MÄRKTE ASIEN/Börsen erneut mit Aufschlägen - Sydney gibt nach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einem guten Wochenstart zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien auch am Dienstag mehrheitlich mit Zugewinnen. Von den neuen Rekordhochs an der Wall Street lassen sich die Börsen jedoch nicht so richtig mitziehen. Während es an der Börse in Schanghai deutlich nach oben geht, schloss die Börse in Sydney im Minusbereich. Weiterhin stützt jedoch die Erwartung eines neuen massiven Stimulierungspakets von 1,9 Billionen US-Dollar der neuen US-Regierung.

Neben Corona-Impfnachrichten und Stimulierungsmaßnahmen sprechen Anleger zunehmend von der Erwartung einer "Reflation" - einem Anstieg der Inflation infolge eines staatlichen Stimuluspakets.

In Tokio steigt der Nikkei-Index nach dem kräftigen Plus vom Vortag um 0,4 Prozent auf 29.489 Punkte. Etwas Gegenwind kommt vom stärkeren Yen. Der Dollar kostet aktuell 104,89 Yen, nach 105,47 Yen zur gleichen Zeit am Vortag, wodurch japanische Produkte in Dollar bewertet teurer werden. Softbank rücken 4,3 Prozent vor. Der Technologiekonzern hatte am Montag nach Börsenschluss Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt und dank des Booms an den Aktienmärkten Milliarden verdient. Das Unternehmen profitierte vor allem von den Investitionen seines 100 Milliarden US-Dollar schweren Vision-Fonds und dessen 10 Milliarden Dollar schweren Nachfolgers.

Renesas gewinnen 2,3 Prozent. Wie am Montag nach Handelsschluss in Japan mitgeteilt wurde, hat sich der Chiphersteller mit Dialog Semiconductor auf eine Komplettübernahme des in Deutschland notierten Wettbewerbers für 4,89 Milliarden Euro geeinigt. Im Blick der Anleger stehen auch Honda und Nissan, die im Laufe des Tages Einblicke in ihre Geschäftszahlen gewähren. Im Vorfeld geben Honda Motor um 1,3 Prozent nach, Nissan Motor büßen 0,3 Prozent ein.

Schanghai vor Neujahrsfest deutlich fester

An der Börse in Hongkong rückt der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent vor. Marktteilnehmer rechnen mit niedrigen Umsätzen im Vorfeld des chinesischen Neujahrfestes Ende der Woche. Geely Automobile steigen um 4,6 Prozent, nachdem der Autohersteller einen Anstieg bei den Verkaufszahlen im Januar vermeldet hat. Auch auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Aktienmarkt vor den Feiertagen mit deutlichen Aufschlägen. Der Schanghai-Composite gewinnt 1,5 Prozent.

In Südkorea notiert der Kospi kaum verändert bei 3.092 Punkten. Die Aktie von Hyundai Motor erholt sich etwas mit Aufschlägen von 1,1 Prozent von den kräftigen Vortagesverlusten, während Kia Motors weitere 1,5 Prozent nachgeben. Die beiden Auto-Hersteller hatten am Montag dementiert, dass es mit Apple Gespräche zur Entwicklung von autonom-fahrenden Autos gibt, woraufhin die Hyundai-Aktie um über 6 Prozent nachgab und die Aktie von Kia Motors um 15 Prozent eingebrochen war.

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX-200 um 0,9 Prozent tiefer. Im Finanzsektor rückten Macquarie nach einem Trading-Update 6,6 Prozent vor. Die Aktie des Vermögensverwalters Challenger brach nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 15 Prozent ein. Boral gaben 7,4 Prozent nach. Der Baustoff-Konzern hat sich bei Zahlen-Vorlage zurückhaltend über die Geschäftsentwicklung geäußert. Vor allem im Geschäft in Australien sei mit Gegenwind zu rechnen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.821,20 -0,86% +3,55% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.490,08 +0,35% +7,08% 07:00

Kospi (Seoul) 3.091,96 +0,02% +0,02% 07:00

Schanghai-Comp. 3.585,40 +1,50% +3,23% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.467,09 +0,50% +7,79% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.936,21 +0,16% +3,08% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.582,95 +0,61% -3,31% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:03 % YTD

EUR/USD 1,2079 +0,2% 1,2051 1,2042 -1,1%

EUR/JPY 126,70 -0,1% 126,82 127,01 +0,5%

EUR/GBP 0,8763 -0,1% 0,8772 0,8766 -1,9%

GBP/USD 1,3784 +0,3% 1,3739 1,3738 +0,8%

USD/JPY 104,89 -0,3% 105,24 105,47 +1,6%

USD/KRW 1115,80 -0,1% 1117,24 1119,52 +2,8%

USD/CNY 6,4488 +0,0% 6,4484 6,4578 -1,2%

USD/CNH 6,4381 -0,1% 6,4470 6,4528 -1,0%

USD/HKD 7,7522 -0,0% 7,7523 7,7526 0%

AUD/USD 0,7728 +0,3% 0,7704 0,7678 +0,3%

NZD/USD 0,7251 +0,4% 0,7222 0,7204 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 46.937,00 +5,1% 44.679,50 39.231,00 +61,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,41 57,97 +0,8% 0,44 +20,1%

Brent/ICE 61,03 60,56 +0,8% 0,47 +18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.839,51 1.831,20 +0,5% +8,31 -3,1%

Silber (Spot) 27,46 27,28 +0,7% +0,19 +4,1%

Platin (Spot) 1.184,58 1.162,85 +1,9% +21,73 +10,7%

Kupfer-Future 3,69 3,67 +0,5% +0,02 +4,7%

===

