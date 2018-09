MÄRKTE ASIEN/Börsen stecken neue Strafzölle gut weg - Tokio deutlich im Plus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte reagieren vor dem Hintergrund der weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China lediglich mit leichten Abschlägen. Insgesamt fallen die Abgaben damit moderat aus. Lediglich Technologiewerte geben erneut deutlicher nach. Ein deutliches Plus verzeichnet die Börse in Tokio, wo es für den Nikkei-225 nach der Feiertagspause am Montag um 1,6 Prozent auf 23.462 Punkte nach oben geht. Hier stützt unter anderem der schwächere Yen.

Wie erwartet, hat US-Präsident Donald Trump am Montag nach US-Börsenschluss weitere Sonderzölle auf Waren aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar angekündigt. Regierungskreisen zufolge sollen diese in Höhe von 10 Prozent ab dem 24. September gelten und zum Jahresende auf 25 Prozent erhöht werden. Mit dem Schritt soll Peking vor den anstehenden Handelsgesprächen weiter unter Druck gesetzt werden. China hatte zuletzt bereits angekündigt, in diesem Fall mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Mit den Verhandlungen vertraute Personen zufolge erwägt die Regierung unter anderem das Gesprächsangebot der US-Regierung abzulehnen. Dazu könnte allerdings auch die Einschränkung des Verkaufs von Materialien, Ausrüstungen und anderen Teilen gehören, die für die Lieferkette der US-Hersteller von entscheidender Bedeutung sind. Unter anderem könnten davon auch die iPhones von Apple betroffen sein.

Der stellvertretende Vorsitzende der chinesischen Wertpapieraufsicht, Fang Xinghai, kommentiert die Pläne der USA, als eine Verhandlungstaktik, die nach Hinten losgehen werde. Der Schritt der US-Regierung kurz vor den geplanten Handelsgesprächen habe "die Atmosphäre für die Verhandlungen vergiftet", so Xinhai auf einem Panel beim Weltwirtschaftsforum in Tianjin.

Bereits an der Wall Street war es in Erwartung der neuen Strafzölle nach unten gegangen - vor allem die Technologiewerte hatten unter Druck gestanden. Eine Tendenz, die sich auch in Asien fortsetzt. Insbesondere die Papiere der Schwergewichte Apple und Amazon gaben im US-Handel deutlich nach.

Technologiewerte unter Druck - Tokio kräftig im Plus

Die chinesischen Börsen zeigen sich mittlerweile erholt von anfänglichen Abgaben. Für den Schanghai-Composite geht es um 0,1 Prozent auf 2.654 Punkte nach oben, der Hang-Seng-Index erholt sich ebenfalls und büßt noch 0,8 Prozent ein. Hier sind es erneut vor allem die Abgaben bei den Technologiewerten, die auf das Sentiment drücken. Die Papiere des Index-Schwergewichts Tencent verlieren in Hongkong weitere 2,6 Prozent, nachdem es bereits am Vortag um 3,3 Prozent abwärts gegangen war.

Analyst Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management verweist mit Verweis auf die Gewinne in Tokio auf die solide Weltkonjunktur sowie die starken Unternehmensgewinne, was die Aktienkurse derzeit immer noch nicht ausreichend reflektieren. Für den Nikkei-225 war es in der vergangenen Woche bereits um 3,5 Prozent nach oben gegangen, womit er die Widerstandsmarkt von 23.000 Punkten überwunden hat.

Zudem sind die Blicke der Investoren auch auf die Sitzung der japanischen Notenbank am Mittwoch gerichtet. Es wird mit einer Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik gerechnet. Die Analysten der Unicredit rechnen mit einem sich weiter abschwächenden Yen, wobei der jüngste Tiefstand bei 113,50 allerdings nicht unterschritten werden dürfte. Dies sei wegen der Risikoaversion der Investoren und dem Status des Yen als "sicherer Hafen" nicht wahrscheinlich.

Bauwerte mit Taifun-Schäden gesucht

Vor dem Hintergrund der erheblichen Schäden, die Taifun "Mangkhut" auf seinem Weg durch Ostasien hinterlassen hat, sind Aktien aus dem Baumaschinensektor gefragt. Die Papiere von Komatsu legen um 1,5 Prozent zu, Hitachi Construction Machinery sind mit 0,9 Prozent im Plus.

An der Börse in Taiwan büßte der Taiex 0,5 Prozent ein. Auch hier stehen vor allem die Technologiewerte unter Abgabedruck. Die Papiere der Apple-Zulieferer Taiwan Semiconductor und Largan büßen 1,4 bzw. 9,8 Prozent ein.

In Sydney fällt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent, belastet von erneuten Abgaben bei den Rohstoffwerten. Für Rio Tinto geht es um 0,1 Prozent nach unten, BHP Billiton verlieren 1,0 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.152,20 -0,53% +1,44% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.462,08 +1,59% +3,06% 08:00

Kospi (Seoul) 2.308,67 +0,25% -6,44% 08:00

Schanghai-Comp. 2.654,46 +0,10% -19,76% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.731,35 -0,75% -9,97% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.122,16 -0,61% -7,69% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.792,00 -0,65% +0,39% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:24 % YTD

EUR/USD 1,1689 +0,0% 1,1685 1,1654 -2,7%

EUR/JPY 130,88 +0,2% 130,68 130,45 -3,3%

EUR/GBP 0,8887 +0,1% 0,8879 0,8902 -0,0%

GBP/USD 1,3151 -0,0% 1,3156 1,3092 -2,7%

USD/JPY 111,99 +0,1% 111,86 111,93 -0,5%

USD/KRW 1125,83 -0,0% 1126,37 1126,12 +5,5%

USD/CNY 6,8642 +0,1% 6,8570 6,8689 +5,5%

USD/CNH 6,8675 +0,0% 6,8667 6,8710 +5,4%

USD/HKD 7,8448 +0,0% 7,8447 7,8470 +0,4%

AUD/USD 0,7195 +0,2% 0,7179 0,7172 -8,0%

NZD/USD 0,6592 +0,1% 0,6585 0,6565 -7,2%

Bitcoin

BTC/USD 6.294,09 +0,3% 6.272,92 6.493,45 -53,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,55 68,91 -0,5% -0,36 +16,7%

Brent/ICE 77,59 78,05 -0,6% -0,46 +21,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.198,65 1.200,90 -0,2% -2,26 -8,0%

Silber (Spot) 14,13 14,20 -0,5% -0,07 -16,6%

Platin (Spot) 800,35 801,00 -0,1% -0,65 -13,9%

Kupfer-Future 2,63 2,64 -0,2% -0,01 -21,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2018 01:39 ET (05:39 GMT)