 31,70 31,84 -0,4% -0,13 +33,4%

Platin (Spot) 1.000,32 1.007,00 -0,7% -6,68 +0,8%

Kupfer-Future 4,65 4,65 0% 0 +17,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2024 02:50 ET (06:50 GMT)