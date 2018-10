MÄRKTE ASIEN/Börsen mit deutlichen Abgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag kräftige Verluste verzeichnet. Belastet wurden die Aktienmärkte Händlern zufolge auch von den gestiegenen Renditen am Anleihemarkt, nachdem die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen mit 3,21 Prozent auf den höchsten Stand seit 2011 gestiegen sind. Daneben drückten auch die Bedenken wegen einer zusätzlichen Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. JP Morgan hatte sich besorgt über die weitere Entwicklung in dem Konflikt gezeigt und ihre Bewertung für chinesische Aktien auf "neutral" gesenkt. Auch ihren Ausblick für das Wirtschaftswachstum des Landes reduzierten die Analysten. Allein Sydney trotzte dem Abwärtstrend und schloss etwas fester.

Besonders schwach präsentierte sich die Börse in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index 1,8 Prozent abgab und seine Verlustserie in der laufenden Handelswoche fortsetzte. Im Gleichklang abwärts ging es auch mit den Börsen in Taiwan, Südkorea und Singapur. Die Börse in Schanghai bleibt die ganze Woche wegen der chinesischen Nationalfeiertage geschlossen.

Nikkei mit Abgaben - Auto- und Versicherungswerte gefragt

Nach dem Rücksetzer am Vortag ging es beim Nikkei auch am Donnerstag nach unten. In Tokio fiel der Index um 0,6 Prozent auf 23.976 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen hier auf das negative Sentiment in der Region. Auch der weiterhin schwache Yen konnte den Index nicht stützen. Der Dollar kostete zuletzt 114,30 Yen, nachdem er in der Spitze im frühen Handel schon auf 114,53 Yen gestiegen war. Zur gleichen Zeit am Vortag war er noch für 113,82 Yen zu haben.

Aufwärts ging es in Tokio mit japanischen Autowerten. Toyota Motor und Softbank haben eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von selbstfahrenden Autos bekanntgegeben. Für die Aktie von Toyota ging es um 0,6 Prozent nach oben, Softbank legten um 1,3 Prozent zu. Leichte Gewinne von 0,2 Prozent verzeichneten auch Honda. Der Autohersteller hatte am Mittwoch angekündigt, mit dem US-Konzern General Motors selbstfahrende Autos bauen zu wollen. Insgesamt werde Honda 2,75 Milliarden Dollar in die GM-Tochter Cruise LLC investieren. Auch Softbank hatte im Juni 2,2 Milliarden Dollar in Cruise investiert.

Nach oben ging es auch für Banken- und Versicherungswerte. Zur Begründung verwiesen Marktbeobachter auf die deutlich gestiegenen Anleiherenditen. Der Bankensektor legte um 2 Prozent zu. Für Dai-ichi und T&D Holdings ging es um bis zu 3,8 Prozent nach oben. Sumitomo Mitsui Trust erhöhten sich um 1,6 Prozent. Dagegen belasteten Exportwerte jenseits des Autosektors den Index. TDK verloren 2,6 Prozent, für Nintendo ging es um 1,3 Prozent abwärts. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Werte in jüngster Zeit bereits von dem schwachen Yen profitiert hatten.

Ölpreis zieht weiter an

Die Preise am Ölmarkt liegen weiterhin auf hohem Niveau. Laut Analysten schaut der Markt derzeit nur auf die Auswirkungen der neuen US-Sanktionen gegen den Iran, die im November in Kraft treten. Die europäische Referenzsorte Brent lief im Tageshoch bis auf 86,22 Dollar nach oben, gab im weiteren Handel jedoch etwas nach und lag zuletzt bei 85,98 Dollar.

In Sydney, wo der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent höher schloss, legten Ölwerte wie Santos, Woodside und Oil Search um bis zu 1,4 Prozent zu. Auch Rio Tinto und BHP Billiton lagen mit bis zu 0,9 Prozent im Plus. Kräftige Abgaben verzeichneten hingegen chinesische Ölwerte. Marktteilnehmer sprachen hier von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten massiven Rally. CNOOC gaben deutlich um 3,7 Prozent nach. Für Sinopec ging es um 5 Prozent nach unten, Petrochina verloren 2,6 Prozent.

An der Börse in Südkorea gab der Kospi nach der Feiertagspause am Mittwoch 1,5 Prozent ab. Medienberichten zufolge will die Bank of Korea im späteren Monatsverlauf die Zinsen erhöhen. Das Index-Schwergewicht Samsung verlor 2,2 Prozent. Korea Electric Power (Kepco) gaben um 3,9 Prozent nach. Die Aktien des Stahlproduzenten Posco verloren 6,6 Prozent und fielen auf den niedrigsten Stand seit Juni 2017.

In Taiwan fiel der Taiex den dritten Handelstag in Folge und schloss mit 1,3 Prozent im Minus. Belastet wurde er vom Index-Schwergewicht Taiwan Semiconductor mit Abgaben von 2,3 Prozent. Auch die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai gaben 2,1 Prozent ab.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.176,30 +0,49% +1,83% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.975,62 -0,56% +5,32% 08:00

Kospi (Seoul) 2.274,49 -1,52% -7,82% 08:00

Schanghai-Comp. Kein Handel wegen Feiertag

Shenzhen A-Aktien Kein Handel wegen Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 26.594,74 -1,83% -9,42% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.718,91 -1,34% +0,71% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.229,80 -1,15% -3,98% 11:00

BSE (Mumbai) 35.337,77 -1,77% +4,51% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 11.10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1495 +0,1% 1,1481 1,1561 -4,3%

EUR/JPY 131,37 -0,1% 131,45 131,58 -2,9%

EUR/GBP 0,8864 -0,0% 0,8866 0,8887 -0,3%

GBP/USD 1,2967 +0,1% 1,2953 1,3010 -4,1%

USD/JPY 114,30 -0,2% 114,48 113,80 +1,5%

USD/KRW 1128,46 +0,3% 1125,38 1119,65 +5,7%

USD/CNY 6,8688 0% 6,8688 6,8688 +5,6%

USD/CNH 6,8948 +0,0% 6,8929 6,8880 +5,8%

USD/HKD 7,8339 -0,1% 7,8381 7,8363 +0,3%

AUD/USD 0,7085 -0,3% 0,7109 0,7155 -9,4%

NZD/USD 0,6499 -0,3% 0,6519 0,6566 -8,5%

Bitcoin

BTC/USD 6.573,96 +1,3% 6.492,66 6.456,46 -51,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,33 76,41 -0,1% -0,08 +30,8%

Brent/ICE 86,36 86,29 +0,1% 0,07 +36,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.200,47 1.197,38 +0,3% +3,09 -7,9%

Silber (Spot) 14,64 14,63 +0,0% +0,01 -13,6%

Platin (Spot) 827,05 827,00 +0,0% +0,05 -11,0%

===

