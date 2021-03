MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street - Technologiewerte gesucht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Ende der Handelswoche überwiegend mit Zugewinnen. Die chinesischen Börsen bleiben jedoch auffällig zurück.

Die Börsen folgen damit den guten Vorgaben der Wall Street. Hier hatten Technologiewerte ihre jüngste Rally fortgesetzt. Zudem stützt die Ankündigung der Europäischen Zentralbank, ihre Anleihekäufe zu erhöhen, um ein Anstieg der Anleiherenditen zu begrenzen. US-Präsident Joe Biden hat indessen das vom Kongress verabschiedete 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Am stärksten geht es an der Börse in Tokio (+1,4%) nach oben, gestützt von Elektronikwerten. So steigen Omron um 3,8 Prozent, für die Aktie des Lampen-Herstellers Koito geht es um 4,9 Prozent nach vorne. Advantest gewinnen 4,4 Prozent. Rakuten machen einen Sprung um 7,6 Prozent, nach Medienberichten, wonach der E-Commerce-Riese mit Japan Post eine Partnerschaft eingeht.

Der Kospi in Südkorea rückt ebenfalls 1,4 Prozent nach vorne. Auch hier stehen Technologie- und Internetwerte oben auf den Kauflisten der Anleger. Das Index-Schwergewicht Samsung gewinnt 0,9 Prozent. Für die Aktie des Chip-Herstellers SK Hynix geht es um 2,9 Prozent hoch. LG Electronics steigen um 3,7 Prozent.

Die chinesischen Börsen bleiben dagegen merklich zurück. Hier drücken politische Spannungen um Hongkong zwischen Washington und Peking auf die Kurse, nachdem die USA die geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungszone erneut scharf kritisiert haben. Der Schanghai-Composite (+0,4%) erholt sich von einem schwachen Handelsstart jedoch wieder etwas. Der Hang-Seng in Hongkong büßt indessen 0,3 Prozent ein.

Xiaomi profitieren von der Ankündigung eines Aktienrückkauf-Programms. Die Aktie rückt um 7,3 Prozent vor. Bei den Technologiewerten zeigt sich ansonsten ein gemischtes Bild. Meituan geben anfänglich deutliche Gewinne wieder ab und fallen nun um 0,8 Prozent. Auch Tencent geben wieder nach, können jedoch moderate Aufschläge von 0,3 Prozent halten.

Die Börse in Sydney beendete den Handel 0,8 Prozent fester. Der Technologiesektor schloss 2,3 Prozent im Plus. Xero gewannen 4,9 Prozent, Afterpay 2,2 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.764,90 +0,76% +2,70% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.614,78 +1,38% +5,80% 07:00

Kospi (Seoul) 3.056,83 +1,43% +6,38% 07:00

Schanghai-Comp. 3.449,86 +0,38% -0,67% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.311,88 -0,25% +6,03% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.108,18 +0,07% +9,31% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.619,88 -0,58% +0,78% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:27 % YTD

EUR/USD 1,1966 -0,1% 1,1983 1,1939 -2,0%

EUR/JPY 130,07 +0,0% 130,05 129,72 +3,2%

EUR/GBP 0,8559 -0,1% 0,8567 0,8557 -4,2%

GBP/USD 1,3981 -0,0% 1,3988 1,3953 +2,2%

USD/JPY 108,70 +0,2% 108,52 108,65 +5,3%

USD/KRW 1130,85 -0,6% 1130,85 1133,45 +4,2%

USD/CNY 6,4939 -0,2% 6,4939 6,4946 -0,5%

USD/CNH 6,4868 +0,1% 6,4789 6,4968 -0,2%

USD/HKD 7,7604 +0,0% 7,7595 7,7590 +0,1%

AUD/USD 0,7784 +0,0% 0,7783 0,7768 +1,1%

NZD/USD 0,7217 -0,1% 0,7223 0,7222 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 56.566,75 -2,4% 57.965,50 55.704,00 +94,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,85 66,02 -0,3% -0,17 +35,2%

Brent/ICE 69,54 69,63 -0,1% -0,09 +34,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.719,14 1.722,70 -0,2% -3,57 -9,4%

Silber (Spot) 26,00 26,18 -0,7% -0,18 -1,5%

Platin (Spot) 1.207,70 1.199,88 +0,7% +7,83 +12,8%

Kupfer-Future 4,11 4,14 -0,9% -0,04 +16,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2021 00:56 ET (05:56 GMT)