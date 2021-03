MÄRKTE ASIEN/Börsen blenden Risiken aus - Indizes steigen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen werden die Probleme des US-Hedgefonds Archegos Capital am Dienstag gut weggesteckt - die Indizes zeigen sich mehrheitlich freundlich bis fest. Selbst erneut steigende Anleiherenditen in den USA tun der guten Stimmung keinen Abbruch. Gut kommen die Fortschritte bei der US-Impfkampagne an. US-Präsident Joe Biden versprach für 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Impfstoffangebote im kommenden Monat. Auch der freigeschleppte Containerriese im Suezkanal und die damit verbundene Wiedereröffnung der Wasserstraße hebt die Stimmung.

In Tokio stützt der mit steigenden Marktzinsen anziehende US-Dollar etwas. Der Greenback markiert die höchsten Stände seit März 2020 und hat im laufenden Jahr bereits 6,5 Prozent aufgewertet. Dass der Nikkei-225 nicht deutlicher anspringt, liegt angesichts der Schieflage von Archegos Capital an schwachen Finanzwerten. Allerdings werden auch viele Titel ex Dividende gehandelt, wie Japan Post Bank (-4,2%) und Dai-ichi Life Holdings (-2,6%). SoftBank liegen trotz der Dividendenausschüttung deutlich im Plus. Im Elektronikbereich profitieren einige Werte vom festen Dollar, weil diese ihre Exportchancen verbessert. Die Titel der Großbank Nomura fallen um weitere 0,9 Prozent, nachdem sie am Vortag um über 16 Prozent eingebrochen waren. Die Bank ist unmittelbar von der Schieflage bei Archegos Capital betroffen.

China-Börsen im Aufwind

Die chinesische Kernlandbörse dreht ins Plus, der Schanghai-Composite zeigt sich freundlich. Analysten mahnen jedoch kurzfristig zur Vorsicht. Steigende Marktzinsen und die Unsicherheit wegen der geopolitischen Spannungen mit den USA sprächen nicht unbedingt für chinesische Aktien. In Hongkong folgt der Markt der starken Entwicklung lokaler Werte in den USA (ADR). Der HSI zählt mit einem Aufschlag von über 1 Prozent zu den festesten Indizes der Region.

In Seoul wird der Markt vom Aktien aus dem Bereich Bau bzw. Bauausrüstung gestützt. Händler verweisen auf das billionenschwere Infrastrukturprojekt der US-Regierung, das am Mittwoch enthüllt werden könnte. Dazu zeigen Umfragen bei Unternehmen, dass die Exporte im März kräftig angezogen haben dürften. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg um 16 Prozent auf Jahressicht - im Februar hatte das Plus 9,5 Prozent betragen.

Der malaysische Leitindex Kuala Lumpur Composite gibt indes gegen den regionalen Trend nach. Top Glove sinken um 3,6 Prozent - auch andere Blue Chips fallen. Die US-Zollbehörden haben Produkte des Unternehmens aufgrund von Erkenntnissen über Zwangsarbeit beschlagnahmt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.759,10 -0,59% +2,61% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.412,90 +0,10% +7,07% 08:00

Kospi (Seoul) 3.068,79 +1,08% +6,80% 08:00

Schanghai-Comp. 3.455,44 +0,59% -0,51% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.672,76 +1,18% +4,09% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.197,69 +0,70% +11,05% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.608,32 -0,18% -0,98% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:02h % YTD

EUR/GBP 0,8539 -0,1% 0,8550 0,8556 -4,4%

GBP/USD 1,3779 +0,1% 1,3763 1,3778 +0,8%

USD/JPY 109,97 +0,1% 109,82 109,56 +6,5%

USD/CNY 6,5707 +0,0% 6,5697 6,5561 +0,7%

USD/CNH 6,5757 +0,0% 6,5750 6,5588 +1,1%

USD/HKD 7,7753 +0,0% 7,7732 7,7731 +0,3%

NZD/USD 0,7026 +0,4% 0,6997 0,6980 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 57.555,50 +0,0% 57.540,00 55.491,50 +98,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,65 61,56 +0,1% 0,09 +26,6%

Brent/ICE 65,05 64,98 +0,1% 0,07 +25,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.707,12 1.712,30 -0,3% -5,18 -10,1%

Platin (Spot) 1.176,63 1.176,00 +0,1% +0,63 +9,9%

Kupfer-Future 4,05 4,03 +0,3% +0,01 +14,8%

