MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street abwärts

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kräftig nach unten geht es am Donnerstag an den ostasiatischen und australischen Börsenplätzen. Die Anleger nehmen sich ein Beispiel an der Wall Street, wo die Indizes am Mittwoch unter Druck geraten waren. Die steigende Zahl von Corona-Fällen und die schwindende Hoffnung auf ein Stimuluspaket in den USA hatten dort belastet und drücken auch in Asien. Zugleich hatte US-Notenbankchef Jerome Powell ein weiteres Mal gewarnt, dass es die Wirtschaft zu spüren bekomme, sollte es kein Hilfspaket geben.

An der Wall Street wurden erneut die hohen Bewertungen der Technologiewerte als Problem gesehen. Im Gleichklang mit dem sehr schwachen technologielastigen Nasdaq-Index stehen auch in Tokio Elektronikwerte unter besonderem Abgabedruck. Auch Finanzwerte werden gegeben. Allerdings halten sich die Verluste im Nikkei-225 mit 0,7 Prozent verglichen mit der Wall Street in Grenzen. Dabei hilft auch, dass der Yen seit dem Mittwochs-Börsenschluss in Asien an Terrain gegen den Dollar verloren hat, was den japanischen Exporteuren zugutekommt. Nach einem Stand von unter 104 Yen am Vortag notiert die US-Devise nun bei 105,43.

Stärker nach unten laufen die Börsen in Hongkong (-1,8 Prozent) und Schanghai (-1,5 Prozent). Laut KGI Securities belastet auch hier insbesondere die Schwäche der US-Technologiewerte. In dieser Woche habe der HSI nach der Unterstützung bei 24.000 Punkten nun auch jene bei 23.500 unterschritten. Zu den besonders schwachen Technologiewerten gehören Xiaomi mit minus 4,7 Prozent und AAC Technologies mit minus 3,2 Prozent. Besser halten sich die Giganten Tencent und Alibaba mit Einbußen von jeweils rund 1,5 Prozent.

In Schanghai drückt vor allem auch der Konflikt zwischen den USA und China, der auf mehreren Feldern ausgetragen wird. Am Vortag zum Beispiel warnte US-Außenminister Mike Pompeo vor den Gefahren einer politischen Einflussnahme Chinas in den USA.

Der südkoreanische Markt in Seoul sackt um 2,1 Prozent ab. Neben den Vorlagen aus den USA drücken hier auch heimische Faktoren. Laut aktuellen Daten ist die Zahl neuer Corona-Fälle am Mittwoch wieder über einhundert gestiegen, nachdem sie zwei Tage lediglich in Folge zweistellig gesunken war.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.860,20 -1,08% -12,33% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.159,26 -0,80% -1,25% 08:00

Kospi (Seoul) 2.286,05 -2,06% +4,02% 08:00

Schanghai-Comp. 3.231,79 -1,46% +5,96% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.319,54 -1,78% -15,76% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.454,10 -1,09% -23,57% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.500,89 +0,29% -5,22% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1656 -0,0% 1,1659 1,1693 +3,9%

EUR/JPY 122,90 +0,0% 122,88 122,73 +0,8%

EUR/GBP 0,9168 +0,0% 0,9167 0,9209 +8,3%

GBP/USD 1,2713 -0,1% 1,2724 1,2699 -4,1%

USD/JPY 105,43 +0,1% 105,35 104,95 -3,0%

USD/KRW 1170,93 +0,0% 1170,75 1163,95 +1,4%

USD/CNY 6,8175 +0,1% 6,8104 6,7893 -2,1%

USD/CNH 6,8237 -0,1% 6,8277 6,7921 -2,0%

USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7045 -0,4% 0,7074 0,7126 +0,5%

NZD/USD 0,6533 -0,3% 0,6555 0,6600 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.299,76 +0,5% 10.248,26 10.389,51 +42,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,44 39,93 -1,2% -0,49 -30,6%

Brent/ICE 41,38 41,77 -0,9% -0,39 -32,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,92 1.863,42 -0,4% -7,50 +22,3%

Silber (Spot) 22,11 22,88 -3,3% -0,76 +23,9%

Platin (Spot) 842,83 842,50 +0,0% +0,33 -12,7%

Kupfer-Future 2,96 2,99 -1,0% -0,03 +4,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2020 00:44 ET (04:44 GMT)