MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die in den USA erneut befeuerten Sorgen vor weiteren bislang nicht erwarteten Zinserhöhungen oder einem länger erhöht bleibenden Zinsniveau dominieren am Freitag auch das Geschehen an den Börsen in Ostasien und Sydney. Eine weniger stark als gedacht gesunkene Inflation der US-Erzeugerpreise gepaart mit erneut robusten Arbeitsmarktdaten hatten an der Wall Street für deutliche Verluste gesorgt.

Dazu kamen falkenhafte Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank. So schloss James Bullard von der Fed-Filiale St. Louis nicht aus, dass der nächste Zinsschritt auch um 50 statt um 25 Basispunkte nach oben führen könnte. Der darauf anziehende Dollar setzt seine Aufwärtsbewegung in Asien fort, unter anderem steigt er auf 134,70 Yen. Das sind 3 Yen mehr als zu Beginn der Woche.

In Tokio gibt der Nikkei-225 um 0,7 Prozent nach auf 27.499 Punkte. An den anderen Plätzen der Region fallen die Abschläge durchweg in ähnlicher Größenordnung aus, lediglich Schanghai hält sich mit einem Miniminus etwas besser.

Thema an den chinesischen Börsen sind die US-chinesischen Beziehungen. Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA geht US-Präsident Biden nun auf China zu, zumal weitere drei inzwischen abgeschossene Ballons offenbar nicht aus China kamen. Am Donnerstag hatte das chinesische Handelsministerium Lockheed Martin und eine Tochter von Raytheon Technologies wegen deren Waffenlieferungen an Taiwan auf eine schwarze Liste gesetzt.

Eine Sonderbewegung zeigt in Hongkong die Aktie der Investmentbank China Renaissance, die um 27 Prozent abstürzt. Auslöser ist, dass der Chef der Bank, der Milliardär Bao Fan, vermisst wird. Eine Wirtschaftsnachrichten-Website berichtete, Bao sei seit zwei Tagen nicht mehr erreichbar. Bao trug mit seiner Bank zur Gründung einer Reihe von Internet-Startups in China bei, darunter die führende E-Commerce-Firma JD.com (-0,7%).

In Seoul geben LG Chem um 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen hat mitgeteilt, 5,7 Prozent am US-Minenbetreiber Piedmont Lithium für 75 Millionen Dollar zu übernehmen.

In Tokio gewinnen Bridgestone 4,2 Prozent, nachdem der Reifenhersteller überraschend gute Viertquartalszahlen vorgelegt hat. Zensho Holdings ziehen um 4 Prozent an, gestützt vom geplanten Kauf der Schnellrestaurantkette Lotteria von Lotte Holdings. Für Lotte geht es in Seoul um 1 Prozent aufwärts.

In Sydney zeigten sich Westpac nach der Quartalsvorlage wenig verändert knapp im Plus. QBE Insurance verbesserten sich um 7,4 Prozent. Der Versicherer hat die Dividende erhöht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.346,80 -0,9% +4,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.499,70 -0,7% +5,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.454,53 -0,8% +9,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.246,47 -0,1% +5,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.837,89 -0,7% +5,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.323,75 +0,4% +2,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.476,32 -0,5% -0,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:26 % YTD

EUR/USD 1,0638 -0,3% 1,0670 1,0707 -0,6%

EUR/JPY 143,31 +0,3% 142,95 143,32 +2,1%

EUR/GBP 0,8902 +0,0% 0,8902 0,8886 +0,6%

GBP/USD 1,1949 -0,3% 1,1989 1,2049 -1,2%

USD/JPY 134,72 +0,6% 133,98 133,85 +2,7%

USD/KRW 1.299,55 +0,7% 1.289,94 1.282,63 +3,0%

USD/CNY 6,8778 +0,3% 6,8606 6,8569 -0,3%

USD/CNH 6,8866 +0,2% 6,8702 6,8647 -0,6%

USD/HKD 7,8486 -0,0% 7,8491 7,8490 +0,5%

AUD/USD 0,6840 -0,5% 0,6874 0,6920 +0,4%

NZD/USD 0,6220 -0,5% 0,6251 0,6301 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 23.743,03 -1,1% 24.006,54 24.542,34 +43,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,55 78,49 -1,2% -0,94 -3,6%

Brent/ICE 84,21 85,14 -1,1% -0,93 -1,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.827,04 1.837,80 -0,6% -10,77 +0,2%

Silber (Spot) 21,47 21,63 -0,7% -0,15 -10,4%

Platin (Spot) 920,45 922,35 -0,2% -1,90 -13,8%

Kupfer-Future 4,10 4,14 -0,9% -0,04 +7,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

