MÄRKTE ASIEN/Börsen im Griff von Inflations- und Konjunktursorgen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen am Dienstag zumeist der schwachen Vorgabe der Wall Street. Wie schon in den USA lasten Sorgen vor einer nachhaltig hohen Inflation angesichts immer weiter steigender Energiepreise und damit verbunden Befürchtungen einer Konjunktureintrübung die Stimmung.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 1,9 Prozent abwärts auf 27.897 Punkte, der Kospi in Seoul knickt nach der Feiertagspause am Montag um 1,7 Prozent ein. In Sydney, wo die australische Notenbank wie erwartet den Leitzins auf dem niedrigen Niveau belassen hat, fällt das Minus mit 0,4 Prozent geringer aus. In Schanghai wird feiertagsbedingt noch bis einschließlich Donnerstag nicht gehandelt.

Richtungswechsel in Hongkong

Eine Sonderbewegung zeigt die in den vergangenen Wochen besonders schwer gebeutelte Hongkonger Börse. Der HSI liegt nach einem schwächeren Start mittlerweile knapp im Plus (+0,3%). Die Aktie des taumelnden Immobilienriesen Evergrande ist weiter ausgesetzt, wie auch die von Hopson. Hopson soll angeblich Interesse an einer Übernahme des Immobilienverwaltungsgeschäfts von Evergrande haben, was Grund der Aussetzung beider Aktien ist und zumindest für etwas Entspannung sorgt. Marktexperten bezweifeln allerdings, dass dies für Evergrande zunächst mehr bedeutet als einen Zeitgewinn.

Derweil gibt es Meldungen von finanziellen Problemen auch anderer Immobilienunternehmen. Fantasia hat am Montag eine Frist zur Rückzahlung einer Anleihe verpasst. Die Aktie ist ebenfalls vom Handel ausgesetzt.

Zu den größeren Verlierern gehören in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiebereich. Schon in den USA hatten sie die Verliererlisten angeführt, weil Technologietitel als besonders anfällig bei steigenden Zinsen gelten.

Am Ölmarkt steigen die Preise weiter, wenn auch aktuell nur moderat. Jüngster Treiber ist die Entscheidung der Opec+ vom Vortag, die Erdölförderung wie geplant jeden Monat lediglich um 400.000 Barrel pro Tag auszuweiten und nicht stärker angesichts der weltweiten preistreibenden Nachfrage.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.247,00 -0,4% +10,0% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.897,91 -1,9% +4,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.979,82 -1,3% +3,7% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 24.112,64 +0,3% -9,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.065,93 -0,8% +7,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.524,50 +0,1% -6,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1596 -0,2% 1,1621 1,1608 -5,1%

EUR/JPY 128,94 +0,0% 128,90 128,83 +2,3%

EUR/GBP 0,8534 -0,1% 0,8539 0,8563 -4,4%

GBP/USD 1,3588 -0,2% 1,3611 1,3555 -0,6%

USD/JPY 111,19 +0,2% 110,92 110,99 +7,7%

USD/KRW 1.188,39 +0,3% 1.184,46 1.181,72 +9,5%

USD/CNY 6,4467 -0,0% 6,4467 6,4467 -1,2%

USD/CNH 6,4526 +0,0% 6,4512 6,4497 -0,8%

USD/HKD 7,7846 -0,0% 7,7873 7,7869 +0,4%

AUD/USD 0,7260 -0,4% 0,7290 0,7268 -5,7%

NZD/USD 0,6939 -0,4% 0,6965 0,6944 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 49.185,01 +0,6% 48.910,59 47.749,01 +69,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,83 77,62 +0,3% 0,21 +62,7%

Brent/ICE 81,59 81,26 +0,4% 0,33 +60,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.758,48 1.769,73 -0,6% -11,25 -7,3%

Silber (Spot) 22,42 22,68 -1,1% -0,26 -15,1%

Platin (Spot) 961,80 970,43 -0,9% -8,63 -10,1%

Kupfer-Future 4,22 4,24 -0,4% -0,02 +19,8%

