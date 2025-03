MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach oben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der Erholungsrally am Freitag an der Wall Street, geht es zum Wochenstart am Montag in Ostasien ebenfalls nach oben. Das Ausbleiben neuer Zollnachrichten und die Abwendung eines US-Regierungsstillstandes hatten an den US-Börsen wieder für Risikobereitschaft und Käufe gesorgt nach den zuvor gesehenen teils heftigen Abgaben.

In Tokio legt der Nikkei-225 um 1,3 Prozent zu auf 37.517 Punkte, auch gestützt vom etwas schwächeren Yen. Der Kospi in Seoul verbessert sich sogar um 1,6 Prozent, für den HSI in Hongkong geht es um 1,0 Prozent nach oben. Der Schanghai-Composite legt dagegen nur um 0,1 Prozent zu. Der S&P/ASX 200 in Sydney hat den Handel mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent bereits beendet.

An den chinesischen Märkten warten die Anleger laut Händlern auf eine Mitteilung des Staatsrats über Details konsumfördernde Maßnahmen im Laufe des Tages, nachdem Peking am Wochenende eine Reihe von Maßnahmen avisiert habe. Auch im südkoreanischen Seoul trägt die Erwartung konsumsteigernder Schritte im wichtigen Abnehmerland zur dortigen Kauflaune bei.

Gesucht sind Halbleiteraktien, nachdem das KI-Schwergewicht Nvidia am Freitag im Zuge der breiten Erholung sehr stark zugelegt hatte. Für Tokyo Electron und Advantest geht es in Tokio je um rund 3 Prozent nach oben. Das südkoreanische Schwergewicht Samsung Electronics macht einen Satz um über 5 Prozent.

In Sydney siegen Spartan Resources um 9 Prozent, nachdem Ramelius Resources (-0,9%) mitgeteilt hatte, den Goldförderer zu übernehmen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.854,10 +0,8% -4,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.516,57 +1,3% -7,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.606,67 +1,6% +8,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.424,19 +0,1% +2,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.203,22 +1,0% +19,5% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.836,02 +0,1% +1,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Fr, 09:10 % YTD

EUR/USD 1,0877 -0,0 1,0894 1,0846 +5,1%

EUR/JPY 162,05 0,2 159,98 161,28 -0,7%

EUR/GBP 0,8410 -0,1 0,8435 0,8387 +1,7%

GBP/USD 1,2933 0,0 1,2915 1,2931 +3,3%

USD/JPY 148,98 0,3 146,85 148,70 -5,5%

USD/KRW 1.451,05 0,0 1.453,80 1.455,41 -1,7%

USD/CNY 7,1717 0,0 7,1581 7,1718 -0,5%

USD/CNH 7,2427 0,1 7,2325 7,2347 -1,3%

USD/HKD 7,7710 -0,0 7,7692 7,7730 +0,1%

AUD/USD 0,6327 -0,0 0,6287 0,6304 +2,3%

NZD/USD 0,5756 0,0 0,5703 0,5724 +2,8%

BTC/USD 83.243,35 1,4 80.313,90 82.309,20 -9,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,68 67,18 +0,7% +0,50 +0,9%

Brent/ICE 71,11 70,65 +0,7% +0,46 -5,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2984,675 2989,045 -0,1% -4,37 +13,7%

Silber (Spot) 31,02 31,09 -0,2% -0,07 +11,5%

Platin (Spot) 921 912,94 +0,9% +8,06 +4,5%

===

