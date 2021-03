MÄRKTE ASIEN/Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Freitag durch die Bank mit zum Teil deutlichen Zugewinnen gezeigt. Die Börsen folgten der Wall Street, wo gute Wirtschaftsdaten für Aufschläge gesorgt hatten. Der Aktienmarkt in Südkorea profitierte zudem von einer erhöhten Wachstumsprognose.

Im Fokus der Anleger standen zudem die US-chinesischen Beziehungen, nachdem US-Präsident Joe Biden in einer ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt sagte, dass er keine "Konfrontation" im Umgang mit China suche. Es werde aber einen "scharfen Wettbewerb" geben. Auch würden die USA "darauf bestehen, dass China internationales Recht respektiert, gerechten Wettbewerb, gerechte Praktiken, gerechten Handel". Mit Blick auf Nordkorea sagte Biden, die USA würden "angemessen antworten", wenn Nordkorea sich bei seinen Raketentests "für Eskalation entscheidet".

Die chinesischen Aktienmärkte zeigten sich mit deutlichen Aufschlägen. In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent fester. Im chinesischen Kernland rückte der Schanghai-Composite um 1,6 Prozent vor, gestützt von Konsum- und Immobilienaktien. An der Börse in Hongkong gewannen Country Garden 7,1 Prozent und China Resources Land rückten 3,2 Prozent vor. Nach Berichten, wonach Great Wall Motor eine Kooperation bei Elektroautos mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi eingehen will, stieg die Aktie des Autoherstellers um 9,1 Prozent.

An der Börse in Tokio gewann der Nikkei-Index 1,6 Prozent auf 29.177 Punkte. Hier gehörten vor allem Auto-Aktien und Auto-Zulieferer zu den Gewinnern. So stiegen Nissan, Denso und Bridgestone um bis zu 2,6 Prozent. Für die Aktie des Herstellers von Chip-Testgeräten Advantest ging es um 4,6 Prozent nach oben. Odakyu Electric Railway stiegen um 4,0 Prozent

IWF erhöht Wachstumsprognose für Südkorea

Der Kospi in Seoul rückte 1,1 Prozent vor. Gestützt wurde das Sentiment dabei von der Anhebung der Wachstumsprognose für Südkorea für 2021 durch den Internationalen Währungsfonds (IWF). Der IWF erwartet nun ein Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent, die Januar-Prognose war nur von 3,1 Prozent ausgegangen. Er bestätigt damit, dass sich die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens auf einem soliden Erholungspfad befindet. Schiffbau- und Stahlwerte profitierten von neuen Aufträgen: Korea Shipbuilding & Offshore Engineering kletterten um 11 Prozent, Samsung Heavy Industries um 6,0 Prozent. Für die Aktien der Stahlproduzenten Posco und Hyundai Steel ging es um 3,1 bzw. 4,0 Prozent aufwärts.

In Taiwan gewannen Taiwan Semiconductor (TSMC) 2,6 Prozent. Nach Ansicht der Deutschen Bank ändern die erneuten Bemühungen von Intel, die Chip-Produktion auszubauen, nichts an der Führungsposition von TSMC. Selbst wenn man davon ausgehe, dass Intel die Technologie von TSMC bei der Verkleinerung von Chips einholen könnte, hätten die Taiwaner immer noch enorme Vorteile bei Kapital und Produktionseffizienz, so die Analysten.

An der Börse in Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent fester. Angeführt wurde der Markt von Telekommunikations-, Werkstoff- und Technologieaktien. Das Telekom-Unternehmen Telstra (+2,4%) wird künftig nicht mehr an der New Zealand Exchange (NZX) gelistet sein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.824,20 +0,49% +3,60% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.176,70 +1,56% +4,68% 07:00

Kospi (Seoul) 3.041,01 +1,09% +5,83% 07:00

Schanghai-Comp. 3.418,33 +1,63% -1,58% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.362,46 +1,66% +2,46% 09:00

Taiex (Taiwan) 16.305,88 +1,53% +10,68% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.163,42 +0,69% +10,18% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.598,99 +0,08% -1,81% 10:00

BSE (Mumbai) 49.124,31 +1,41% +2,62% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:51 % YTD

EUR/USD 1,1785 +0,1% 1,1773 1,1815 -3,5%

EUR/JPY 128,78 +0,2% 128,52 128,75 +2,1%

EUR/GBP 0,8560 -0,1% 0,8569 0,8634 -4,2%

GBP/USD 1,3766 +0,2% 1,3740 1,3684 +0,7%

USD/JPY 109,28 +0,1% 109,17 108,97 +5,9%

USD/KRW 1130,58 -0,4% 1135,26 1133,70 +4,1%

USD/CNY 6,5425 -0,1% 6,5463 6,5334 +0,2%

USD/CNH 6,5425 -0,1% 6,5483 6,5334 +0,6%

USD/HKD 7,7688 +0,0% 7,7688 7,7686 +0,2%

AUD/USD 0,7626 +0,5% 0,7590 0,7596 -1,0%

NZD/USD 0,6980 +0,3% 0,6960 0,6976 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 53.266,00 +3,0% 51.726,25 52.883,00 +83,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,69 58,56 +1,9% 1,13 +22,6%

Brent/ICE 62,94 61,95 +1,6% 0,99 +21,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.727,76 1.727,99 -0,0% -0,23 -9,0%

Silber (Spot) 25,18 25,13 +0,2% +0,05 -4,6%

Platin (Spot) 1.159,45 1.153,50 +0,5% +5,95 +8,3%

Kupfer-Future 4,04 3,98 +1,4% +0,06 +14,7%

===

