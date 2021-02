MÄRKTE ASIEN/Börsen mit Stimuli-Hoffnungen fester - Kospi im Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Zugewinnen. Die Börse in Südkorea notiert belastet von den Autowerten jedoch im Minus. Gestützt wird das Sentiment übergeordnet von den Hoffnungen auf weitere Stimulierungsmaßnahmen der neuen US-Regierung. Mit der Genehmigung neuer Corona-Impfstoffe steigt zudem die Zuversicht einer schnelleren Erholung der Weltwirtschaft. Von der Wall Street kamen zuletzt positive Impulse. So hatten der S&P-500 und der Nasdaq-Composite am Freitag neue Rekordhochs markiert.

Vor allem Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen kamen bei den Anlegern gut an. Yellen hatte am Wochenende dem TV-Sender CNN gesagt, dass die USA im kommenden Jahr zur Vollbeschäftigung zurückkehren könnte, sollte das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte Stützungspaket über 1,9 Billionen US-Dollar umgesetzt werden.

Nikkei auf höchstem Stand seit 1990 - Kospi von Autowerten belastet

Am deutlichsten aufwärts geht es an der Börse in Tokio. Der Nikkei-Index steigt um 1,8 Prozent auf 29.304 Punkte und damit erstmals seit August 1990 über die Marke von 29.000 Punkten. Neben den Stimuli-Hoffnungen stützt auch die Berichtssaison. So steigen Nippon Steel um 8,9 Prozent, nachdem der Konzern einen niedrigeren Nettoverlust für das Geschäftsjahr in Aussicht gestellt hat. Kobe Steel hat indessen den Jahresausblick angehoben, woraufhin die Aktie um 17,5 Prozent nach oben schießt.

Renesas geben um 4,6 Prozent nach. Der japanische Chiphersteller prüft offenbar eine Übernahme des deutschen Wettbewerbers Dialog Semiconductor. Die Übernahmegespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium, hatte Dialog am Wochenende mitgeteilt.

An der Börse in Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent nach oben. Sino Biopharmaceutical rücken um 1,6 Prozent vor, nachdem der von Sinovac, einem Partnerunternehmen, entwickelte Corona-Impfstoff eine bedingte Zulassung in China erhalten hat. Auf dem chinesischen Festland steigt der Schanghai-Composite um 0,9 Prozent.

Die Börse in Südkorea bleibt indessen zurück. Der Kospi gibt um 0,5 Prozent nach auf 3.106 Punkte. Hier drücken Auto-Aktien auf die Kurse. Hyundai Motor büßen 5,4 Prozent ein. Die Aktie des Schwester-Unternehmens Kia Motors bricht sogar um 13,8 Prozent ein. Die beiden Auto-Hersteller hatten dementiert, dass es mit Apple Gespräche zur Entwicklung von autonom-fahrenden Autos gibt. Spekulationen über eine mögliche Partnerschaft zwischen Kia und Apple hatten die Aktien der Autohersteller zuletzt nach oben getrieben. Auch die Titel des Auto-Zulieferers Hyundai Mobis müssen deutliche Einbußen von 8,5 Prozent hinnehmen.

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX-200-Index 0,6 Prozent höher. Der wichtige Rohstoff-Sektor gewann 2,0 Prozent. Vocus Group sprangen um 13 Prozent nach oben. Die Aktie des Telekom-Konzerns profitierte von einem Übernahmeangebot in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.880,70 +0,59% n.def. 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.304,05 +1,82% +4,86% 07:00

Kospi (Seoul) 3.106,29 -0,46% +8,10% 07:00

Schanghai-Comp. 3.529,12 +0,94% +1,61% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.454,64 +0,57% +7,58% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.929,70 +0,78% +2,23% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.580,59 +0,12% -2,99% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:29 % YTD

EUR/USD 1,2041 -0,0% 1,2043 1,1962 -1,4%

EUR/JPY 127,03 +0,1% 126,93 126,22 +0,7%

EUR/GBP 0,8768 -0,0% 0,8772 0,8745 -1,8%

GBP/USD 1,3733 +0,0% 1,3730 1,3678 +0,4%

USD/JPY 105,50 +0,1% 105,39 105,51 +2,2%

USD/KRW 1117,76 0% 1117,76 1124,30 +3,0%

USD/CNY 6,4667 0% 6,4667 6,4741 -0,9%

USD/CNH 6,4520 -0,1% 6,4607 6,4789 -0,8%

USD/HKD 7,7529 +0,0% 7,7527 7,7528 +0,0%

AUD/USD 0,7677 +0,1% 0,7669 0,7602 n.def.

NZD/USD 0,7203 +0,1% 0,7192 0,7157 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 38.694,00 -0,4% 38.841,50 37.701,30 +33,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,47 56,85 +1,1% 0,62 +18,2%

Brent/ICE 59,97 59,34 +1,1% 0,63 +15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,81 1.813,42 +0,1% +1,40 -4,4%

Silber (Spot) 27,03 26,93 +0,4% +0,10 +2,4%

Platin (Spot) 1.137,30 1.124,83 +1,1% +12,48 +6,3%

Kupfer-Future 3,63 3,63 +0,1% +0,00 +3,1%

