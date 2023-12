MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Abwärtsbewegung an der Wall Street

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien schließen sich am Dienstag der Vorgabe der Wall Street an und geben teils deutlicher nach. Marktbeobachter sprechen auch hier von einer Atempause nach der jüngsten Aufwärtsbewegung. Viele Teilnehmer wollten nun erst einmal weitere US-Konjunkturdaten abwarten um zu sehen, ob diese der jüngsten Spekulation auf im ersten Halbjahr 2024 sinkende Zinsen auch nicht im Wege stehen. Diese war der Haupttreiber an den Aktienmärkten. Im Blick stehen nun vor allem die US-Arbeitsmarktdaten für November am Freitag.

Neue günstige Konjunkturdaten aus China sorgen für keinen Schwung nach oben. Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist im November noch etwas weiter in den Expansion anzeigenden Bereich gestiegen. Auch günstige Preisdaten aus Japan und Südkorea verpuffen. In beiden Ländern ist der Anstieg der Verbraucherpreise im November einen Tick unter den Prognosen ausgefallen, was Inflationssorgen lindert.

In Tokio verliert der Nikkei-Index 1,2 Prozent auf 32.835 Punkte. An den chinesischen Börsen geht es in Schanghai um 0,7 und in Hongkong sogar um 1,8 Prozent abwärts. Am besten hält sich noch der Index in Seoul mit einem Minus von 0,2 Prozent.

In Sydney ist der Handel bereits beendet mit einem Minus von rund 1 Prozent. Dass die australische Notenbank den Leitzins unverändert ließ und nicht etwa erhöhte, sorgte im späten Geschäft für keinen Impuls mehr nach oben. Die Entscheidung dürfte zumindest von der Mehrheit der Marktteilnehmer so auch erwartet worden sein. Am Devisenmarkt gibt der australische Dollar in einer ersten Reaktion zum US-Dollar aber etwas nach.

Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Wuxi Biologics nach dem Absturz um 23 Prozent und der folgenden Kursaussetzung vom Vortag weiter nach unten um 11 Prozent. Das Unternehmen hatte die Prognosen gesenkt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.056,60 -1,0% +0,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.828,10 -1,2% +28,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.509,94 -0,2% +12,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.002,09 -0,7% -2,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -1,8% -14,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.074,18 -0,3% -5,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.445,59 -0,4% -2,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:02 % YTD

EUR/USD 1,0844 +0,1% 1,0835 1,0861 +1,3%

EUR/JPY 159,53 +0,1% 159,43 159,69 +13,7%

EUR/GBP 0,8581 +0,0% 0,8577 0,8575 -3,0%

GBP/USD 1,2637 +0,0% 1,2632 1,2666 +4,5%

USD/JPY 147,12 -0,0% 147,14 147,03 +12,2%

USD/KRW 1.313,61 +0,2% 1.310,90 1.306,29 +4,1%

USD/CNY 7,0904 +0,0% 7,0880 7,1380 +2,8%

USD/CNH 7,1505 +0,0% 7,1492 7,1428 +3,2%

USD/HKD 7,8152 -0,0% 7,8161 7,8139 +0,1%

AUD/USD 0,6583 -0,6% 0,6620 0,6639 -3,4%

NZD/USD 0,6154 -0,1% 0,6162 0,6176 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 41.844,91 -0,3% 41.961,60 41.433,15 +152,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,09 73,04 +0,1% +0,05 -4,8%

Brent/ICE 78,02 78,03 -0,0% -0,01 -3,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.032,28 2.029,63 +0,1% +2,64 +11,4%

Silber (Spot) 24,53 24,53 +0,0% +0,01 +2,4%

Platin (Spot) 916,83 922,00 -0,6% -5,18 -14,2%

Kupfer-Future 3,81 3,82 -0,2% -0,01 +0,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

