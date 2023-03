MÄRKTE ASIEN/Börsen erholen sich von Vortagesverlusten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben nach den Vortagesverlusten am Freitag mit zum Teil deutlichen Aufschlägen geschlossen. Die Börsen folgten damit den positiven Vorgaben von der Wall Street. Hier hatten Maßnahmen zur Beilegung der Probleme im US-Bankensektor für eine kräftige Erholung nach den jüngsten Verlusten gesorgt. So haben elf US-Banken der nach dem Debakel der Silicon Valley Bank (SVB) ins Kreuzfeuer geratenen Regionalbank First Republic mit einer konzertierten Aktion und 30 Milliarden Dollar unter die Arme gegriffen.

An der Börse in Tokio legte der Nikkei-Index um 1,2 Prozent zu, gestützt von Bankenwerten. Resona Holdings gewannen 1,1 Prozent, Mitsubishi UFJ Financial stiegen um 0,4 Prozent.

An den chinesischen Börsen rückte der Schanghai-Composite um 0,7 Prozent vor. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte im späten Handel 1,6 Prozent fester. Die Aktie des Technologie-Unternehmens Baidu machte nach den Vortagesverlusten nun einen Kurssprung um 14,9 Prozent.

Nach einer am Donnerstag zurückhaltend aufgenommen Vorstellung des ChatGPT-Konkurrenten "Ernie Bot", haben sich einige Analysten nun positiv zum Potenzial geäußert. Für die Analysten der Citigroup sei der Baidu-Chatbot zwar "nicht perfekt", jedoch habe er die große Mehrheit ihrer Fragen in einer Demonstration beantworten können. Die Analysten bekräftigten ihre Kauf-Empfehlung für die Aktie.

In Südkorea ging der Kospi 0,7 Prozent fester aus dem Handel. Angeführt wurden die Kursgewinne von Halbleiterwerten, nachdem Japan zugestimmt hat, die Export-Kontrollen für Chip-Materialien nach Südkorea zu lockern. Die Aktie des Chip-Herstellers SK Hynix gewann 6,3 Prozent und Hanmi Semiconductor um 8,4 Prozent. Die Titel des Indexschwergewichts Samsung Electronics stiegen um 2,3 Prozent, nachdem es seine Beteiligung an dem lokalen Roboterentwickler Rainbow Robotics erhöht hat.

In Sydney rückte der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent vor. Der schwergewichtete Finanzsektor stabilisierte sich nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage. Die Banken Westpac, ANZ, Commonwealth und NAB legten zwischen 0,2 und 1,7 Prozent zu. Die Aktie des Transportdienstleisters Kelsian fiel nach einer Kapitalerhöhung um 7,4 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.994,80 +0,4% -0,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.333,79 +1,2% +3,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.395,69 +0,7% +7,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.250,55 +0,7% +5,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.509,59 +1,6% -2,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.175,38 +0,6% -2,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.413,20 +1,6% -6,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:47 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0662 +0,5% 1,0612 1,0619 -0,4%

EUR/JPY 141,99 +0,2% 141,68 141,15 +1,2%

EUR/GBP 0,8769 +0,0% 0,8766 0,8785 -0,9%

GBP/USD 1,2159 +0,4% 1,2106 1,2087 +0,5%

USD/JPY 133,17 -0,2% 133,50 132,96 +1,6%

USD/KRW 1.303,00 +0,1% 1.301,18 1.309,94 +3,3%

USD/CNY 6,8726 -0,4% 6,8983 6,9028 -0,4%

USD/CNH 6,8711 -0,4% 6,8971 6,9027 -0,8%

USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8497 7,8488 +0,5%

AUD/USD 0,6711 +0,8% 0,6656 0,6656 -1,5%

NZD/USD 0,6247 +0,9% 0,6191 0,6175 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 25.987,15 +3,8% 25.047,58 24.683,68 +56,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,64 68,35 +0,4% +0,29 -14,8%

Brent/ICE 75,04 74,7 +0,5% +0,34 -12,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 44,85 44,34 +1,1% +0,51 -41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,39 1.919,88 +0,5% +9,52 +5,8%

Silber (Spot) 21,91 21,71 +0,9% +0,20 -8,6%

Platin (Spot) 985,15 977,73 +0,8% +7,43 -7,8%

Kupfer-Future 3,94 3,89 +1,5% +0,06 +3,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

