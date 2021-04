MÄRKTE ASIEN/Börsen mit moderaten Einbußen - Tokio gut behauptet

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Indizes an den ostasiatischen Börsen haben am Freitag mehrheitlich nachgegeben - trotz günstiger US-Vorgaben mit steigenden Aktienkursen und sinkenden US-Renditen. Der an den Vortagen wenig bewegte Nikkei-Index in Tokio machte dabei eine Ausnahme und schaffte ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 29.768 Punkte. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 nach einer fünftägigen Gewinnstrecke minimal unter dem Vortagsniveau. Am Ende rangierten zum Wochenausklang der HSI in Hongkong und der Schanghai-Composite mit Verlusten bis gut 1 Prozent.

Hinter der Abwärtstendenz sahen Marktteilnehmer zum einen Gewinnmitnahmen nach den jüngsten von Konjunkturzuversicht ausgelösten Aufschlägen, zum anderen dürften in der Nacht gemeldete stärker als erwartet gestiegene Erzeuger- und Verbraucherpreise aus China etwas auf die Stimmung gedrückt haben - insbesondere dort. Die Sorge ist, dass dies die Notenbank PBoC auf den Plan rufen könnte, die Geldpolitik zu straffen, um einer überbordenden Inflation zu begegnen. Zu hören war aber auch von belastenden geopolitischen Spannungen. So hätten die USA weitere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste exportbeschränkter Firmen genommen.

Sony von Kooperation mit Netflix gestützt

Unter den Einzelwerten gewannen SK Bioscience im südkoreanischen Seoul 4 Prozent. Hier dominierte den zweiten Tag in Folge die Spekulation, dass der Auftragsfertiger des Astrazeneca-Impfstoffs einen eigenen Covid-19-Impfstoff entwickeln könnte.

Sony zogen um 2,8 Prozent an, nachdem Sony und Netflix ein auf fünf Jahre angelegtes Lizenzabkommen über Kinofilme der Japaner geschlossen haben. Darunter sind künftige Spider-Man-Filme und andere auf Charakteren aus Marvel-Comics basierende Filme, an denen Sony die Rechte hält.

Nach neuen, kurz nach dem Handelsende am Donnerstag vorgelegten Geschäftszahlen verloren Fast Retailing 3,4 und Seven & I Holdings 2,5 Prozent.

Bei Toshiba (-5,4%) dämpften Kommentare aus dem Management Hoffnungen auf eine schnelle Übernahme durch CVC Capital Partners. Zuletzt hatte die Aktie davon noch stark profitiert.

In Sydney gaben jüngst noch gesuchte Aktien aus dem Tourismussektor deutlicher nach, so Flight Centre um 2,7, Webjet um 2,5 und Corporate Travel Management um 3,0 Prozent. Teilnehmer führten das auf Unwägbarkeiten um die Covid-19-Impfkampagne in Australien zurück.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.995,20 -0,05% +6,20% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.768,06 +0,20% +8,25% 08:00

Kospi (Seoul) 3.131,88 -0,36% +8,99% 08:00

Schanghai-Comp. 3.450,68 -0,93% -0,66% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.654,68 -1,22% +6,52% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.854,10 -0,43% +14,40% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.180,38 -0,19% +12,05% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.610,44 +0,50% -1,52% 11:00

BSE (Mumbai) 49.664,03 -0,17% +3,75% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:14 % YTD

EUR/USD 1,1896 -0,2% 1,1915 1,1892 -2,6%

EUR/JPY 130,21 +0,0% 130,20 130,24 +3,3%

EUR/GBP 0,8693 +0,2% 0,8676 0,8630 -2,7%

GBP/USD 1,3684 -0,4% 1,3733 1,3781 +0,1%

USD/JPY 109,48 +0,2% 109,27 109,51 +6,0%

USD/KRW 1121,88 +0,4% 1116,95 1115,68 +3,3%

USD/CNY 6,5579 +0,1% 6,5511 6,5468 +0,5%

USD/CNH 6,5675 +0,2% 6,5563 6,5536 +1,0%

USD/HKD 7,7785 +0,0% 7,7771 7,7840 +0,3%

AUD/USD 0,7598 -0,7% 0,7652 0,7648 -1,4%

NZD/USD 0,7017 -0,6% 0,7057 0,7043 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 57.791,63 +0,2% 57.674,69 57.077,25 +98,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,47 59,60 -0,2% -0,13 +22,1%

Brent/ICE 62,97 63,20 -0,4% -0,23 +22,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.745,37 1.756,50 -0,6% -11,14 -8,0%

Silber (Spot) 25,19 25,48 -1,1% -0,29 -4,6%

Platin (Spot) 1.219,43 1.234,00 -1,2% -14,58 +13,9%

Kupfer-Future 4,06 4,09 -1,0% -0,04 +15,1%

