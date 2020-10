MÄRKTE ASIEN/Börsen fester trotz Enttäuschung über US-Hilfspaket

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne verzeichnet, obwohl ein rasches weiteres staatliches Hilfspaket in den USA erst einmal vom Tisch ist. Präsident Donald Trump hat einem solchen zumindest noch vor der Wahl am 3. November eine Absage erteilt. US-Notenbanker wie auch Fed-Chef Jerome Powell fordern seit Wochen neue staatliche Hilfsmaßnahmen. Noch unmittelbar vor der Mitteilung Trumps hatte Powell diese Forderung wiederholt.

Zunächst folgten die Börsen den schwachen US-Vorgaben, erholten sich im Verlauf aber weitgehend wieder. Die Börse in Sydney wurde von staatlichen Ausgabenprogrammen gestützt.

Die Börsianer hatten bis zuletzt auf eine Einigung noch vor den US-Präsidentschaftswahlen gehofft. Dass früher oder später Stimuli kommen dürften, gelte jedoch als ausgemachte Sache, heißt es von Marktteilnehmern. Auch die von Trump in Aussicht gestellten möglichen einzelnen Hilfsmaßnahmen verbesserten das Sentiment.

In Tokio gab der Nikkei-Index 0,1 Prozent nach auf 23.423 Punkte. Zu Handelsbeginn hatte er noch 0,7 Prozent im Minus gelegen. Der Yen zeigte sich kaum bewegt gegenüber Dienstagmorgen. Yakult Honsha büßten 7,1 Prozent ein, nachdem der französische Lebensmittelkonzern Danone mitgeteilt hatte, seine 6,6-prozentige Beteiligung an dem japanischen Getränkehersteller für rund 554 Millionen Dollar zu verkaufen.

Sydney von Haushaltsplänen gestützt

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 gut 1,3 Prozent fester und stieg erstmals seit fast einem Monat wieder über die Marke von 6.000 Punkten. Anders als in den USA hat die Regierung in Australien am Dienstag bei Vorlage des neuen Haushaltsplans Milliardenhilfen für die von der Pandemie schwer getroffene Wirtschaft angekündigt, darunter Steuersenkungen und Arbeitsmarkt-Programme.

Gestützt wurde die Stimmung auch von Arbeitsmarktdaten, die auf einen stetigen Beschäftigungszuwachs hindeuten. So ist die Zahl der Arbeitsplätze landesweit um 0,3 Prozent gestiegen. Der Finanzsektor führte die Gewinne an, gestützt von den Steuersenkungsplänen der Regierung. NAB, CBA, ANZ und Westpac gewannen zwischen 2,0 und 2,6 Prozent.

An der Börse in Hongkong notiert der HSI im späten Handel 0,9 Prozent fester. In Südkorea verzeichnete der Kospi ebenfalls Gewinne von 0,9 Prozent auf 2.387 Punkte, nachdem er zum Start zunächst 0,6 Prozent nachgegeben hatte. Sorgen bereiten jedoch wieder gestiegene Corona-Infektionszahlen, die erstmals seit einer Woche die Marke von 100 am Tag überschritten haben.

An den Börsen im chinesischen Kernland findet aufgrund der "Goldenen Woche" erst am Donnerstag wieder ein Handel statt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.036,40 +1,25% -9,69% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.422,82 -0,05% -0,94% 08:00

Kospi (Seoul) 2.386,94 +0,88% +8,61% 08:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 24.194,15 +0,89% -14,99% 10:00

Taiex (Taiwan) 12.745,09 +0,45% +6,23% 07:30

Straits-Times (Sing.) 2.540,89 +0,46% -21,52% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.501,26 -0,54% -4,99% 11:00

BSE (Mumbai) 39.775,64 +0,51% -3,70% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:47 % YTD

EUR/USD 1,1761 +0,2% 1,1733 1,1778 +4,9%

EUR/JPY 124,53 +0,5% 123,93 124,42 +2,2%

EUR/GBP 0,9102 -0,1% 0,9111 0,9071 +7,5%

GBP/USD 1,2921 +0,4% 1,2874 1,2984 -2,5%

USD/JPY 105,91 +0,3% 105,63 105,64 -2,6%

USD/KRW 1158,06 -0,6% 1164,94 1162,37 +0,3%

USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,7908 -2,5%

USD/CNH 6,7334 -0,2% 6,7488 6,7325 -3,3%

USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7140 +0,5% 0,7102 0,7151 +1,9%

NZD/USD 0,6599 +0,2% 0,6586 0,6631 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 10.606,82 +0,4% 10.568,01 10.716,13 +47,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,13 40,67 -1,3% -0,54 -29,4%

Brent/ICE 42,19 42,65 -1,1% -0,46 -31,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.891,25 1.877,79 +0,7% +13,46 +24,6%

Silber (Spot) 23,70 23,10 +2,6% +0,60 +32,8%

Platin (Spot) 871,90 852,00 +2,3% +19,90 -9,7%

Kupfer-Future 2,97 2,96 +0,3% +0,01 +5,1%

===

