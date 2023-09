MÄRKTE ASIEN/Börsen konsolidieren Vortagsgewinne

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach den festeren Kursen zum Wochenstart - insbesondere an den chinesischen Börsen - geben die Indizes am Dienstag nach. Am stärksten geben Schanghai (-0,6%) und Hongkong (-1,5%) nach. In Tokio büßt der Nikkei-Index dagegen nur 0,1 Prozent auf 32.914 Punkte ein. In Sydney kommt der Index um 0,3 Prozent zurück.

Die Neigung zu Gewinnmitnahmen wird verstärkt durch den Einkaufsmanagerindex der chinesischen Dienstleister, der im August deutlich unter dem Juli-Wert ausgefallen ist. Er blieb aber den achten Monat in Folge zumindest über der Marke von 50, was auf Wachstum hindeutet. Pekings jüngste Lockerungsmaßnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors und des Konsums seien zwar wichtig, aber noch nicht ausreichend, befinden die Analysten von Nomura. Auch andere Marktteilnehmer berichten von abebbendem Optimismus bezüglich der jüngsten Wirtschaftsstimuli.

In Südkorea sind derweil die Verbraucherpreise im August um einiges höher ausgefallen als erwartet, was möglicherweise die dortige Notenbank wieder auf den Plan rufen könnte, die Zinsen weiter anzuheben.

In Australien hat die dortige Notenbank unterdessen während des späten Handels mitgeteilt, die Leitzinsen unverändert bei 4,10 Prozent gelassen. Das war überwiegend so auch erwartet worden. Am Devisenmarkt gibt der Austral-Dollar zum US-Dollar gleichwohl etwas nach.

Unter den Einzelwerten tendieren die am Montag teils haussierenden Immobilienaktien in Hongkong schwächer. Hier dürften Gewinne mitgenommen werden.

In Tokio knicken JFE Holdings um 7,7 Prozent ein, nachdem das Stahlunternehmen angekündigt hat, neue Aktien und eine Wandelanleihe auszugeben, um Geld in die Kasse zu spülen. Im Sog geben Nippon Steel um 2 Prozent nach. Nitori Holdings legen dagegen um 5,6 Prozent zu. Die Aktie des Einzelhandelsunternehmens profitiert davon, dass sie in den Nikkei-225-Index aufgenommen wird.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.295,90 -0,3% +3,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.914,09 -0,1% +25,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.581,42 -0,1% +15,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.157,16 -0,6% +2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.559,92 -1,5% -7,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.230,61 -0,3% -0,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.457,34 -0,4% -2,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:19 % YTD

EUR/USD 1,0793 -0,0% 1,0795 1,0803 +0,8%

EUR/JPY 158,30 +0,1% 158,12 157,95 +12,8%

EUR/GBP 0,8549 +0,0% 0,8548 0,8556 -3,4%

GBP/USD 1,2625 -0,0% 1,2630 1,2624 +4,4%

USD/JPY 146,67 +0,1% 146,47 146,23 +11,9%

USD/KRW 1.324,58 +0,3% 1.321,11 1.318,73 +5,0%

USD/CNY 7,1666 +0,2% 7,1528 7,2652 +3,9%

USD/CNH 7,2896 +0,2% 7,2753 7,2668 +5,2%

USD/HKD 7,8387 +0,1% 7,8346 7,8401 +0,4%

AUD/USD 0,6426 -0,6% 0,6462 0,6472 -5,7%

NZD/USD 0,5919 -0,4% 0,5940 0,5953 -6,8%

Bitcoin

BTC/USD 25.710,33 +0,2% 25.669,50 25.982,10 +54,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,95 85,55 +0,5% +0,40 +9,7%

Brent/ICE 88,95 89,00 -0,1% -0,05 +8,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.938,28 1.938,64 -0,0% -0,36 +6,3%

Silber (Spot) 23,89 23,98 -0,3% -0,08 -0,3%

Platin (Spot) 952,28 957,35 -0,5% -5,08 -10,8%

Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,7% -0,03 -0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

September 05, 2023 00:46 ET (04:46 GMT)