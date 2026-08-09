MÄRKTE ASIEN/Börsen überwiegend im Plus - Halbleitertitel gesucht

10.08.26 06:49 Uhr

DOW JONES--Die Rekordstände der Wall Street beflügeln am Montag die asiatischen Börsen, die in der Mehrzahl mit Aufschlägen notieren. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht dämpft die Sorgen über kurzfristige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und stützt somit die Aktienmärkte. "Die Fed-Fund-Futures implizieren jetzt eine 57-prozentige Wahrscheinlichkeit für keine Zinsänderung im September, nach einer 54-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung vor dem Arbeitsmarktbericht", erläutert Marktanalyst Matt Simpson von StoneX. Trotz der positiven Stimmung gibt es auch mahnende Stimmen im Handel, denn die Unsicherheiten über den Fortgang des Iran-Krieges und die Wiederöffnung der für den Ölhandel so eminent wichtigen Straße von Hormus sind groß.

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Der südkoreanische Kospi klettert nach erneuten Volatilitäsunterbrechungen um 0,6 Prozent - erneut geben die Schwergewichte SK Hynix (+1,2%) und Samsung Electronics (+0,1%) die Richtung des Marktes vor. Bereits an den US-Börsen hatten Technologietitel aus dem Halbleitersektor vorn gelegen. Allerdings folgen die Aufschläge einer verlustreichen Woche für asiatische Chip-Aktien, da Anleger die Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Rally und die Bewertungen im Halbleitersektor neu bewerteten.

Auch in Japan wird der Markt angeführt von Elektroniktiteln. Der Nikkei-225 baut um Verlauf seine Aufschläge aus und legt um 2 Prozent auf 66.920 Punkte zu. Furukawa Electric ziehen um 5,8 Prozent an. Das unerwartete Defizit der japanischen Leistungsbilanz für Juni wird lediglich zur Kenntnis genommen.

In China zeigen sich die Technologiewerte uneinheitlich, allerdings waren die jüngsten Börsentrends des Sektors hier auch nicht komplett nachvollzogen worden. Der HSI in Hongkong gewinnt 0,7 Prozent, der Shanghai-Composite im Kernland 0,2 Prozent. Im Juli hat sich die Inflation bei den Verbraucher- und auch den Erzeugerpreisen unerwartet stark abgeschwächt. Dies deutet auf eine verhaltene Binnennachfrage hin und spiegelt die Auswirkungen von Extremwetter sowie sinkenden Ölpreisen wider. Für Zhiwei Zhang, Chefvolkswirt bei Pinpoint Asset Management, steht die Schwäche der Preisdaten im Einklang mit anderen Konjunkturdaten wie dem Einkaufsmanagerindex, der ebenfalls stärker als erwartet gefallen war. Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im zweiten Quartal auf das schwächste Tempo seit über drei Jahren, da ein Boom bei KI-getriebenen Exporten nicht ausreiche, um eine schleppende Binnenkonjunktur und schwache Verbraucherausgaben auszugleichen.

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In Australien fällt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent und gibt damit einen Teil der Freitagsgewinne wieder ab. Die australische Berichtssaison nimmt diese Woche richtig Fahrt auf, wobei große Unternehmen wie Westpac und die Commonwealth Bank of Australia Geschäftszahlen vorlegen werden. Anleger würden auf Anzeichen dafür achten, dass die hohen Aktienkurse durch sich verbessernde Gewinne und Ausblicke gestützt werden, sagt Analyst Greg Boland von Moomoo Australia and New Zealand. Lithium-Aktien widersetzten sich der allgemeinen Schwäche: Global Lithium Resources legen um 6 Prozent zu. Treasury Wine Estates ziehen um 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2025 an. Die Jahresergebnisse stoßen bei RBC auf eine positive Resonanz. Die Geschäftszahlen lägen sowohl über der Unternehmensprognose als auch über den Konsensprognosen.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.221,60 -0,5 +5,8 08:00

Nikkei-225 66.920,08 +2,0 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.206,25 +0,6 +20,6 08:00

Kospi (Seoul) 6.295,57 +0,6 +49,4 08:30

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Hang-Seng (Hongkong) 25.853,69 +0,7 +0,9 10:00

Shanghai-Composite 3.947,91 +0,2 -0,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.698,43 +1,1 +22,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.407,13 -0,0 -25,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.733,90 -0,1 +3,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1549 -0,1 1,1558 1,1521 -1,7

EUR/JPY 182,75 +0,2 182,36 182,50 -0,7

EUR/GBP 0,8562 -0,0 0,8565 0,8566 -1,8

USD/JPY 158,23 +0,3 157,78 158,37 +1,0

USD/KRW 1.415,00 +0,5 1.407,48 1.418,00 -1,8

USD/CNY 6,7461 -0,0 6,7472 6,7466 -3,5

USD/CNH 6,7459 +0,0 6,7430 6,7460 -3,3

USD/HKD 7,8454 +0,0 7,8447 7,8447 +0,8

AUD/USD 0,7056 -0,2 0,7067 0,7033 +5,8

NZD/USD 0,5883 -0,2 0,5893 0,5867 +2,2

BTC/USD 65.012,20 -0,1 65.090,17 64.356,63 -25,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 78,78 +0,8 0,60 78,18

Brent/ICE 84,42 +1,0 0,87 83,55

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.334,49 -0,2 -7,22 4.341,71

Silber 63,82 +0,4 0,27 63,55

Platin 1.748,58 +0,2 3,59 1.744,99

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

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August 10, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)