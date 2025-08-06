DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +1,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1634 ±0,0%Öl92,48 +3,0%Gold5.170 +0,5%
MÄRKTE ASIEN/Börsen erholen sich dank fallender Ölpreise

10.03.26 06:43 Uhr
DOW JONES--Fallende Ölpreise verhelfen am Dienstag den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu einer Erholung. Am Montag waren die Börsen der Region teils regelrecht eingebrochen, nachdem die Ölpreise in der Spitze um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen waren, was Konjunktur- und Inflationssorgen schürte. Allerdings sagte US-Präsident Donald Trump im späteren Tagesverlauf, dass der Krieg im Iran "sehr bald" beendet sein könnte, denn die militärische Operation schreite rascher voran als geplant. Auch konzentrierten sich die USA darauf, dass die Welt weiter mit Energie und Öl versorgt werde. Das sorgte für einen Stimmungswechsel.

Zweifel an der Ölversorgung waren am Montag im Verlauf des Tages bereits von den Finanzministern der G7 gelindert worden. Sie hatten Bereitschaft signalisiert, die strategischen Ölreserven anzugreifen, um die Versorgung zu sichern. Aktuell ermäßigt sich der Brent-Ölpreis um 6 Prozent auf 92,98 Dollar je Barrel, nachdem er zu Wochenbeginn erstmals seit 2022 auf über 100 Dollar gestiegen war und im Hoch sogar fast 120 Dollar erreicht hatte.

An der Börse in Seoul legt der Kospi um 4,6 Prozent zu; er hatte am Montag 6 Prozent eingebüßt. In Tokio steigt der Topix um 2,1 Prozent. An den chinesischen Börsen fallen die Gewinne geringer aus, sie hatten sich am Vortag allerdings auch deutlich besser gehalten. In Shanghai gewinnt der Composite-Index 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index notiert in Hongkong 1,7 Prozent höher.

Gesucht sind Aktien aus Branchen, die besonders unter steigenden Ölpreisen leiden, darunter Fluggesellschaften. Cathay Pacific verteuern sich in Hongkong um 4,4 Prozent und Japan Airlines in Tokio um 2,1 Prozent. Korean Air Lines springen in Seoul um 8,3 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.692,60 +1,1 -0,2 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.846,25 +2,1 7,0 07:00

Kospi (Seoul) 5.495,18 +4,6 30,4 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 25.842,34 +1,7 0,8 09:00

Shanghai-Comp. 4.111,62 +0,4 3,6 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1617 -0,2 1,1636 1,1559 -1,1

EUR/JPY 183,17 -0,1 183,43 183,20 -0,5

EUR/GBP 0,8648 -0,1 0,8656 0,8666 -0,8

USD/JPY 157,64 0,0 157,64 158,46 0,6

USD/KRW 1.472,80 +0,8 1.461,31 1.491,52 2,2

USD/CNY 6,8850 -0,3 6,9066 6,9131 -1,6

USD/CNH 6,8883 +0,1 6,8850 6,9185 -1,3

USD/HKD 7,8230 +0,0 7,8207 7,8151 0,5

AUD/USD 0,7061 -0,2 0,7073 0,7004 5,8

NZD/USD 0,5912 -0,3 0,5932 0,5887 2,7

BTC/USD 70.054,82 +1,5 69.000,47 67.366,78 -20,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,69 -6,4 -6,08 94,77

Brent/ICE 92,98 -6,0 -5,98 98,96

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.171,38 +0,7 34,47 5.136,91

Silber 88,61 +1,8 1,60 87,01

Platin 2.191,77 +0,4 9,63 2.182,14

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

