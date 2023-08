MÄRKTE ASIEN/Börsen in China mit positiven Schlagzeilen vorn

Werte in diesem Artikel

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen und australischen Börsen sind am Dienstag den freundlichen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Auffallend waren die deutlichen Aufschläge in China, wo gute Geschäftszahlen des E-Automobilbauers und Mischkonzerns BYD die Stimmung hoben. Während der HSI in Hongkong um 2 Prozent kletterte, stieg der Schanghai-Composite um 1,2 Prozent.

Am Vortag hatten Maßnahmen zur Stützung des chinesischen Immobilien- bzw. Finanzmarktes nur kurzzeitig Euphorie ausgelöst, im Verlauf kamen die Kurse deutlich zurück. Nun steige der Optimismus wieder, dass weitere Konjunkturhilfen folgten, hieß es im Handel. Hochrangige Politiker und Vertreter des Staates machten laut Berichten entsprechende Ankündigungen. Unter anderem kündigte der chinesische Finanzminister weitere Stimuli und Hilfen bei der Bewältigung der Schuldenrisiken lokaler Gebietskörperschaften an.

BYD glänzt mit Geschäftsausweis

BYD stiegen in Hongkong um 4,8 Prozent. Das Unternehmen hatte einen scharfen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr verbucht - dank einer starken Nachfrage nach E-Autos und entsprechenden Umsätzen. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass BYD über eine Tochter das chinesische Produktionsgeschäft des US-Konzerns Jabil Circuit übernommen hatte. Durch die Transaktion erweitert BYD das Geschäft mit Komponenten für Mobiltelefone. Im Schlepptau stiegen Great Wall Motor um 2,8 Prozent.

In Japan legte der Nikkei-225 dagegen nur um 0,2 Prozent zu - gebremst vom wieder etwas zulegenden Yen. Zudem sorgten schwache Arbeitsmarktdaten nicht für Kauflaune: Die Arbeitslosigkeitsrate war erstmals seit seit vier Monaten wieder gestiegen - und dies deutlicher als erwartet. Händler sprachen von einem negativen Konjunktursignal. Die Aktie von Toyota zeigte sich 0,2 Prozent leichter. Laut Berichten stehen die Produktionsbänder in Japan aufgrund technischer Probleme still.

Der Kospi in Südkorea gewann 0,3 Prozent. Der Markt schiele etwas nach China, hieß es. Sollte die chinesische Konjunktur Fahrt aufnehmen, stütze dies auch die heimische Wirtschaft. Daher waren Reederei- und Werfttitel gesucht. Die Händler zeigten sich weitgehend unbeeindruckt von dem Plan der südkoreanischen Regierung, die jährlichen Ausgaben für den Haushalt 2024 um 2,8 Prozent zu erhöhen. Es wäre der geringste Anstieg überhaupt. Im Werftsektor kletterten Hanwha Ocean und Hyundai Mipo Dockyard um 6,9 bzw. 4 Prozent.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss 0,7 Prozent höher - gestützt von Aktien aus den Rohstoffsegmenten Eisenerz, Gold und Lithium. Händler verwiesen auf die BYD-Zahlen und die Hoffnung auf chinesische Stimuli.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.210,50 +0,7% +2,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.226,97 +0,2% +23,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.552,16 +0,3% +14,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.135,89 +1,2% +1,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.499,45 +2,0% -8,4% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.623,65 +0,7% +17,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.221,73 +0,3% -1,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.452,77 +0,6% -3,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0820 +0,0% 1,0820 1,0814 +1,1%

EUR/JPY 158,47 -0,1% 158,57 158,39 +12,9%

EUR/GBP 0,8577 -0,1% 0,8587 0,8594 -3,1%

GBP/USD 1,2615 +0,1% 1,2602 1,2584 +4,3%

USD/JPY 146,45 -0,1% 146,54 146,49 +11,7%

USD/KRW 1.322,50 -0,2% 1.324,87 1.326,69 +4,8%

USD/CNY 7,2894 +1,2% 7,2058 7,1929 +5,7%

USD/CNH 7,2960 +0,1% 7,2919 7,2987 +5,3%

USD/HKD 7,8458 -0,0% 7,8458 7,8456 +0,5%

AUD/USD 0,6441 +0,2% 0,6429 0,6410 -5,5%

NZD/USD 0,5925 +0,3% 0,5908 0,5901 -6,7%

Bitcoin

BTC/USD 25.992,77 +0,1% 25.976,47 25.874,78 +56,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,13 80,1 +0,0% +0,03 +2,3%

Brent/ICE 84,49 84,42 +0,1% +0,07 +2,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,90 38,41 -3,9% -1,51 -53,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,06 1.919,69 +0,2% +4,37 +5,5%

Silber (Spot) 24,28 24,28 +0,0% +0,00 +1,3%

Platin (Spot) 968,40 969,50 -0,1% -1,10 -9,3%

Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,6% +0,02 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

