MÄRKTE ASIEN/Börsen uneinheitlich - Yen sehr fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Montag im späten Geschäft zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte mit keiner klaren Tendenz. Es fehlten Impulse, heißt es im Handel. Der G20-Gipfel liefere diese nicht. Auffällig zeigt sich dagegen der Yen am Devisenmarkt, der mit falkenhaft interpretierten Äußerungen des japanischen Notenbankgouverneurs Kazuo Ueda deutlich anzieht. Nach Dollar-Ständen um 147,80 Yen am Freitag geht der Greenback nun bei 146,49 Yen um. Ueda sagte in einem Interview mit der japanischen Tageszeitung Yomiuri, dass ein Ende negativer Zinsen eine Option darstelle, sollten die Preise nachhaltig steigen. Während der Yen steigt, geraten japanische Staatsanleihen unter Druck - die Rendite zehnjähriger Papiere gewinnt 5 Basispunkte auf 0,695 Prozent und markiert den höchsten Stand seit Januar 2014.

Der Aktienmarkt reagiert negativ auf den festen Yen und steigende Marktzinsen, der Nikkei-225 gibt anfängliche Aufschläge ab und fällt um 0,4 Prozent. Gesucht sind mit steigenden Marktzinsen und den Zinsfantasien ausgelöst durch Ueda Finanzpapiere: Dai-ichi Life Holdings klettern um 3,1 und Mitsubishi UFJ Financial um 2,7 Prozent.

China-Börsen uneinheitlich

In China steigt der Schanghai-Composite mit nachlassenden Deflationssorgen um 0,6 Prozent, der HSI in Hongkong sackt dagegen nach seiner Taifunpause am Freitag um 1,7 Prozent ab. Die chinesischen Verbraucherpreise zogen im August wieder leicht an, wenn auch weniger als erwartet. Die Erzeugerpreise sanken dagegen weiter. Händler werten die Gefahr einer Deflation im Zuge der wirtschaftlichen Talfahrt in China als etwas eingedämmt. Dennoch sind Volkswirte der Auffassung, dass eine mögliche Deflation noch nicht gänzlich ausgestanden sei, da die Verbraucherpreisinflation nur knapp über null liege. Die Erzeugerpreise ermäßigten sich den elften Monat in Folge.

Der angeschlagene Immobilienmarkt liefert vor allem in Hongkong aber wieder Negativschlagzeilen: Sun Hung Kai Properties brechen um 11 Prozent ein, nachdem das Branchenunternehmen schwache Geschäftszahlen vorgelegt hat. New World Development sinken um 6,5 und Henderson Land um 5,4 Prozent. Einen Rückschlag verzeichnete auch das Seidenstraßen-Projekt. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni soll nach Medienberichten ihrem chinesischen Amtskollegen Li Qiang an Rande des G20-Gipfels klargemacht haben, dass Italien aus dem Projekt aussteigen werde.

Der Kospi in Südkorea steigt um 0,3 Prozent - schwache Handelsdaten verhindern höhere Aufschläge. Der Export Anfang September war rückläufig. SK Hynix erholen sich nach ihrem 4,1-prozentigen Abschlag vom Feitag nur minimal um 0,1 Prozent. Belastet hatte ein Bericht, wonach die Speicherchips des Unternehmens im neuesten Smartphone des von den USA sanktionierten chinesischen Herstellers Huawei verbaut sein sollen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.168,90 +0,2% +1,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.472,53 -0,4% +25,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.554,24 +0,3% +14,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.134,45 +0,6% +1,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.896,16 -1,7% -8,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.211,34 +0,1% -1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.452,18 -0,2% -2,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:11 % YTD

EUR/USD 1,0734 +0,2% 1,0717 1,0714 +0,3%

EUR/JPY 156,98 -0,2% 157,28 157,77 +11,9%

EUR/GBP 0,8577 -0,1% 0,8588 0,8585 -3,1%

GBP/USD 1,2514 +0,3% 1,2477 1,2481 +3,5%

USD/JPY 146,24 -0,4% 146,79 147,26 +11,5%

USD/KRW 1.336,39 +0,3% 1.336,39 1.334,45 +5,9%

USD/CNY 7,2423 +0,3% 7,2423 7,3490 +5,0%

USD/CNH 7,3000 -0,8% 7,3621 7,3599 +5,4%

USD/HKD 7,8374 -0,0% 7,8406 7,8377 +0,4%

AUD/USD 0,6434 +0,8% 0,6386 0,6396 -5,6%

NZD/USD 0,5930 +0,6% 0,5895 0,5904 -6,6%

Bitcoin

BTC/USD 25.755,94 -0,5% 25.889,58 26.238,67 +55,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,07 87,51 -0,5% -0,44 +11,2%

Brent/ICE 90,50 90,65 -0,2% -0,15 +10,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,05 1.918,90 +0,3% +6,15 +5,6%

Silber (Spot) 23,09 22,92 +0,7% +0,17 -3,7%

Platin (Spot) 903,35 895,63 +0,9% +7,73 -15,4%

Kupfer-Future 3,75 3,72 +1,0% +0,04 -1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2023 00:56 ET (04:56 GMT)