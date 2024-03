MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen guten US-Vorgaben - Tokio auf Rekordhoch

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aussagen der US-Notenbank haben am Donnerstag auch an den asiatischen Börsen für teils kräftige Aufschläge gesorgt. Die Fed hat die Leitzinsen wie erwartet bestätigt und bekräftigt, dieses Jahr weiterhin drei Zinssenkungen zu erwarten. Dass der Zinspfad unsicher sei, die Inflationsfortschritte nicht gesichert seien und die Notenbank weiter von Sitzung zu Sitzung entscheiden wolle, tat der Zuversicht auf Zinssenkungen keinen Abbruch.

In Tokio schloss der Nikkei-225 mit einem Plus von 2,0 Prozent bei 40.816 Punkten und damit auf einem neuen Rekordhoch. Gestützt wurde der Index vor allem von den guten US-Vorgaben. Bei den Einzelwerten legten Tokyo Electron um 5,5 Prozent zu, Nissan Motor um 2,6 Prozent und für die Aktien von Toyota Motor ging es 3,2 Prozent nach oben. Positiv dürfte hier auch die Entscheidung der US-Regierung gewirkt haben, die Ziele zur Einführung von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren abzumildern. Am Mittwoch hatte die Börse in Tokio wegen eines Feiertags geschlossen.

HSI legt deutlich zu - Schanghai schließt knapp im Minus

Noch etwas stärker ging es in Hongkong nach oben: Der HSI legte im späten Handel um 2,1 Prozent zu. Händler verwiesen auch hier auf die Aussagen der US-Notenbank, weiter drei Zinssenkungen dieses Jahr zu erwarten. Stützend dürften jedoch auch Kommentare der chinesischen Notenbank gewirkt haben: Es gebe Spielraum, die Anforderungen an die Reserven der Banken zu senken, sagte Vize-Gouverneur Xuan Changneng. Die People's Bank of China will eine neue Fazilität einführen, um die High-End-Produktion des Landes und die digitale Wirtschaft zu unterstützten. Der Schanghai-Composite rutschte dagegen im späten Geschäft noch ins Minus und schloss 0,1 Prozent niedriger.

In Südkorea stützte wie schon am Vortag das Kursplus von Index-Schwergewicht Samsung Electronics. Der Kospi legte um 2,4 Prozent zu. Die Samsung-Aktie erhöhte sich um weitere 3,1 Prozent. Zur Wochenmitte hatte die Aktie den höchsten Tagesgewinn seit über sechs Monaten verzeichnet. Berichten zufolge soll das US-Unternehmen Nvidia am Kauf bestimmter Speicherchips von Samsung Electronics interessiert sein. SK Hynix legten um 8,6 Prozent zu, angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnissen von Micron Technology.

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Plus von 1,1 Prozent und folgte damit ebenfalls den positiven US-Vorgaben. Der Index verzeichnete das stärkste Tagesplus seit sieben Wochen und ist damit nur noch 65 Punkte von seinem Allzeithoch entfernt. Neun der elf Sektoren schlossen mit Aufschlägen, angeführt von den Finanzwerten. ANZ, Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia und National Australia Bank verbesserten sich zwischen 1,1 und 2,6 Prozent. Aber auch die Rohstoffwerte BHP (+0,8%) und Fortescue (+1,7%) legten deutlicher zu.

Die Tabelle mit den Indexständen kann wegen technischer Probleme aktuell nicht bereitgestellt werden.

