MÄRKTE ASIEN/Börsen mehrheitlich etwas leichter - Evergrande knickt ein

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag überwiegend mit moderaten Abschlägen. Von der Wall Street kamen freundliche Vorgaben. Der Dow-Jones-Index hatte ein neues Rekordhoch markiert, allerdings hinkte der technologielastige Nasdaq hinterher.

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 0,3 Prozent nach. Die Blicke richten sich hier vor allem auf die Aktie des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Die Titel knicken um 10,8 Prozent ein. Der wankende Immobilienriese hat Pläne zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an seiner Immobilienverwaltungssparte für umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar abgesagt - ein erheblicher Rückschlag für die Bemühungen des Unternehmens, seine Liquiditätskrise zu überwinden.

Auf dem chinesischen Festland rückt der Schanghai-Composite hingegen um 0,5 Prozent vor. Trotz des Trubels um Evergrande können Immobilienwerte etwas zulegen. Gestützt werde der Sektor von verbalen Zusicherungen von Regierungsvertretern und der Lockerung von Vorschriften für Wohnungsbaukredite bei einigen Banken, heißt es von Analysten von IG. Seazen Holdings steigen um 6,2 Prozent und Poly Real Estate um 4,1 Prozent.

An der Börse in Tokio gibt der Nikkei-Index 1,1 Prozent nach auf 28.948 Punkte, belastet von Elektronikwerten. Gedrückt wird die Stimmung von anhaltenden Sorgen über steigende Zinsen und Problemen in der Lieferkette. Lasertec geben 5,7 Prozent nach, Tokyo Electron verlieren 4,1 Prozent.

Der Kospi in Südkorea notiert 0,1 Prozent leichter. Im Blick steht hier die anlaufende Berichtssaison. Die Aktie des Internetkonzern Naver gibt 0,5 Prozent nach, nachdem das Unternehmen solide, aber unter den Erwartungen liegende Geschäftszahlen vorgelegt hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.429,80 +0,2% +12,8% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.948,16 -1,1% +6,5% 08:00

Kospi (Seoul) 3.008,72 -0,1% +4,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.603,62 +0,5% +3,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.060,26 -0,3% -5,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.197,82 -0,0% +12,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.599,08 -0,5% -1,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1655 +0,1% 1,1649 1,1632 -4,6%

EUR/JPY 132,90 -0,2% 133,20 133,12 +5,4%

EUR/GBP 0,8435 +0,1% 0,8427 0,8435 -5,6%

GBP/USD 1,3817 -0,1% 1,3826 1,3789 +1,0%

USD/JPY 113,99 -0,3% 114,34 114,44 +10,4%

USD/KRW 1.175,66 -0,1% 1.176,51 1.174,99 +8,3%

USD/CNY 6,3915 -0,0% 6,3945 6,3926 -2,1%

USD/CNH 6,3894 -0,1% 6,3938 6,3863 -1,7%

USD/HKD 7,7742 +0,0% 7,7736 7,7766 +0,3%

AUD/USD 0,7504 -0,2% 0,7516 0,7489 -2,6%

NZD/USD 0,7188 -0,1% 0,7197 0,7172 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 64.738,51 -1,7% 65.829,26 63.995,75 +122,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,37 83,42 -0,1% -0,05 +75,3%

Brent/ICE 85,62 85,82 -0,2% -0,20 +68,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,05 1.782,13 +0,2% +2,92 -5,9%

Silber (Spot) 24,35 24,28 +0,3% +0,08 -7,7%

Platin (Spot) 1.059,50 1.053,75 +0,5% +5,75 -1,0%

Kupfer-Future 4,74 4,73 +0,2% +0,01 +34,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 00:44 ET (04:44 GMT)