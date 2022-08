MÄRKTE ASIEN/Börsen mit leichten Aufschlägen - Tokio hinkt hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mehrheitlich mit leichten Aufschlägen. Die Börse in Tokio hinkt den anderen Handelsplätzen in der Region jedoch etwas hinterher. Von der Wall Street kamen positive Impulse. Schwache Konjunkturdaten hatten hier erneut die Fantasie geweckt, dass die US-Notenbank weniger stark an der Zinsschraube drehen könnte als befürchtet.

Die Anleger bewegen sich weiter zwischen Sorgen vor einer globalen Abschwächung der Weltwirtschaft und der Hoffnung, dass die Notenbanken angesichts zuletzt schwacher Konjunkturdaten aus den USA und China ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen könnten. In China hatte zu Wochenbeginn die People's Bank of China (PBOC) überraschend eine Zinssenkung vorgenommen, um die Wirtschaft zu stützen.

Die Ölpreise kommen im asiatischen Handel noch etwas zurück, weiter belastet von Nachfragesorgen angesichts der zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten. Der Preis für die Öl-Sorte Brent fällt aktuell um 0,9 Prozent.

In Tokio gibt der Nikkei-Index 0,1 Prozent nach auf 28.851 Punkte, belastet von Ölwerten. So büßen Idemitsu Kosan 2,5 Prozent ein und Inpex 2,0 Prozent.

In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent höher, gestützt von Hoffnungen auf weitere Lockerungen durch die chinesische Notenbank. Immobilienwerte profitieren von zuletzt gesunkenen Marktzinsen. So gewinnen Longfor Group, Country Garden Services and Country Garden Holdings zwischen 9 und 16 Prozent. Ölwerte habe indessen auch hier das Nachsehen: Petrochina geben 2,1 Prozent nach. Auf dem chinesischen Festland legt der Schanghai-Composite 0,2 Prozent zu.

Die Börse in Sydney liegt mit 0,5 Prozent im Plus, gestützt von den guten Vorgaben aus dem US-Handel. BHP rücken nach Vorlage von Geschäftszahlen 4,5 Prozent vor. Der Rohstoffkonzern profitierte vom Verkauf des Ölgeschäfts und den kräftig gestiegen Rohstoffpreisen und hat seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021/22 nahezu verdreifacht. Für die künftige Geschäftsentwicklung zeigt sich der Konzern jedoch vorsichtig.

Nach der Handelspause am Montag wegen des Nationalfeiertags notiert der Kospi in Südkorea 0,3 Prozent fester.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.102,70 +0,5% -4,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.850,91 -0,1% -0,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.536,02 +0,3% -14,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.283,87 +0,2% -9,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.063,64 +0,1% -13,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 0,00 0% -15,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.249,91 -0,2% +4,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.514,59 +0,7% -3,9% 11:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +2,1% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0160 -0,0% 1,0161 1,0244 -10,6%

EUR/JPY 135,56 +0,1% 135,44 136,67 +3,6%

EUR/GBP 0,8432 +0,1% 0,8428 0,8467 +0,4%

GBP/USD 1,2050 -0,1% 1,2059 1,2100 -11,0%

USD/JPY 133,42 +0,1% 133,29 133,43 +15,9%

USD/KRW 1.309,55 -0,3% 1.313,55 1.309,03 +10,2%

USD/CNY 6,7871 +0,2% 6,7735 6,7629 +6,8%

USD/CNH 6,8024 -0,2% 6,8163 6,7731 +7,1%

USD/HKD 7,8402 +0,0% 7,8383 7,8357 +0,6%

AUD/USD 0,7028 +0,1% 0,7022 0,7074 -3,2%

NZD/USD 0,6357 -0,1% 0,6365 0,6397 -6,9%

Bitcoin

BTC/USD 24.028,60 -0,0% 24.032,40 24.035,85 -48,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,84 89,41 -0,6% -0,57 +24,2%

Brent/ICE 94,23 95,10 -0,9% -0,87 +26,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 0,00 229,80 0% 0,00 +234,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.781,19 1.779,75 +0,1% +1,44 -2,6%

Silber (Spot) 20,22 20,28 -0,3% -0,06 -13,3%

Platin (Spot) 934,48 936,64 -0,2% -2,17 -3,7%

Kupfer-Future 3,62 3,62 +0,1% +0,01 -18,2%

