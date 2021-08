MÄRKTE ASIEN/Börsen erholen sich dank guter US-Vorgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorzeichen dominieren zum Start in die neue Woche an den Börsen in Ostasien und Australien. Beobachter sprechen von einer Gegenbewegung nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche. Positive Impulse erhalten die Märkte der Region von der Wall Street, die den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen beendete.

Im Hintergrund schwele aber immer noch die Sorge, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnte. Aufschluss darüber dürften Einkaufsmanagerindizes aus zahlreichen europäischen Ländern und den USA geben, die im Laufe des Montags veröffentlicht werden. Ob und wie die US-Notenbank auf die wirtschaftliche Entwicklung reagieren wird, könnte sich am Freitag zeigen, wenn der Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sprechen wird.

Hoffnung auf bessere Beziehungen zu USA stützt China-Börsen

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 1,8 Prozent. Der Composite-Index in Schanghai rückt um 1,0 Prozent vor. An der Börse in Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 1,8 Prozent aufwärts. Die chinesischen Börsen profitierten zusätzlich von der Hoffnung auf bessere Beziehungen zwischen Peking und Washington, nachdem US-Präsident Joe Biden einen Karrierediplomaten zum neuen US-Botschafter in China ernannt hat. In Seoul verbessert sich der Kospi um 1,6 Prozent. Die australische Börse bleibt mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 0,3 Prozent etwas zurück.

Unter den Einzelwerten springen in Seoul die Aktien von Hanjin Heavy Industries & Construction um 14,6 Prozent. Das Unternehmen bewirbt sich gemeinsam mit Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (+3,2%) um einen Auftrag der südkoreanischen Marine zum Bau eines Flugzeugträgers.

In Hongkong erholen sich Technologiewerte, die zuletzt abverkauft worden waren, weil Peking strengere regulatorische Eingriffe gegen den Sektor vorgenommen hatte. Tencent steigen um 2,9 Prozent und Meituan um 2,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.486,10 +0,3% +13,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.491,97 +1,8% -1,6% 08:00

Kospi (Seoul) 3.108,56 +1,6% +8,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.461,73 +1,0% -0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.299,71 +1,8% -8,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.100,53 -0,1% +9,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.522,68 +0,3% -6,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,1718 +0,2% 1,1697 1,1682 -4,1%

EUR/JPY 128,75 +0,3% 128,40 128,17 +2,1%

EUR/GBP 0,8587 -0,0% 0,8590 0,8575 -3,9%

GBP/USD 1,3646 +0,2% 1,3617 1,3623 -0,2%

USD/JPY 109,88 +0,1% 109,77 109,70 +6,4%

USD/KRW 1175,24 0% 1175,24 1182,19 +8,3%

USD/CNY 6,5015 0% 6,5015 6,4991 -0,4%

USD/CNH 6,4952 -0,1% 6,5040 6,5051 -0,1%

USD/HKD 7,7897 -0,0% 7,7906 7,7896 +0,5%

AUD/USD 0,7158 +0,4% 0,7133 0,7123 -7,1%

NZD/USD 0,6839 +0,1% 0,6835 0,6821 -4,8%

Bitcoin

BTC/USD 50.163,26 +3,0% 48.714,26 47.068,51 +72,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,21 62,14 +1,7% 1,07 +31,7%

Brent/ICE 66,34 65,18 +1,8% 1,16 +30,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.787,16 1.781,07 +0,3% +6,10 -5,8%

Silber (Spot) 23,20 23,02 +0,8% +0,18 -12,1%

Platin (Spot) 1.017,20 996,18 +2,1% +21,03 -5,0%

Kupfer-Future 4,19 4,14 +1,2% +0,05 +18,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjoneswsj.com

DJG/DJN/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 00:42 ET (04:42 GMT)