MÄRKTE ASIEN/Börsen auf Erholungskurs - Tokio hinkt hinterher

DOW JONES--Nach dem von teils schweren Verlusten geprägten Wochenstart gehen die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag auf Erholungskurs. An der Wall Street schlossen die Indizes insgesamt zwar nur uneinheitlich, weil die techniklastigen Nasdaq-Indizes knapp im Minus verharrten. Allerdings hatten die Indizes zum Start in den US-Handel am Montag noch deutlicher im Minus gelegen.

Der weitere Wochenverlauf dürfte maßgeblich davon abhängen, mit welchen konkreten weiteren Zollplänen US-Präsident Trump aufwarten wird. Allgemein wird mit deren Verkündung am Mittwoch gerechnet. Unter anderem avisierte Trump sogenannte reziproke Zölle, mit denen seiner Meinung nach ungerechtfertigte Zölle auf US-Produkte ausgeglichen werden sollen.

In Tokio fällt die Erholungsbewegung schwach aus. Dem 4-prozentigen Minus vom Vortag folgt lediglich eine Gegenbewegung um 0,1 Prozent auf 35.653 Punkte. Konjunkturseitig kommt vom Konjunkturbericht Tankan der japanischen Notenbank eher Ernüchterung. Dessen Wert ist gegenüber dem Vormonat auf 12 von 14 zurückgegangen und auch für Juni prognostizieren die Großunternehmen des Landes einen Indexstand von 12. Dazu beinhaltet er eine höhere Inflationserwartung, was für Zinserhöhungen der Notenbank spricht, die sich ohnehin in einem Errhöhungszyklus befindet.

Deutlich stärker fällt die Gegenbewegung mit 1,6 Prozent in Seoul aus, Marktteilnehmer sprechen von Schnäppchenkäufen. Auch das unerwartet stark ausgefallene Exportwachstum für März stütze die Stimmung. Davon profitierten unter anderen die Aktienkurse von Werften wie HD Hyundai Mipo (+7,0%).

In Sydney geht es um 1,0 Prozent aufwärts. Die australische Notenbank hat den Leitzins mit 4,1 Prozent bestätigt, was am Markt weithin so auch erwartet wurde. Dass die Einzelhandelsumsätze in Down Under im Februar einen Tick unter Erwarten stiegen, stört kaum, zumal es laut Händlern Hoffnungen auf sinkende Zinsen zugutekommt.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,6 Prozent, der HSI in Hongkong mach 1,1 Prozent gut. Hier gibt es konjunkturseitig einen Lichtblick. Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist im März gegenüber dem Vormonat innerhalb des Expansion zeigenden Bereichs leicht gestiegen.

Zu den Gewinnern in Hongkong gehören Internetaktien wie Tencent, Alibaba oder Meituan mit Gewinnen um 2 Prozent. Die Stimmung der Anleger gegenüber chinesischen Internetunternehmen habe sich zum Positiven gewendet, so die Analysten von Citi. Trotz Zöllen und Beschränkungen für Chipunternehmen seien angemessene Bewertungen, die Durchbrüche bei künstlicher Intelligenz, unterstützende Regulierungspolitik und erste Anzeichen für ein steigendes Verbrauchervertrauen ermutigend. Dazu hätten chinesische Internetunternehmen das vierte Quartal 2024 mit Gewinn- und Umsatzsteigerungen abgeschlossen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.921,80 +1,0% -2,2% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 35.652,81 +0,1% -7,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.520,44 +1,6% +5,0% 09:00

Schanghai-Comp. 3.355,31 +0,6% -0,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.363,96 +1,1% +16,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.972,43 -0,1% +5,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:23 % YTD

EUR/USD 1,0827 0,1 1,0820 1,0834 +4,6%

EUR/JPY 161,96 -0,2 162,20 161,16 -0,2%

EUR/GBP 0,8369 -0,1 0,8374 0,8354 +1,2%

GBP/USD 1,2938 0,1 1,2920 1,2969 +3,4%

USD/JPY 149,58 -0,2 149,93 148,76 -4,6%

USD/KRW 1.469,95 -0,2 1.473,05 1.471,63 -0,3%

USD/CNY 7,1817 0,0 7,1795 7,1722 -0,4%

USD/CNH 7,2757 0,1 7,2654 7,2574 -0,8%

USD/HKD 7,7816 0,0 7,7798 7,7789 +0,1%

AUD/USD 0,6265 0,3 0,6246 0,6283 +1,9%

NZD/USD 0,5686 0,1 0,5679 0,5715 +2,2%

BTC/USD 83.129,20 0,7 82.562,60 82.009,50 -9,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,64 71,44 +0,3% +0,20 +1,6%

Brent/ICE 74,74 74,74 0% 0 -3,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3144,895 3122,95 +0,7% +21,95 +17,6%

Silber 31,54 31,49 +0,2% +0,05 +13,1%

Platin 920,49 921,98 -0,2% -1,49 +4,1%

Kupfer 5,0975 5,034 +1,3% +0,06 +25,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

