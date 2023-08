MÄRKTE ASIEN/Börsen in China hinken mit schwachen Daten hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit dem Start in den August haben die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag in Asien keine einheitliche Richtung gezeigt. Gleichwohl sprachen Händler dort, wo es nach oben ging, von der längsten Gewinnserie seit Januar, als seinerzeit Hoffnungen verbunden mit dem Ende der Coronarestriktionen in China die Börsen befeuert hatten. Doch wurden diese enttäuscht, denn die chinesische Volkswirtschaft vollzog nur eine leichte und auch sehr wechselhafte Erholung. Insgesamt schwächelte die chinesische Konjunktur, wie auch wieder aktuelle Daten untermauerten.

Nach schwachen Daten am Vortag zeigten neue Daten eine Verlangsamung der chinesischen Industrie-Aktivität im Juli. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor sank in den Kontraktionsbereich, der auf ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung schließen lässt. Es war das erste Mal seit drei Monaten, dass der Index unter die Wachstumsschwelle rutschte. Auch Daten vom Immobilienmarkt untermauerten die Schwäche des Sektors, aber auch der Volkswirtschaft.

Chinesischer Immobilienmarkt bleibt Sorgenkind

Die am Vortag zu vernehmenden Rufe nach staatlichen Stimuli wurden mit den Daten immer lauter, doch bislang hat Peking nur mit einzelnen Maßnahmen reagiert. Der große Wurf sei ausgeblieben, hieß es im Handel. Regionale Behörden wurden nun von den staatlichen Stellen aufgefordert, insbesondere mehr für den lahmenden Immobilienmarkt zu tun. Mit Country Garden zeigte sich ein Branchenwert mit Abgaben von knapp 7 Prozent. Hier machten Gerüchte über eine Platzierung zur Kapitalbeschaffung die Runde. Auch andere Sektorwerte neigten zur Schwäche. China Vanke büßten 1,1 und China Merchants Shekou 1,5 Prozent bzw. Hang Lung Properties 6,3 Prozent ein.

Während die Börse in Schanghai sich kaum verändert zeigte, gerieten der Renminbi am Devisenmarkt und der HSI (-0,7%) in Hongkong mit den Daten unter Druck. Aktuelle Schätzungen legten zudem nahe, dass das lokale BIP-Wachstum in der Sonderwirtschaftszone auf 1,5 Prozent im zweiten Quartal gesunken sein könnte.

In Japan zog der Nikkei-225 dagegen um 0,9 Prozent an - trotz schwacher Einkaufsmanagerdaten. Gestützt wurde der Markt von positiven Geschäftsausweisen. Toyota stiegen nach positiv aufgenommenen Erstquartalszahlen um 2,5 Prozent - der Gewinn hatte um 78 Prozent zugelegt. Makita schossen um 14 Prozent nach oben - nach einem Gewinnsprung in der ersten Periode. Murata Manufacturing gewannen 4,4 Prozent nach einem Gewinn über Konsens.

Der Kospi in Südkorea stieg um 1,3 Prozent. Institutionelle Anleger stützten den Markt durch Käufe bei Technologiewerten, sie ignorierten schwächer als gedacht ausgefallene Exportdaten zum Juli. Die Hoffnung auf sinkende Inflationswerte trieb den Markt an. Die Verbraucherpreisinflation am Mittwoch dürfte die niedrigste seit Juni 2021 sein, so die Marktprognosen. Die Daten drückten den Won. STX Heavy Industries sprangen um 30 Prozent nach oben mit der Schlagzeile, dass HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering eine Übernahme plane.

Der australische S&P/ASX-200 legte um 0,5 Prozent zu, nachdem die Notenbank die Leitzinsen bestätigt hatte. Die Reserve Bank of Australia ließ die Möglichkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik offen, falls der Inflationsdruck anhält und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt bleibt. Die Entscheidung war mehrheitlich so erwartet worden, gleichwohl gab es Stimmen, die auf eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte gesetzt hatten. Der australische Dollar gab daher deutlich nach. TPG Telecom zogen um 12 Prozent an, die Gesellschaft befindet sich in Verhandlungen, das Festnetzgeschäft an Vocus abzustoßen.

