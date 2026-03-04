MÄRKTE ASIEN/Börsen mit teils kräftiger Erholung - Kospi gewinnt knapp 10%

DOW JONES--Nach drei Tagen mit teils heftigen Abgaben aufgrund der Angriffe auf den Iran ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen zu einer deutlichen Erholung gekommen. Besonders stark fiel das Plus dabei in Seoul aus, wo es für den Kospi um 9,6 Prozent nach oben ging - der stärkste prozentuale Tagesgewinn seit Ende Oktober 2008. Der Index hatte an den vergangenen beiden Handelstagen knapp 20 Prozent eingebüßt. Der Nikkei-225 in Tokio verbesserte sich um 1,9 Prozent. Der Shanghai-Composite erhöhte sich um 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index kletterte im späten Handel ebenfalls um 0,6 Prozent nach oben.

Wer­bung Wer­bung

Die Intensität der iranischen Raketenattacken sei stark zurückgegangen, da die US-Militärschläge die Fähigkeiten des Landes geschwächt hätten, so Analyst Chang Wei Liang von DBS Group Research. Es gebe außerdem Berichte, wonach der Iran auf Geheimdienstebene Offenheit für Gespräche über eine Beendigung des Krieges signalisiert haben soll, ergänzte der Stratege.

Daneben hat China für 2026 ein Ziel für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,5 bis 5 Prozent festgelegt. Es ist das niedrigste Ziel seit den 1990er-Jahren und folgt auf drei Jahre, in denen ein Wachstum von "rund 5 Prozent" festgelegt worden war. Sollte Chinas Wirtschaft in diesem Jahr um weniger als 5 Prozent wachsen, wäre dies das langsamste Wachstum seit mehr als drei Jahrzehnten, abgesehen von den Jahren der Covid-19-Pandemie. China gab zudem an, dass das BIP im vergangenen Jahr real um 5 Prozent gewachsen sei und damit sein offizielles Ziel trotz eines erneuten Handelskriegs mit den USA erreicht habe.

Ein niedrigeres BIP-Ziel dürfte der chinesischen Regierung mehr Spielraum für qualitatives Wachstum geben, urteilte Chefvolkswirt Lynn Song von der ING. "Mit dem neuen Ziel scheint es eine Toleranz für langsameres Wachstum zu geben, was den politischen Entscheidungsträgern mehr Flexibilität geben sollte, um qualitatives Wachstum anzustreben, eine Priorität der vergangenen Jahre", meint Song. Die Wirkung der Fiskalpolitik könne sich in diesem Jahr verbessern, wobei potenziell mehr Mittel in die Realwirtschaft fließen könnten, fügte Song hinzu.

Wer­bung Wer­bung

Bei den Einzelwerten in Seoul waren es vor allem die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix, die sich von den jüngst starken Abgaben erholen. Hier ging es um 11,2 bzw. 11,1 Prozent aufwärts. Es stützten dabei auch die guten Vorgaben aus den USA, wo Chip-Werte gesucht waren. Bei den Aktien von Hyundai Motor, die ebenfalls stark unter die Räder gekommen waren, stand ein Plus von 9,6 Prozent zu Buche.

Bei den Aktien der asiatischen Fluggesellschaften gewannen Cathay Pacific 1,7 Prozent und Singapore Airlines legten um 0,9 Prozent zu. Qatar Airways will am Donnerstag damit beginnen, eine begrenzte Anzahl von Flügen durchzuführen, um die Abreise der im Land Gestrandeten zu erleichtern. Die Fluggesellschaft wird Flüge von Maskat im Oman zu Destinationen wie London, Berlin, Kopenhagen, Madrid, Rom und Amsterdam anbieten. Sie wird außerdem einen Flug von Riad nach Frankfurt durchführen.

In Sydney ging es für den S&P/ASX-200 lediglich um 0,4 Prozent nach oben. Hier verhinderte das Kursminus von Index-Schwergewicht BHP (-1,0%) deutlichere Gewinne. Rio Tinto stiegen dagegen um 1,2 Prozent. Beide Aktien wurden ex-Dividende gehandelt.

Wer­bung Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.940,30 +0,4 2,6 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 55.278,06 +1,9 --- 07:30

Topix 500 (Tokio) 2.884,59 +1,8 8,4 07:00

Kospi (Seoul) 5.583,90 +9,6 32,5 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 25.365,93 +0,5 -1,0 09:00

Shanghai-Comp. 4.108,57 +0,6 3,5 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:26 % YTD

EUR/USD 1,1602 -0,3 1,1633 1,1618 -1,2

EUR/JPY 182,26 -0,2 182,69 182,86 -0,9

EUR/GBP 0,8699 +0,0 0,8696 0,8702 -0,2

USD/JPY 157,06 +0,0 157,03 157,38 0,3

USD/KRW 1.465,60 +0,2 1.462,23 1.473,37 1,7

USD/CNY 6,8969 0,0 6,8969 6,9146 -1,4

USD/CNH 6,8985 +0,1 6,8925 6,9187 -1,1

USD/HKD 7,8191 +0,0 7,8176 7,8123 0,5

AUD/USD 0,7042 -0,4 0,7073 0,7029 5,6

NZD/USD 0,5927 -0,2 0,5938 0,5903 3,0

BTC/USD 72.630,76 -1,0 73.346,55 68.499,46 -17,2

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 77,07 +3,2 2,41 74,66

Brent/ICE 83,56 +2,7 2,16 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.165,89 +0,6 30,57 5.135,32

Silber 83,41 +0,0 0,01 83,41

Platin 2.161,64 +0,6 13,14 2.148,50

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)