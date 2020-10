MÄRKTE ASIEN/Börsen schließen sich fester US-Vorlage an

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien folgen am Donnerstag der festen Vorlage der Wall Street. Dort hatte die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump, zumindest für schnelle gezielten finanziellen Hilfsmaßnahmen beispielsweise für die stark unter der Pandemie leidenden Fluggesellschaften und die privaten Haushalte, für Kauflaune gesorgt.

An den Plätzen in Sydney und Tokio geht es um jeweils rund 1 Prozent nach oben, in Tokio liegt der Nikkei-Index bei 23.643 Punkten. Dort berichten Marktakteure auch von etwas Rückenwind vom Devisenmarkt, wo der Yen zur gleichen Vortageszeit etwas deutlicher nachgibt, was japanische Exporte verbilligt.

Der Kospi in Seoul kommt um knapp 0,3 Prozent voran. Im Handel ist von der Erwartung besserer Quartalsergebnisse großer Unternehmen zu hören, nachdem Samsung Electronics für sein drittes Quartal einen Gewinnsprung um fast 60 Prozent in Aussicht gestellt hat. Die Samsung-Aktie selbst profitiert davon aber kaum, sie tendiert behauptet. Händler sprechen von einem lediglich "soliden Ausblick" des Technologieriesen. LG Electronics tendieren unmittelbar vor dem Drittquartalsausweis knapp behauptet.

Hongkong hinkt dagegen hinterher. Nach einem positiven Start liegt der HSI mittlerweile 0,8 Prozent im Minus, während in Schanghai im Zuge der Goldenen Woche letztmals am Berichtstag das Geschäft ruht.

Die weitere Richtung in Hongkong dürfte auch stark davon abhängen, wie der Markt in Schanghai am Freitag nach seiner achttägigen Feiertagspause starte, heißt es. Unter Abgabedruck sehen Händler die Aktien der Casinobetreiber wie Sands China (-3,4 Prozent) und Galaxy Entertainment (-2,7 Prozent). Daneben gehören Aktien aus der Immobilienbranche zu den Verlierern.

Bei den Preisen für Gold und Öl tut sich wenig. Sie bewegen sich auf den Niveaus aus dem US-Geschäft vom Mittwoch.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.101,40 +1,08% -8,72% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.639,63 +0,93% -0,99% 08:00

Kospi (Seoul) 2.392,70 +0,24% +8,87% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertagspause/Goldene Woche

Hang-Seng (Hongk.) 24.053,74 -0,78% -14,99% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.536,46 -0,07% -21,52% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.499,91 +0,69% -6,24% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:59 % YTD

EUR/USD 1,1769 +0,0% 1,1765 1,1761 +4,9%

EUR/JPY 124,71 +0,0% 124,69 124,53 +2,3%

EUR/GBP 0,9101 -0,1% 0,9108 0,9102 +7,5%

GBP/USD 1,2931 +0,1% 1,2916 1,2921 -2,4%

USD/JPY 105,96 -0,0% 105,98 105,91 -2,5%

USD/KRW 1156,71 -0,1% 1157,50 1158,06 +0,1%

USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,7908 -2,5%

USD/CNH 6,7392 +0,0% 6,7361 6,7334 -3,3%

USD/HKD 7,7501 +0,0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7143 +0,1% 0,7139 0,7140 +1,9%

NZD/USD 0,6575 -0,1% 0,6580 0,6599 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 10.640,65 -0,2% 10.660,19 10.606,82 +47,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,91 39,95 -0,1% -0,04 -29,8%

Brent/ICE 42,05 41,99 +0,1% 0,06 -31,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.885,34 1.887,56 -0,1% -2,23 +24,3%

Silber (Spot) 23,81 23,73 +0,3% +0,08 +33,4%

Platin (Spot) 863,83 868,08 -0,5% -4,25 -10,5%

Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,5% -0,01 +6,7%

