MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Erholung an der Wall Street

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach drei Tagen mit zum Teil kräftigen Verlusten zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Ende der Handelswoche fast durch die Bank mit Aufschlägen. Am Aktienmarkt in Singapur belasten indessen steigende Covid-19-Zahlen das Sentiment. Die Börsen folgen ansonsten einmal mehr der Wall Street, wo es am Donnerstag zu einer leichten Erholungsbewegung gekommen war. Die Sorgen vor einer möglicherweise strafferen US- Geldpolitik aufgrund steigender Preise hatten zuvor zu erheblichen Abgabedruck geführt.

Am deutlichsten aufwärts geht es am Freitag an der Börse in Tokio. Der Nikkei-Index steigt um 2,1 Prozent auf 25.036 Punkte. Angeführt werden die Gewinne von Elektronikwerten, nachdem die Ängste vor steigenden Kreditkosten, die zuletzt für erhebliche Kursverluste in dem Sektor gesorgt hatten, etwas nachgelassen haben. Softbank steigen um 1,7 Prozent. Die Aktie des Technologieinvestors kann damit aber nur einen kleinen Teil der kräftigen Vortagesverluste von über 7 Prozent wieder aufholen. Lasertec und Sony rücken um 4,1 bzw. 2,8 Prozent vor. Suzuki klettern um rund 3 Prozent nach oben. Der Autobauer hatte am Vortag nach Börsenschluss Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt und trotz rückläufiger Erlöse mehr verdient.

Auch an den chinesischen Börsen zeigen die Börsenbarometer nach oben. In Hongkong rückt der Hang-Seng-Index 1,0 Prozent vor, und auf dem chinesischen Festland geht es in Schanghai um 1,2 Prozent aufwärts. In Südkorea (+0,9%) steigt der Aktienkurs des Index-Schwergewichts Samsung Electronics um 1,9 Prozent. Der Technologieriese plant, die Investitionen ins Geschäft mit Logischen-Chips in den kommenden zehn Jahren um fast 30 Prozent zu erhöhen. Die Aktie des Autobauers Kia gewinnt 1,5 Prozent, und für die Aktie des Autozulieferers Mando geht es um 2,5 Prozent nach oben. Die Börse in Sydney liegt 0,9 Prozent im Plus.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.042,10 +0,85% +6,91% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.036,30 +2,14% +2,56% 08:00

Kospi (Seoul) 3.149,52 +0,88% +9,61% 08:00

Schanghai-Comp. 3.471,17 +1,21% -0,05% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.981,51 +0,95% +3,61% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.114,28 -0,29% +9,83% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2087 +0,0% 1,2082 1,2097 -1,0%

EUR/JPY 132,43 +0,1% 132,24 132,63 +5,0%

EUR/GBP 0,8604 +0,1% 0,8598 0,8604 -3,7%

GBP/USD 1,4047 -0,0% 1,4051 1,4060 +2,7%

USD/JPY 109,56 +0,1% 109,44 109,64 +6,1%

USD/KRW 1130,06 +0,3% 1126,91 1130,02 +4,1%

USD/CNY 6,4444 -0,1% 6,4519 6,4517 -1,3%

USD/CNH 6,4460 -0,0% 6,4481 6,4530 -0,9%

USD/HKD 7,7674 -0,0% 7,7681 7,7674 +0,2%

AUD/USD 0,7726 -0,0% 0,7728 0,7723 +0,3%

NZD/USD 0,7177 -0,1% 0,7185 0,7162 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 49.317,01 -0,6% 49.592,01 50.924,75 +69,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,65 63,82 -0,3% -0,17 +30,9%

Brent/ICE 66,82 67,05 -0,3% -0,23 +30,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,52 1.827,00 -0,2% -4,49 -4,0%

Silber (Spot) 26,94 27,08 -0,5% -0,14 +2,1%

Platin (Spot) 1.220,03 1.210,33 +0,8% +9,70 +14,0%

Kupfer-Future 4,65 4,71 -1,1% -0,05 +32,1%

===

