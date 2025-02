MÄRKTE ASIEN/Börsen spielen Waffenstillstandsspekulation für Ukraine

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Aufwärts geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Aktienmärkte bewegen sich zwischen enttäuschten Zinssenkungshoffnungen in den USA und Spekulationen über einen Waffenstillstand in der Ukraine, nachdem US-Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin telefonierte und sich offenbar mit diesem zu Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine treffen will.

Während es in Tokio (+1,4% auf 39.512 Punkte), Seoul (+1,0%) und Hongkong (+2,3%) kräftig nach oben geht, zeigen sich die Leitindizes in Schanghai und im australischen Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, gut behauptet.

In Hongkong sorgen weiter die jüngsten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für den kriselnden Immobilienkonzern China Vanke für Zuversicht und Kauflaune. In Sydney bremsen dagegen eher Zinssorgen, nachdem die höher ausgefallenen Preisdaten aus den USA vom Vortag in den USA die Erwartung weiterer Zinssenkungen weiter nach hinten, tief in die zweite Jahreshälfte verschoben haben. Marktteilnehmer befürchten nun, dass die erhoffte Zinssenkung im Februar in Australien ebenfalls nach hinten verschoben werden könnte.

Die direkte Unterstützung der chinesischen Regierung für China Vanke könnte das Ende der Liquiditätskrise des Immobiliensektors bedeuten, kommentieren die Analysten von Nomura. Berichten zufolge schlägt Peking einen Plan vor, 20 Milliarden Yuan in speziellen lokalen Staatsanleihen bereitzustellen, um dem Unternehmen durch den Kauf von unverkauften Immobilien und leerstehenden Grundstücken zu helfen. Dies wäre die erste direkte Liquiditätshilfe der Regierung für ein großes nichtstaatliches Unternehmen im Immobiliensektor.

Nachdem es für Immobilienaktien in Reaktion darauf am Vortag bereits kräftig nach oben ging, kommt es hier teils nun zu leichten Gewinnmitnahmen. Tagesfavoriten in Hongkong sind Technologieaktien, deren Subindex um 3 Prozent nach oben schießt. Hier sorgt weiter die von Deepseek entwickelte KI-Technologie für Kauflaune. Alibaba gewinnen beispielsweise weitere 5,2 Prozent, Baidu über 9 Prozent.

In Seoul schießt der Kurs des Baggerhersteller HD Hyundai Construction Equipment um 18 Prozent nach oben. Dahinter steckt die Spekulation auf einen Aufbau der Ukraine, sollte es dort tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen. Auch in Tokio werden Aktien von Baumaschinenherstellern gekauft. Komatsu verteuern sich um 3,0 Prozent, Kawasaki Heavy um 3,2 Prozent.

Softbank Group geben dagegen knapp 4 Prozent ab. Das Unternehmen enttäuschte nachbörslich am Mittwoch mit einem Nettoverlust im dritten Quartal.

Jeweils nach der Vorlage neuer Geschäftszahlen ging es in Sydney für Treasury Wine Estates um 5,7 und für Origin Energy um 1,2 Prozent nach oben. Besser kamen die Geschäftszahlen des Rohstoffunternehmens South32 an, der Kurs stieg um 4,1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.540,00 +0,1% +4,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.522,84 +1,4% -2,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.574,46 +1,0% +7,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.353,45 +0,2% +0,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.357,88 +2,3% +6,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.874,54 -0,0% +2,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.596,82 -0,4% -2,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:20 % YTD

EUR/USD 1,0435 +0,5% 1,0384 1,0365 +0,8%

EUR/JPY 160,90 +0,4% 160,32 159,26 -1,2%

EUR/GBP 0,8353 +0,1% 0,8346 0,8327 +0,9%

GBP/USD 1,2492 +0,4% 1,2444 1,2448 -0,2%

USD/JPY 154,19 -0,1% 154,38 153,64 -2,0%

USD/KRW 1.447,88 -0,4% 1.453,23 1.453,34 -1,9%

USD/CNY 7,1541 -0,1% 7,1600 7,1670 -0,8%

USD/CNH 7,2848 -0,3% 7,3103 7,3122 +2,0%

USD/HKD 7,7860 -0,1% 7,7901 7,7895 +0,2%

AUD/USD 0,6294 +0,2% 0,6279 0,6292 +1,7%

NZD/USD 0,5658 +0,3% 0,5643 0,5652 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 96.739,25 -1,1% 97.858,25 95.980,40 +2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,69 71,37 -1,0% -0,68 -0,8%

Brent/ICE 74,46 75,18 -1,0% -0,72 +0,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.916,99 2.903,98 +0,4% +13,01 +11,2%

Silber (Spot) 32,31 32,23 +0,2% +0,08 +11,9%

Platin (Spot) 1.002,28 993,70 +0,9% +8,58 +10,5%

Kupfer-Future 4,73 4,70 +0,6% +0,03 +17,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

