MÄRKTE ASIEN/Börsen deutlich im Plus - Immobilienwerte in Hongkong gesucht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Sie folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street. Hier hatten einen Tick niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten für April Zinssenkungshoffnungen einen neuen Schub gegeben und die Indizes auf neue Allzeithochs gehievt.

In Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,5 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung auch von Berichten über lokale Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung für den angeschlagenen Immobiliensektor. Longfor Group machten einen Sprung um 11,1 Prozent nach oben, während China Overseas Land um 4,2 und China Resources Land um 3,1 Prozent zulegen.

Alibaba gaben indessen um 3,6 Prozent nach. Der Konzern hatte am Dienstag nach Handelsschluss Quartalszahlen vorgelegt. Aufgrund des Feiertags am Mittwoch in Hongkong konnten die Anleger erst jetzt darauf reagieren. Ähnlich bei Tencent. Die Aktie gewann 3,9 Prozent. Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite 0,1 Prozent fester.

In Tokio gewann der Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 38.920 Punkte. Dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft ist, wurde zur Seite gedrängt. Auch dass der Yen zum Dollar um weitere 0,3 Prozent anzieht, belastete nicht. Honda Motor (-2,4%) will in den 10 Jahren bis 2030 etwa 10 Billionen Yen (59 Milliarden Euro) in seine Elektrofahrzeugstrategie investieren. Der japanische Automobilhersteller kündigte an, dass er die Mittel für Forschung und Entwicklung sowie für Investitionen in Schlüsselmärkten wie den USA, Kanada und Japan ausgeben werde. Honda will auch in die Elektrifizierung von Motorrädern investieren.

In Seoul, wo am Mittwoch ebenfalls feiertagsbedingt der Handel ruhte, ging es um 0,8 Prozent nach oben. Samsung Fire & Marine Insurance kletterten um rund 10 Prozent, nachdem das Unternehmen Anfang der Woche solide Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte.

In Sydney gewann der S&P/ASX 200 gestützt von der Wall Street 1,6 Prozent. Hinzu kamen Arbeitsmarktdaten. Weil die Arbeitslosenquote etwas gestiegen sei, werde es weniger wahrscheinlich, dass die australische Notenbank noch einmal die Zinsen erhöhe, hieß es. Das Glücksspielunternehmen Aristocrat Leisure legte nach der Ankündigung einer strategischen Überprüfung um 12 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.881,30 +1,6% +3,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.920,26 +1,4% +14,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.753,00 +0,8% +3,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.123,07 +0,1% +5,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.358,89 +1,5% +11,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.304,26 +0,7% +18,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.315,14 +0,8% +1,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.609,68 +0,4% +10,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:28 % YTD

EUR/USD 1,0877 -0,1% 1,0884 1,0831 -1,5%

EUR/JPY 167,90 -0,4% 168,51 169,11 +7,9%

EUR/GBP 0,8578 -0,0% 0,8580 0,8599 -1,1%

GBP/USD 1,2680 -0,0% 1,2684 1,2595 -0,4%

USD/JPY 154,36 -0,3% 154,79 156,14 +9,5%

USD/KRW 1.345,49 -0,7% 1.354,71 1.359,71 +3,7%

USD/CNY 7,0838 -0,0% 7,0840 7,0830 -0,2%

USD/CNH 7,2211 +0,0% 7,2177 7,2236 +2,0%

USD/HKD 7,8048 -0,1% 7,8092 7,8068 -0,1%

AUD/USD 0,6682 -0,1% 0,6691 0,6644 -1,9%

NZD/USD 0,6112 -0,1% 0,6120 0,6062 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 66.079,39 +0,3% 65.878,68 61.984,25 +51,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,09 78,63 +0,6% +0,46 +9,0%

Brent/ICE 83,21 82,75 +0,6% +0,46 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.386,22 2.386,48 -0,0% -0,26 +15,7%

Silber (Spot) 29,45 29,65 -0,7% -0,20 +23,9%

Platin (Spot) 1.065,73 1.067,70 -0,2% -1,98 +7,4%

Kupfer-Future 5,02 4,97 +1,0% +0,05 +28,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

May 16, 2024 03:32 ET (07:32 GMT)