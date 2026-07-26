MÄRKTE ASIEN/Börsen von gesunkenen Ölpreisen gestützt

27.07.26 09:47 Uhr

DOW JONES--Deutlich gefallene Ölpreise haben am Montag die asiatischen Aktienbörsen gestützt. Im Iran-Krieg schien eine wackelige Waffenruhe zu halten, sowohl die USA als auch der Iran haben ihre wechselseitigen Angriffe seit dem Wochenende bis auf Weiteres eingestellt. Die "wichtigste Entwicklung über das Wochenende ist eine Unterbrechung der US-Angriffe auf den Iran seit spätem Freitag. Es ist zwar schwierig, mit Sicherheit zu wissen, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber unser Basisszenario bleibt eine Deeskalation im Laufe der Zeit", urteilte MUFG-Analyst Michael Wan.

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Allerdings herrschte keine Euphorie am Markt: Denn Anleger wappnen sich für die US-Notenbank, die am Mittwoch die Zinsen anheben könnte, nachdem der jüngste Anstieg der Ölpreise Inflationsängste geschürt hatte. Investoren warten zudem auf die Quartalszahlen der Technologieriesen, nachdem es zuletzt Kritik an den hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz gegeben hatte. Während der Nikkei-225 in Japan nächst zwischen Auf- und Abschlägen pendelte, hielt sich der breitere Topix klar im Plus. Am Ende legte der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 64.931 Punkte zu - angeführt von Titeln auf dem Bereich Videospiele.

In China stieg der Shanghai-Composite um 1,2 Prozent, der HSI in Hongkong im späten Handel um 1,1 Prozent. Chinas neue Steuerregeln dürften allerdings kurzfristig die Stimmung für Hongkonger Aktien belasten, urteilten die Citi-Analysten. China habe die Vorschriften zur Einkommensteuer für Offshore-Trusts erheblich verschärft, was ein weiterer Schritt zur Schließung von Regulierungslücken bei Auslandsinvestitionen sei, so die Analysten. Der chinesische Halbleiterriese CXMT hat indes ein Rekord-Börsendebüt in Shanghai gefeiert, bei dem das Unternehmen rund 8,6 Milliarden US-Dollar einsammelte. Die Aktie stieg bei ihrem Handelsstart um rund 465 Prozent. CXMT könnte ein Hauptprofiteur der fortgesetzten Unterstützung Chinas für die Chip-Autarkie sein, befand Morningstar-Analyst Jing Jie Yu. Obwohl die Technologien von CXMT noch hinter denen der weltweit führenden Speicherhersteller zurückblieben, erwartet der Analyst eine robuste inländische Akzeptanz seiner Chips.

Der südkoreanische Leitindex Kospi verbuchte Aufschläge von 1 Prozent - angeführt von Internet- und Halbleiterwerten. Anstehende Quartalszahlen der Halbleiterriesen und schwache US-Vorgaben für den Technologiesektor belasten. Anleger agieren extrem vorsichtig vor den in dieser Woche anstehenden Quartalsberichten der beiden südkoreanischen Schwergewichte SK Hynix (+3,2%) und Samsung Electronics (+1,8%). Letztere profitierten auch von einem Großauftrag von Broadcom.

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In Australien legte der S&P/ASX-200 um 1,4 Prozent zu. Capricorn Metals will sich auf die Goldförderung konzentrieren - der Kurs klettert um 15,1 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.894,00 +1,4 +2,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.179,41 +1,3 +19,5 08:00

Nikkei-225 64.931,19 +0,5 - 08:00

Kospi (Seoul) 6.755,75 +1,0 +60,3 08:30

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Hang-Seng (Hongkong) 25.230,63 +1,1 -1,6 10:00

Shanghai-Composite 3.858,25 +1,2 -2,8 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.616,41 +0,5 +20,9 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.184,98 -0,2 -28,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.713,89 +0,8 +2,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1406 +0,3 1,1367 1,1397 -2,9

EUR/JPY 186,37 +0,1 186,27 186,58 +1,3

EUR/GBP 0,8544 +0,2 0,8531 0,8542 -2,0

USD/JPY 163,37 -0,3 163,84 163,69 +4,3

USD/KRW 1.468,36 +0,6 1.459,23 1.464,60 +1,9

USD/CNY 6,7659 -0,1 6,7719 6,7745 -3,3

USD/CNH 6,7661 -0,1 6,7716 6,7753 -3,0

USD/HKD 7,8416 0,0 7,8417 7,8413 +0,8

AUD/USD 0,7007 +0,4 0,6979 0,6988 +5,0

NZD/USD 0,5805 +0,3 0,5787 0,5788 +0,9

BTC/USD 65.389,65 +1,2 64.613,39 65.633,02 -25,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,06 -5,9 -5,25 89,31

Brent/ICE 90,21 -6,8 -6,57 96,78

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.103,71 +1,3 51,15 4.052,56

Silber 59,72 +2,7 1,56 58,17

Platin 1.638,81 +3,2 50,27 1.588,54

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

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July 27, 2026 03:47 ET (07:47 GMT)