MÄRKTE ASIEN/Börsen verbuchen leichte Gewinne

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Asien haben am Dienstag die Gewinne vom Vortag etwas ausgebaut, als starke US-Arbeitsmarktdaten gestützt hatten. Die Indizes blieben am Dienstag indes gedeckelt wegen der Sorge vor der sich weiter ausbreitenden Deltavariante des Coronavirus. Die Kauflaune blieb auch wegen der Aussagen des Atlanta-Fed-Präsidenten Raphael Bostic verhalten, der sich dafür aussprach, die Fed möge ihre Anleihekäufe rascher vermindern als in früheren Phasen.

In Japan, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, legte der Nikkei-225 um 0,2 Prozent zu auf 27.888 Punkte. Angetrieben wurde das Indexplus von Gewinnen bei Pharma- und Finanzwerten. Investoren setzten auf eine weitere Erholung der Unternehmensergbnisse und eine Schwächung des Yen, hieß es. Derweil wies die japanische Leistungsbilanz für Juni einen deutlich höheren Überschuss aus als erwartet.

In Schanghai tendierte der Markt leicht im Minus - belastet vom anhaltenden regulatorischen Gegenwind aus Peking, daneben auch von der möglichen Reduzierung der Stimulusmaßnahmen und der Corona-Pandemie. Unterdessen warnte Shanxin Securities vor heißgelaufenen Sektoren wie den Batterieproduzenten oder der Solarbranche, dort bestünde die Gefahr von Gewinnmitnahmen.

In Hongkong zeigten sich die Aktien von den kräftigen Verlusten der Vorwoche erholt. Die Aktien der Technologiegiganten Meituan und Tencent führten die Gewinner an mit Aufschlägen von 8,4 bzw 5,4 Prozent. Bereits am Montag war hier kräftiges Kaufinteresse von chinesischen Investoren zu beobachten gewesen. KGI Securities sieht aber nur geringes Aufwärtspotenzial im HSI und verweist auf die von der Pandemie verursachte weltweite Risikoscheu.

In Südkorea wurde der Leitindex von Internet- und Transportwerten nach unten gezogen. Kakaobank fielen um 13 Prozent nach zwei Tagen mit kräftigen Gewinnen im Anschluss an den Börsengang. Indexschwergewicht Samsung Electronics gab 1,5 Prozent ab. Als Enttäuschung entpuppte sich der Börsengang des Onlinespieleherstellers Krafton, dessen Aktie zum Start um 10 Prozent unter dem IPO-Preis lag. Aktuell verliert sie 6,1 Prozent.

Chinas zweitgrößter Musikstreaming-Dienst Cloud Village wird entgegen ursprünglicher Absichten noch nicht diese Woche an die Börse in Hongkong gehen. Das Unternehmen teilte mit, es warte auf ein besseres Umfeld. Die strenge Regulierung des Technologiesektors durch Peking untergräbt gegenwärtig das Vertrauen in die Branche und belässt potenzielle Anleger an der Seitenlinie.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.560,10 +0,3% +14,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.888,15 +0,2% +1,4% 08:00

Kospi (Seoul) 3.238,26 -0,7% +12,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.510,42 +0,5% +1,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.486,40 +0,8% -3,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.197,83 +0,6% +11,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1738 -0,0% 1,1738 1,1764 -3,9%

EUR/JPY 129,56 +0,0% 129,50 129,54 +2,7%

EUR/GBP 0,8478 +0,1% 0,8473 0,8477 -5,1%

GBP/USD 1,3844 -0,1% 1,3854 1,3879 +1,2%

USD/JPY 110,39 +0,1% 110,33 110,12 +6,9%

USD/KRW 1149,75 +0,2% 1147,07 1143,36 +5,9%

USD/CNY 6,4795 -0,1% 6,4863 6,4765 -0,7%

USD/CNH 6,4818 -0,1% 6,4854 6,4764 -0,3%

USD/HKD 7,7832 -0,0% 7,7835 7,7829 +0,4%

AUD/USD 0,7330 +0,0% 0,7330 0,7356 -4,8%

NZD/USD 0,6978 -0,2% 0,6992 0,7019 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 45.441,51 -0,6% 45.721,51 43.431,26 +56,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,37 66,48 +1,3% 0,89 +39,8%

Brent/ICE 69,78 69,04 +1,1% 0,74 +37,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.735,22 1.729,75 +0,3% +5,47 -8,6%

Silber (Spot) 23,63 23,45 +0,8% +0,18 -10,5%

Platin (Spot) 995,30 982,00 +1,4% +13,30 -7,0%

Kupfer-Future 4,33 4,29 +0,9% +0,04 +22,7%

===

