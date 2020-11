MÄRKTE ASIEN/Börsen feiern möglichen Biden-Sieg in den USA

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen bewegen sich die Börsen auf die höchsten Stände seit Anfang 2018 zu. Die Rally wird befeuert von der US-Politik. Zum einen setzen Anleger auf einen Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Dessen Siegchancen haben sich noch einmal deutlich verbessert. Darüber hinaus erwarten Händler keinen radikalen Kurswechsel in den USA, weil die Demokraten in den USA im Repräsentantenhaus künftig die Mehrheit stellen werden, während der Senat weiter von den Republikanern kontrolliert werden dürfte. Allerdings, so die Markthoffnung, dürften die Chancen mit Biden als künftigem Präsidenten auf ein üppiges Konjunkturpaket in den USA gestiegen sein.

Der Nikkei-225 klettert um 1,4 Prozent auf 24.028 Punkte und liegt damit auf dem höchsten Stand seit dem 22. Januar. Der Dollar hatte zum Yen am Vortag mit dem unklaren Wahlausgang zunächst zugelegt und dann nachgegeben, insgesamt liegt er etwa auf dem Niveau zur gleichen Vortageszeit. Elektronik- und Pharmawerte führen die Gewinnerliste in Japan an. Der Lebensmittelkonzern Ajinomoto hat seinen Ausblick erhöht, der Kurs gewinnt 5,8 Prozent.

Biden-Effekt in China und Südkorea

An den chinesischen Börsen hofft man mit einem möglichen Präsidenten Biden auf bessere Wirtschaftsbeziehungen mit den USA. Der Schanghai-Composite gewinnt 0,9 Prozent, der HSI in Hongkong gar 2,7 Prozent. Die Umsätze fielen aber noch immer mau aus, heißt es im Handel. In Hongkong treiben Technologiewerte den Markt - darunter auch Alibaba, die sich von ihrem Rücksetzer im Zuge des gestoppten Börsengangs der Finanztochter Ant erholen. Der Kurs legt um 3,9 Prozent zu, das Schwergewicht Tencent gewinnt 4,3 Prozent.

Der südkoreanische Kospi klettert um 1,8 Prozent. Auch hier treiben neben Batterie- und Internetwerten Technologietitel den Markt nach oben. Auch in Südkorea setzt man auf einen "Biden-Effekt" bei den Wirtschaftsbeziehungen zu den USA. Das Schwergewicht Samsung Electronics zieht 1,5 Prozent an. Der App-Betreiber Kakao hat überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, das Papier gewinnt 0,8 Prozent. SK Hynix klettern um weitere 2,5 Prozent nach dem soliden Geschäftsausweis des Vortages. Analysten äußern sich positiv zu den Geschäftsaussichten des Halbleiterkonzerns.

Sydney hat fest geschlossen. Der australische Handelsbilanzüberschuss im September ist größer als gedacht ausgefallen. Vor allem der Handel mit China boomte. Allerdings verweisen Ökonomen auch auf gesunkene Exportpreise -

National Australia Bank verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen dramatischen Gewinneinbruch, der Kurs legte dennoch um 3,3 Prozent zu. Analysten bescheinigen der Bank robustere Einnahmetrends als bei den Wettbewerbern. Auch der Ausblick der Großbank lese sich positiv, heißt es im Handel. Zinsmarge und Einnahmen schlugen zudem die Marktprognosen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.139,60 +1,28% -8,15% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 24.028,09 +1,40% +0,16% 07:00

Kospi (Seoul) 2.400,89 +1,81% +9,25% 07:00

Schanghai-Comp. 3.303,95 +0,81% +8,32% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.505,05 +2,49% -11,69% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.573,28 +2,28% -21,93% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.481,76 +1,17% -7,81% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:23h % YTD

EUR/USD 1,1740 +0,2% 1,1721 1,1637 +4,7%

EUR/JPY 122,46 -0,0% 122,49 122,11 +0,5%

EUR/GBP 0,9051 -0,1% 0,9058 0,8965 +6,9%

GBP/USD 1,2971 +0,2% 1,2942 1,2980 -2,1%

USD/JPY 104,32 -0,2% 104,51 104,93 -4,0%

USD/KRW 1130,39 -0,0% 1130,79 1140,76 -2,1%

USD/CNY 6,6526 -0,0% 6,6535 6,7058 -4,5%

USD/CNH 6,6468 +0,4% 6,6235 6,7175 -4,6%

USD/HKD 7,7546 -0,0% 7,7550 7,7522 -0,5%

AUD/USD 0,7168 +0,0% 0,7165 0,7083 +2,3%

NZD/USD 0,6698 +0,1% 0,6690 0,6636 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 14.292,27 +1,1% 14.138,00 13.791,75 +98,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 38,59 39,15 -1,4% -0,56 -31,6%

Brent/ICE 40,63 41,23 -1,5% -0,60 -33,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.909,17 1.904,20 +0,3% +4,97 +25,8%

Silber (Spot) 24,24 23,93 +1,3% +0,31 +35,8%

Platin (Spot) 876,25 872,00 +0,5% +4,25 -9,2%

Kupfer-Future 3,11 3,11 +0,0% +0,00 +10,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/kla/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2020 01:14 ET (06:14 GMT)