MÄRKTE ASIEN/Börsen steigen mit schwindenden Zinsängsten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer freundlichen Wall Street im Rücken haben sich die asiatischen Börsen am Dienstag freundlich bis fest gezeigt. Jüngste Kommentare aus dem Kreise der US-Notenbank wirkten beruhigend auf die Anleger und stützten die Aktienmärkte. Fed-Vertreter betonten den temporären Charakter der derzeit hohen Inflationsdaten in den USA, wie zum Beispiel Fed-Präsidentin Esther George aus Kansas City. Aber auch andere Repräsentanten der Notenbank äußerten sich ähnlich. Händler schlossen daraus, dass die Debatte um geldpolitische Straffungen zwar nicht verstummen werde, gleichwohl aber nicht mit kurzfristigen Maßnahmen der Fed zu rechnen sei.

Nach der Talfahrt wegen der verbalen Intervention am Rohstoffmarkt der Chinesen am Vortag erholten sich die wichtigsten Rohstoffpreise wieder, so zum Beispiel die Eisenerzpreise in China - auch Kupfer legte zu. Händler warnten indes, dass die höheren Preise die chinesischen Regulierer auf den Plan rufen könnten.

In Tokio zog der Nikkei-225 um 0,7 Prozent an - angeführt von Technologie- und Elektronikwerten. Diese hatten bereits an der Wall Street stärker zugelegt. Lasertec stiegen um 4,1 Prozent, Rohm um 3,3 Prozent, Nintendo und Panasonic um jeweils 2,7 Prozent.

China-Börsen auf Mehrmonatshochs

In China kletterten die Märkte deutlicher und stiegen auf die höchsten Stände seit zweieinhalb Monaten. Der Schanghai-Composite gewann 2,4 Prozent, der Shenzhen-Composite 1,9 Prozent und das Start-up-Segment ChiNext gar 2,8 Prozent. Händler sprachen von einer Stabilisierung der Rohstoffpreisrally, die der Wirtschaft helfe. Im Kernland waren Lebensmittel- und Getränketitel gesucht. Analysten warnten allerdings vor den hohen Bewertungen der Branche und erwarteten eine Korrektur. In Hongkong stiegen Sino Biopharmaceutical nach der Vorlage von Erstquartalszahlen zunächst, drehten anschließend aber scharf ins Minus. Kuaishou Technology brachen nach einem höheren Erstquartalsverlust um über 10 Prozent ein.

In Seoul zeigte sich der Kospi freundlich. Auch hier führten Technologiepapiere das Tableau an. Die Titel von SK Bioscience, ein Fertiger des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca, drehten 1,5 Prozent ins Minus. Das Unternehmen erweitert das Impfstoffangebot für Südkorea. Hyundai Motor sanken um 0,2 Prozent, weiterhin führten Engpässe bei Halbleitern zu Produktionsunterbrechungen. Hanwha Aerospace sprangen um 13 Prozent nach oben, Das Unternehmen liefert Bauteile an General Electric.

In Sydney stützte ein gestiegenes Verbrauchervertrauen. Allerdings könnte die Stimmung durch den erneuten Corona-Ausbruch in Melbourne in der laufenden Woche getrübt werden. Der S&P/ASX-200 legte 1 Prozent zu - fast alle Sektoren schlossen mit Aufschlägen. Nach den Vortagesabschlägen erholte sich auch der Rohstoffsektor mit plus 0,9 Prozent wieder. Cimic kletterten um 1,1 Prozent. Der Bau- und Bergbaudienstleister will das Wohn- und Bauunternehmen Devine komplett übernehmen. Die Hochtief-Tochter hält bereits 59 Prozent an der Devine Ltd.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.115,20 +0,98% +8,02% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.553,98 +0,67% +3,35% 08:00

Kospi (Seoul) 3.171,32 +0,86% +10,37% 08:00

Schanghai-Comp. 3.581,25 +2,40% +3,11% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.872,58 +1,62% +4,36% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.595,67 +1,58% +12,65% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.145,32 +0,70% +9,84% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.573,04 +0,08% -3,40% 11:00

BSE (Mumbai) 50.673,85 +0,04% +5,86% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:31h % YTD

EUR/USD 1,2257 +0,3% 1,2216 1,2201 +0,4%

EUR/JPY 133,13 +0,2% 132,87 132,74 +5,6%

EUR/GBP 0,8631 -0,0% 0,8631 0,8620 -3,4%

GBP/USD 1,4200 +0,3% 1,4156 1,4156 +3,8%

USD/JPY 108,62 -0,1% 108,76 108,79 +5,2%

USD/KRW 1121,89 -0,1% 1123,46 1126,51 +3,3%

USD/CNY 6,4050 -0,2% 6,4193 6,4294 -1,9%

USD/CNH 6,3968 -0,2% 6,4099 6,4286 -1,6%

USD/HKD 7,7624 -0,0% 7,7644 7,7655 +0,1%

AUD/USD 0,7771 +0,2% 0,7753 0,7734 +0,9%

NZD/USD 0,7235 +0,3% 0,7214 0,7181 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 39.137,76 +1,3% 38.625,01 36.362,51 +34,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,00 66,05 -0,1% -0,05 +36,0%

Brent/ICE 68,47 68,46 +0,0% 0,01 +33,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.885,46 1.880,50 +0,3% +4,96 -0,7%

Silber (Spot) 27,74 27,77 -0,1% -0,03 +5,1%

Platin (Spot) 1.179,25 1.178,70 +0,0% +0,55 +10,2%

Kupfer-Future 4,56 4,53 +0,6% +0,03 +29,4%

===

