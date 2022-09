MÄRKTE ASIEN/Börsen gehen vor US-Zinsentscheidung in Deckung

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Alle Augen an den Börsen sind am Mittwoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (20.00 Uhr MESZ) gerichtet. Bis dahin lautet die Devise Risikovermeidung. Nachdem es bereits am Dienstag an der Wall Street um rund 1 Prozent nach unten ging, geben im Handelsverlauf am Mittwoch auch die Aktienmärkte in Ostasien und Australien (-1,5%) deutlich nach.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 1,3 Prozent südwärts auf 27.342 Punkte, in Hongkong um 1,5 Prozent. Hier werden einmal mehr die als besonders zinsempfindlich geltenden Technikaktien(-3,5%) verkauft. In Schanghai (-0,6%) und in Seoul (-0,8%) fallen die Verluste etwas kleiner aus.

Eine dritte Zinserhöhung um 75 Basispunkte in den USA auf 3,0 bis 3,25 Prozent gilt als sicher und auch weitgehend eingepreist. Allerdings wird auch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent ein noch größerer Zinsschritt um 100 Basispunkte befürchtet. Am Vortag hatte die schwedische Notenbank bei einer ähnlichen Erwartungshaltung für die schärfere Variante plädiert. Gespannt sind die Marktteilnehmer auch auf die Zinsprognosen der Fed. Im Juni lag der Median des sogenannten Dot Plot bei 3,375 Prozent für Ende 2022 und bei 3,75 für Ende 2023.

Grundsätzlich wird mit einem falkenhaften Auftritt von US-Notenbankchef Powell gerechnet, weil die Inflation weiter viel zu hoch ist. Allerdings wirken höhere Zinsen nicht nur preisdämpfend, sondern bremsen zugleich die wirtschaftliche Aktivität, wecken mithin Rezessionsängste. Die US-Marktzinsen waren am Vortag erneut deutlich gestiegen auf neue Mehrjahreshochs, im Zehnjahresbereich auf 3,56 Prozent, im Zweijahresbereich auf 3,96 Prozent.

Vor diesem Hintergrund zog der Dollar wieder deutlicher an und verteidigt diese Gewinne am frühen Mittwoch.

Bei den Einzelwerten berichten Händler in Tokio davon, dass sich Bank- und Versicherungsaktien etwas besser schlagen. Unternehmen aus diesen Branchen gelten generell als Profiteure eines höheren Zinsniveaus. In Hongkong gibt das Technikschwergewicht Tencent um 1,5 Prozent nach. Der Internetriese will zur Finanzierung von Aktienrückkäufen und zur Konzentration auf seine Wachstumsstrategie möglicherweise Tafelsilber verkaufen, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Tencent ist an einigen der größten Internetfirmen Chinas beteiligt.

In Sydney werden die als konjunkturzyklisch geltenden Rohstoffaktien abgegeben. BHP, Rio Tinto und Fortescue fallen um bis zu 3,8 Prozent zurück.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.706,10 -1,5% -9,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.341,86 -1,3% -4,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.349,14 -0,8% -21,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.105,02 -0,6% -14,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.496,95 -1,5% -20,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.266,89 -0,0% +4,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.455,12 -0,4% -7,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:08 % YTD

EUR/USD 0,9963 -0,1% 0,9970 1,0035 -12,4%

EUR/JPY 143,31 +0,0% 143,30 143,94 +9,5%

EUR/GBP 0,8759 -0,0% 0,8762 0,8766 +4,2%

GBP/USD 1,1373 -0,1% 1,1379 1,1448 -16,0%

USD/JPY 143,85 +0,1% 143,73 143,44 +25,0%

USD/KRW 1.395,42 +0,3% 1.391,65 1.391,32 +17,4%

USD/CNY 7,0442 +0,4% 7,0183 7,0127 +10,8%

USD/CNH 7,0524 +0,3% 7,0305 7,0170 +11,0%

USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8494 7,8491 +0,7%

AUD/USD 0,6675 -0,2% 0,6689 0,6724 -8,1%

NZD/USD 0,5891 -0,1% 0,5894 0,5941 -13,7%

Bitcoin

BTC/USD 18.990,37 +0,4% 18.921,54 19.518,96 -58,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,98 83,94 +0,0% +0,04 +19,3%

Brent/ICE 90,75 90,62 +0,1% +0,13 +22,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.662,28 1.664,80 -0,2% -2,52 -9,1%

Silber (Spot) 19,27 19,33 -0,3% -0,06 -17,3%

Platin (Spot) 929,80 927,45 +0,3% +2,35 -4,2%

Kupfer-Future 3,51 3,52 -0,2% -0,01 -20,7%

