MÄRKTE ASIEN/Börsen in Seitwärtsdrift

DOW JONES--Die Indizes an den Börsen in Ostasien und Australien pendeln am Mittwoch im Handelsverlauf um ihre Schlussstände vom Vortag. Die Aktienmärkte folgen damit der Entwicklung an der Wall Street, wo es ebenfalls in engen Grenzen uneinheitlich zugegangen war. Die Märkte warteten auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Dezember im späteren Tagesverlauf. Sie werden üblicherweise stärker beachtet als die Erzeugerpreise, die bereits am Vortag bekannt wurden und weniger stark gestiegen waren als erwartet.

Im Blick haben die Akteure potenzielle neue Entwicklungen in den US-chinesischen Handelsbeziehungen einerseits und die generelle US-Zollpolitik unter dem kommenden US-Präsidenten Donald Trump andererseits, dessen Amtseinführung am 20. Januar erfolgt. Zuletzt hatte ein Bericht über zunächst allmählich höhere Zölle an den Börsen für eine positive Reaktion gesorgt.

In Tokio gibt der Nikkei-225 um 0,2 Prozent nach auf 38.385 Punkte. Auch in Schanghai und in Sydney liegen die Marktbarometer knapp im Minus, in Hongkong und Seoul steigen sie leicht. In Tokio bremst der Yen etwas, der zum Dollar deutlicher anzieht, damit aber lediglich die Verluste vom Vortag in einer schnellen Bewegung wieder wettmacht.

Nicht nur an den chinesischen Börsen warten die Marktteilnehmer auch auf die BIP-Daten aus China für das vierte Quartal 2024. Sie werden im späteren Wochenverlauf erwartet und dürften zeigen, ob die Konjunktur im Reich der Mitte wie erhofft die Talsohle durchschritten hat.

Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Great Wall Motor nach der Vorlage von Geschäftszahlen um fast 4 Prozent nach unten. Laut den Analysten von Daiwa sind sie weitgehend wie erwartet ausgefallen. Einen Ausblick auf 2025 gab der Autobauer allerdings noch nicht ab.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.213,30 -0,2% +0,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.364,07 -0,3% -1,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.502,24 +0,2% +0,5% 07:00

Schanghai-Comp. 3.229,49 -0,4% -3,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.224,18 +0,0% -5,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.770,75 -0,5% +0,11% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.563,67 -0,8% -3,45% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:07 % YTD

EUR/USD 1,0301 -0,1% 1,0307 1,0263 -0,5%

EUR/JPY 162,08 -0,4% 162,80 161,47 -0,5%

EUR/GBP 0,8440 +0,0% 0,8440 0,8394 +2,0%

GBP/USD 1,2205 -0,1% 1,2213 1,2226 -2,5%

USD/JPY 157,35 -0,4% 157,95 157,36 +0,0%

USD/KRW 1.459,51 -0,2% 1.462,25 1.460,41 -1,1%

USD/CNY 7,1886 +0,1% 7,1846 7,1797 -0,3%

USD/CNH 7,3471 +0,0% 7,3444 7,3440 +2,0%

USD/HKD 7,7895 +0,0% 7,7871 7,7847 +0,3%

AUD/USD 0,6192 -0,0% 0,6194 0,6193 +0,1%

NZD/USD 0,5601 -0,0% 0,5604 0,5614 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 96.955,40 +0,3% 96.652,60 95.135,75 +2,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,73 77,50 +0,3% +0,23 +8,4%

Brent/ICE 80,03 79,92 +0,1% +0,11 +7,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.676,01 2.677,56 -0,1% -1,55 +2,0%

Silber (Spot) 29,84 29,93 -0,3% -0,09 +3,3%

Platin (Spot) 937,75 943,30 -0,6% -5,55 +3,4%

Kupfer-Future 4,33 4,34 -0,2% -0,01 +7,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

